Nem og brugbar online afstemning

En god afstemning kan være praktisk, at bruge i mange tilfælde, og med Doodle kan du gratis og hurtigt lave en online afstemning . Det er utrolig nemt både, at oprette og invitere folk til, at deltage i din afstemning på nettet.

Fordelene ved at stemme online

Det kan være en fordel, at bruge en online afstemning til en lang række ting. Med en online afstemning kan der nemt sendes et link ud, til hundrede af mennesker, der kan placere deres stemme online, hvilket betyder, at det bliver hurtigere og nemmere, at afholde en afstemning online. I stedet for, at personlig kontakte hundrede af mennesker for at høre om de foretrække mulighed A eller B, skal der blot laves en online afstemning, så vente et par dage og så har man resultatet.

Online afstemning gratis med Doodle

Det tager blot 4 små skridt og så er der inviteret hundredvis af mennesker til en elektronisk afstemning. Med Doodle er det utrolig nemt og helt gratis.

Skridt 1

Til at starte med, skal der informeres om hvad afstemningen omhandler. Det er vigtigt at være præcis og let forståelig så afstemningen får optimalt feedback. Udfordringen ved, at stem online er netop, at hvis beskrivelsen ikke er komplet, kan det blive rigtig svært for deltageren, at forstå helt præcis hvad der stemmes om, derfor er det vitalt med en god beskrivelse.