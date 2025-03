Restez dans les temps avec la technique Pomodoro

Quel est le rapport entre une Pomodoro - le mot italien pour tomate - et la gestion du temps ?

En fait, tout à fait. À la fin des années 1980, Francesco Cirillo, étudiant à l'université, s'est emparé d'un minuteur de cuisine en forme de tomate et l'a utilisé pour se lancer un défi : rester concentré sur une tâche pendant 25 minutes.

Cette simple expérience est à l'origine de ce que l'on appelle aujourd'hui la technique Pomodoro, une méthode de gestion du temps très utilisée par les professionnels du monde entier.

À une époque où les messages électroniques, le multitâche et les réunions se succèdent à un rythme effréné, la technique Pomodoro offre un moyen simple et rafraîchissant d'accroître la productivité et de réduire le stress lié à la liste des tâches à accomplir.

Qu'est-ce que la technique Pomodoro ?

La technique Pomodoro s'appuie sur les rythmes naturels du cerveau. Elle divise votre journée en sprints courts et ciblés ou "Pomodoros", suivis de pauses intentionnelles (et bienvenues).

C'est simple :

Travaillez pendant 25 minutes

Faites ensuite une pause de cinq minutes.

Après quatre séances, faites une pause plus longue (de 15 à 30 minutes).

Ce système simple vous permet de rester frais mentalement, de rester concentré et de faire de réels progrès, sans vous épuiser ni céder aux distractions.

Utiliser la technique Pomodoro au travail

Pour commencer, vous n'avez besoin de rien d'extraordinaire : il vous suffit d'un minuteur (en forme de tomate, si vous vous sentez l'âme d'un classique).

Commencez par choisir une tâche sur laquelle vous voulez vous concentrer. Réglez le minuteur sur 25 minutes et travaillez sur cette tâche en vous concentrant pleinement. Lorsque le minuteur sonne, arrêtez-vous immédiatement et faites une pause de 5 minutes pour vous ressourcer. Vous pouvez vous étirer, prendre un café ou simplement regarder par la fenêtre.

Répétez ce cycle tout au long de la journée. Après quatre sessions Pomodoro, faites une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cela permet à votre cerveau de se réinitialiser avant de se lancer dans le travail suivant.

De nombreuses personnes utilisent des applications ou des extensions de navigateur pour suivre leurs sessions, mais même l'application Horloge de votre téléphone fera l'affaire.

Réussir avec la technique Pomodoro

Comme toute méthode de productivité, la technique Pomodoro fonctionne mieux lorsque vous l'adaptez à votre style et à vos besoins.

Commencez par éliminer les distractions. Mettez votre téléphone en silencieux, fermez les onglets inutiles de votre navigateur et mettez les notifications de votre messagerie électronique en pause pendant les sessions. Utilisez la technique pour planifier votre journée plus efficacement en estimant le nombre de Pomodoro qu'une tâche peut prendre. Vous aurez ainsi une idée plus précise de la durée de votre travail.

Essayez de regrouper les tâches similaires. Par exemple, vous pouvez regrouper tous vos courriels ou votre travail administratif en une seule session. Mais n'oubliez pas d'être flexible. Si 25 minutes vous semblent trop courtes ou trop longues, adaptez-les à ce qui vous convient le mieux. Il s'agit d'un cadre utile, pas d'un cadre rigide.

Pourquoi la technique Pomodoro fonctionne-t-elle ?

Pour les freelances et les entrepreneurs, le temps est souvent partagé entre plusieurs priorités. C'est pourquoi la technique Pomodoro s'intègre si bien dans un emploi du temps chargé.

Elle structure votre journée sans vous submerger. Elle encourage les pauses régulières, ce qui permet d'éviter l'épuisement et de maintenir l'énergie tout au long de la journée. Elle permet également de mieux hiérarchiser les priorités en vous obligeant à vous concentrer sur une seule tâche à la fois, ce qui contribue à réduire la fatigue liée à la prise de décision.

Au fil du temps, cette méthode entraîne votre cerveau à se concentrer sur une tâche de manière plus constante et vous aide à prendre de l'élan, même lors de journées chaotiques.

Planifiez des sessions Pomodoro avec Doodle

Si vous tenez vraiment à protéger votre temps de concentration, inscrivez-le sur votre calendrier. Doodle vous facilite la tâche en éliminant les échanges de courriels.

Vous pouvez utiliser la page de réservation de Doodle ou 1:1 pour bloquer du temps sur votre calendrier, en vous assurant que d'autres personnes ne peuvent pas programmer des sessions de travail en plus de celles que vous avez planifiées. Vous pouvez également créer des blocs Pomodoro récurrents dans votre calendrier pour faire du travail en profondeur une habitude régulière.

Si vous souhaitez rester responsable ou collaborer avec d'autres personnes, vous pouvez utiliser un sondage de groupe pour coordonner des sessions de travail partagées avec des collègues. Et comme Doodle s'intègre à des outils tels que Google Calendar, Microsoft Outlook, Zoom et Microsoft Teams, votre planification reste rationalisée et connectée.

En planifiant vos sessions Pomodoro avec Doodle, vous transformez vos bonnes intentions en actions et vous vous appropriez votre temps.