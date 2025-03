Mit der Pomodoro-Technik im Zeitplan bleiben

Was hat ein Pomodoro - das italienische Wort für Tomate - mit Zeitmanagement zu tun?

Wie sich herausstellt, alles. In den späten 1980er Jahren nahm ein Universitätsstudent namens Francesco Cirillo einen tomatenförmigen Küchentimer zur Hand und stellte sich damit der Herausforderung, sich 25 Minuten lang auf eine Aufgabe zu konzentrieren.

Dieses einfache Experiment wurde zur Grundlage für das, was heute als Pomodoro-Technik bekannt ist - eine beliebte Zeitmanagement-Methode, die von Fachleuten auf der ganzen Welt eingesetzt wird.

Im Zeitalter von ständigen Pings, Multitasking und Meetings bietet die Pomodoro-Technik eine erfrischend einfache Methode, um die Produktivität zu steigern und die Aufgabenliste mit weniger Stress zu bewältigen.

Was ist die Pomodoro-Technik?

Die Pomodoro-Technik arbeitet mit dem natürlichen Rhythmus Ihres Gehirns. Sie unterteilt Ihren Tag in kurze, konzentrierte Sprints oder "Pomodoros", gefolgt von bewussten (und willkommenen) Pausen.

Es ist ganz einfach:

Arbeiten Sie 25 Minuten lang.

Dann machen Sie eine fünfminütige Pause

Nach vier Sitzungen machen Sie eine längere Pause (15-30 Minuten)

Dieses einfache System hilft Ihnen, geistig frisch zu bleiben, sich zu konzentrieren und echte Fortschritte zu machen - ohne auszubrennen oder sich ablenken zu lassen.

Anwendung der Pomodoro-Technik bei der Arbeit

Für den Anfang brauchen Sie nichts Ausgefallenes - nur einen Timer (ja, einen tomatenförmigen, wenn Sie sich klassisch fühlen).

Wählen Sie zunächst eine Aufgabe aus, auf die Sie sich konzentrieren möchten. Stellen Sie einen Timer für 25 Minuten ein und arbeiten Sie mit voller Konzentration an dieser Aufgabe. Wenn der Timer klingelt, hören Sie sofort auf und machen eine 5-minütige Pause, um sich zu erholen. Sie können sich strecken, einen Kaffee trinken oder einfach aus dem Fenster schauen.

Wiederholen Sie diesen Zyklus den ganzen Tag über. Nach jeweils vier Pomodoro-Sitzungen sollten Sie eine längere Pause von 15 bis 30 Minuten einlegen. Das hilft Ihrem Gehirn, sich zu erholen, bevor Sie sich in die nächste Runde der Arbeit stürzen.

Viele Menschen verwenden Apps oder Browsererweiterungen, um ihre Sitzungen zu verfolgen, aber auch die Uhr-App auf Ihrem Telefon ist ausreichend.

Erfolgreich arbeiten mit der Pomodoro-Technik

Wie jede Produktivitätsmethode funktioniert auch die Pomodoro-Technik am besten, wenn Sie sie an Ihren Stil und Ihre Bedürfnisse anpassen.

Beginnen Sie damit, Ablenkungen zu beseitigen. Schalten Sie Ihr Telefon aus, schließen Sie unnötige Browser-Tabs und unterbrechen Sie E-Mail-Benachrichtigungen während der Sitzungen. Nutzen Sie die Technik, um Ihren Tag effektiver zu planen, indem Sie abschätzen, wie viele Pomodoros eine Aufgabe benötigen könnte. Dann haben Sie ein besseres Gefühl dafür, wie viel Zeit Ihre Arbeit in Anspruch nimmt.

Versuchen Sie, ähnliche Aufgaben zu gruppieren. Sie könnten zum Beispiel alle E-Mails oder Verwaltungsaufgaben in einer einzigen Sitzung erledigen. Bleiben Sie aber flexibel. Wenn Ihnen 25 Minuten zu kurz oder zu lang vorkommen, passen Sie sie so an, wie es für Sie am besten ist. Die Pomodoro-Technik ist als hilfreicher Rahmen gedacht, nicht als starrer Rahmen.

Warum die Pomodoro-Technik funktioniert

Für Freiberufler und Unternehmer ist die Zeit oft auf viele Prioritäten aufgeteilt. Deshalb passt die Pomodoro-Technik so gut in einen vollen Terminkalender.

Sie bringt Struktur in Ihren Tag, ohne Sie zu überfordern. Sie ermutigt zu regelmäßigen Pausen, die Ihnen helfen, Burnout zu vermeiden und den ganzen Tag über Energie zu bewahren. Außerdem unterstützt sie eine bessere Prioritätensetzung, indem sie Sie zwingt, sich jeweils auf eine Aufgabe zu konzentrieren, und so die Entscheidungsmüdigkeit verringert.

Mit der Zeit trainiert diese Methode Ihr Gehirn, konsequenter bei der Sache zu bleiben, und hilft Ihnen, auch an chaotischen Tagen Schwung zu holen.

Planen Sie Pomodoro-Sitzungen mit Doodle

Wenn es Ihnen ernst damit ist, Ihre Konzentrationszeit zu schützen, tragen Sie sie in Ihren Kalender ein. Doodle macht das ganz einfach, indem es das Hin- und Herschicken von E-Mails überflüssig macht.

Sie können die Doodle-Buchungsseite oder 1:1 nutzen, um Zeit in Ihrem Kalender zu blockieren, damit andere Ihre geplanten Arbeitssitzungen nicht überschreiben können. Sie können auch wiederkehrende Pomodoro-Blöcke in Ihrem Kalender einrichten, um die intensive Arbeit zu einer regelmäßigen Gewohnheit zu machen.

Wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten möchten, können Sie eine Gruppenabfrage verwenden, um gemeinsame Arbeitssitzungen mit Kollegen zu koordinieren. Und weil Doodle mit Tools wie Google Calendar, Microsoft Outlook, Zoom und Microsoft Teams integriert ist, bleibt Ihre Planung effizient und vernetzt.

Indem Sie Ihre Pomodoro-Sitzungen mit Doodle planen, setzen Sie gute Vorsätze in die Tat um und machen Ihre Zeit wirklich zu Ihrer eigenen.