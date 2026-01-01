Nem og brugbar online afstemning

En god afstemning kan være praktisk i mange situationer, og med Doodle kan du hurtigt og nemt oprette en gruppe afstemninger online. Group Polls gør det lettere at finde den bedst mulige mødetid for alle deltagere – uden besværet.

Fordelene ved Group Polls

Group Polls er ideel til at koordinere mødetider med mange deltagere. Med et simpelt link kan alle involverede vælge de tidspunkter, der passer dem bedst. Dette sparer tid og gør processen mere effektiv.

Opret en gruppeafstemning

Skridt 1: Beskriv dit møde Start med at indtaste en beskrivelse af mødet eller arrangementet. Det er vigtigt at være præcis og tydelig, så deltagerne ved, hvad der forventes af dem.

Skridt 2: Vælg mulige tidspunkter Angiv de tidspunkter, hvor mødet kan finde sted. Doodle vil hjælpe med at finde det optimale tidspunkt baseret på deltagernes tilgængelighed.

Skridt 3: Tilpas dine indstillinger Du kan vælge, om deltagerne skal kunne se hinandens valg, og om de skal have flere valgmuligheder. Dette gør det muligt at tilpasse afstemningen efter behov.

Skridt 4: Send invitationer Til sidst kan du sende invitationer via Doodle eller dele et link manuelt. Deltagerne kan herefter vælge de tidspunkter, der passer dem bedst, og du får hurtigt et overblik over det bedste tidspunkt.

Opret en gruppeafstemning

Fire nemme skridt til en succesfuld gruppe afstemning

Med Doodle Group Polls er det nemt at organisere og koordinere møder – alt sammen uden besvær. Opret din afstemning i dag og oplev, hvor effektivt det kan være.