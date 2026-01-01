Comment partager un lien de réunion dans Slack

Jongler avec les emplois du temps et les participants, naviguer dans le monde labyrinthique de la logistique des réunions - nous sommes tous passés par là.

Mais ne vous inquiétez pas, guerriers fatigués de la journée de travail. Partager les liens d'une réunion dans Slack ne doit pas nécessairement être une affaire épuisante.

Suivez ces étapes simples et passez du statut de combattant du calendrier à celui de champion de la collaboration.

Étape 1 : Appeler le maestro des réunions

Tout d'abord, localisez le canal ou le message direct où se déroulera votre réunion.

Cliquez sur le signe magique "plus" à côté du champ du message et préparez-vous à convoquer votre chef-d'œuvre de réunion.

Créer un sondage de groupe

Étape 2 : Tisser la toile de la participation

Une réunion nécessite des participants.

Commencez par saisir les noms de vos collègues dans le champ "Personnes".

Au fur et à mesure que vous tapez, la fonction d'autocomplétion de Slack vous guidera comme un hibou fidèle, vous faisant gagner un temps précieux et éviter les fautes de frappe.

Étape 3 : Adaptez le temps à votre volonté

Cliquez sur l'icône du calendrier et laissez l'interface de sélection de la date et de l'heure s'afficher.

Choisissez l'heure idéale pour votre réunion, qu'il s'agisse d'une séance de brainstorming au lever du soleil ou d'un débriefing au clair de lune.

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Étape 4 : Dérouler le portail de la collaboration

Enfin, le moment de vérité.

Cliquez sur le menu déroulant intitulé "Ajouter un appel vidéo" et choisissez votre plateforme préférée.

Zoom ? Google Meet ? À vous de choisir, ô puissant orchestrateur de réunions.

Une fois la réunion créée, cliquez sur le bouton "Partager".

Le lien, codé avec le pouvoir de la ponctualité et de la productivité, apparaîtra dans le canal ou le message multimédia de votre choix.

Vos collègues peuvent alors cliquer et être transportés directement dans la salle de réunion numérique, prêts à opérer leur magie.

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Conseil bonus : Profitez de la synergie de Doodle

Vous vous sentez dépassé par la montagne de réunions qui ne cesse de s'accumuler ?

Voici Doodle, votre fidèle compagnon dans la quête d'une planification harmonieuse.

Intégrez Doodle à Slack pour créer des sondages, trouver un terrain d'entente entre des emplois du temps conflictuels et envoyer des invitations avec des mises à jour automatiques du calendrier.

C'est comme un sort de gestion du temps tissé avec les fils numériques les plus fins.