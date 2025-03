Franchesca est développeuse de contenu senior chez Doodle, où elle aide les particuliers et les entreprises à s'approprier leur temps. Couvrant des sujets autour de la gestion du temps, de la productivité et de la planification, elle crée du contenu qui informe et responsabilise.

Depuis 2015, ses écrits ont fourni des idées et des conseils exploitables dans divers secteurs d'activité. Lorsqu'elle n'écrit pas, elle aime faire de la pâtisserie et partir en promenade.