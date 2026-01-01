Sådan deler du et mødelink i Slack

Vi har alle prøvet at jonglere med tidsplaner, få deltagere i tale og navigere rundt i mødelogistikkens labyrintiske verden.

Men fortvivl ikke, trætte krigere i arbejdsdagen. Deling af mødelinks i Slack behøver ikke at være en hårrejsende affære.

Følg disse enkle trin, og forvandl dig selv fra kalenderkæmper til samarbejdsmester.

Trin 1: Tilkald mødemaestroen

Først og fremmest skal du finde den kanal eller direkte besked, hvor dit møde skal finde sted.

Klik på det magiske "plus"-tegn ved siden af beskedfeltet, og gør dig klar til at fremtrylle dit mødemesterværk.

Trin 2: Væv et net af deltagere

Et møde kræver deltagere.

Start med at skrive navnene på dine kolleger i feltet "Personer".

Mens du skriver, vil Slacks autofuldførelsesfunktion guide dig som en trofast ugle, så du sparer dyrebar tid og tastefejl.

Opret en gruppeafstemning

Trin 3: Bøj tiden efter din vilje

Klik nu på kalenderikonet, og lad grænsefladen til valg af dato og klokkeslæt komme frem.

Vælg det perfekte tidspunkt til din sammenkomst, hvad enten det er en brainstorming ved solopgang eller en debriefing i måneskin.

Trin 4: Fold portalen til samarbejde ud

Endelig, sandhedens øjeblik.

Klik på dropdown-menuen "Tilføj videoopkald", og vælg din foretrukne platform.

Opret en gruppeafstemning

Zoom? Google Meet? Valget er dit, mægtige mødeorkestrator.

Når dit møde er oprettet, skal du trykke på knappen "Del".

Linket, der er kodet med kraften fra punktlighed og produktivitet, vises i din valgte kanal eller DM.

Dine kolleger kan nu klikke og blive transporteret direkte til det digitale mødelokale, hvor de er klar til at udføre deres magi.

Bonus Tip: Omfavn synergien i Doodle

Føler du dig overvældet af det stadigt voksende bjerg af møder?

Vi præsenterer Doodle, din trofaste følgesvend i jagten på harmoni i planlægningen.

Integrer Doodle med Slack for at oprette afstemninger, finde fælles fodslag blandt modstridende tidsplaner og sende invitationer med automatiske kalenderopdateringer.

Det er som en tidsstyringsfortryllelse vævet med de fineste digitale tråde.