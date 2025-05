Gagner du temps est la clé pour faire émerger de plus grandes idées, de meilleures réunions et des entreprises plus fortes. Notre blog est là pour vous aider, en vous proposant des idées, des conseils et des histoires qui simplifient la planification et stimulent la productivité. Nos auteurs apportent un large éventail d'expériences à leurs sujets, garantissant aux lecteurs des conseils pratiques qu'ils peuvent mettre en œuvre immédiatement.

Voici qui écrit pour vous.

Les auteurs de Doodle

Franchesca Tan

Franchesca Tan apporte au blog de Doodle une solide expérience en matière de stratégie de contenu et de marketing B2B. Elle s'attache à aider les lecteurs à affiner leurs processus de planification, à stimuler leur productivité et à trouver des moyens de collaborer. 🔗 Voir les articles de Franchesca Tan

Limara Schellenberg

Limara Schellenberg s'intéresse de près à la communication et au pouvoir des outils numériques pour connecter les gens. Chez Doodle, elle couvre des sujets tels que le travail à distance, la collaboration virtuelle et les tendances qui façonnent l'avenir du travail d'équipe. 🔗 Voir les articles de Limara Schellenberg

Purnima Kumar

L'expérience de Purnima Kumar dans le marketing produit et le storytelling SaaS lui donne un point de vue unique sur les fonctionnalités et les innovations de Doodle. Ses articles approfondissent souvent la façon dont les utilisateurs peuvent tirer le meilleur parti des outils de Doodle - qu'il s'agisse de mettre en place un sondage de groupe ou d'optimiser une page de réservation. 🔗 Voir les articles de Purnima Kumar

Bobby Rae Bobby Rae allie son expertise en marketing numérique à son amour pour une communication claire et utile. Il se spécialise dans la rédaction de mises à jour de produits, de guides pratiques et de stratégies pour organiser de meilleures réunions. 🔗 Voir les articles de Bobby Rae

L'équipe de contenu de Doodle

L'équipe de contenu de Doodle collabore à la rédaction d'articles sur l'actualité de l'entreprise, les tendances en matière de planification et les nouvelles fonctionnalités. Ces articles combinent les idées des rédacteurs, des experts produits et des éditeurs de l'entreprise. 🔗 Voir les articles de l'équipe de contenu Doodle

