Pour une utilisation idéale du planning interactif proposé par Doodle, il est recommandé d’ouvrir un compte Premium. Ce dernier coûte seulement 29€ par an et vous permettra de bénéficier d’une plateforme sans publicité et de personnaliser votre compte Doodle selon vos envies. Testez le planning Internet Premium gratuitement.

Planning en ligne : une réalisation simple et claire

Le planning commun en ligne de Doodle représente une réelle opportunité en situation professionnelle. Le planning en ligne allège le quotidien des employés ayant un emploi du temps plus ou moins chargé. Il permet non seulement de gérer plus facilement votre temps, mais aussi de créer des sondages afin d’organiser un événement avec les personnes que vous aimeriez réunir. Vous pouvez rapidement créer un évènement avec Doodle en précisant le lieu, la date et l’horaire de ce dernier.