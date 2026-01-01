Cómo compartir un enlace de reunión en Slack

Todos hemos tenido que hacer malabarismos con los horarios, los asistentes y la laberíntica logística de las reuniones.

Pero no os preocupéis, cansados guerreros de la jornada laboral. Compartir enlaces de reuniones en Slack no tiene por qué ser un asunto peliagudo.

Sigue estos sencillos pasos y pasa de ser un combatiente del calendario a un campeón de la colaboración.

Paso 1: Convoca al maestro de reuniones

Lo primero es lo primero: localiza el canal o el mensaje directo en el que se desarrollará tu reunión.

Haz clic en el signo mágico "más" que aparece junto al campo del mensaje y prepárate para conjurar tu obra maestra de la reunión.

Crear una encuesta de grupo

Paso 2: Tejer la red de asistencia

Una reunión requiere participantes.

Empieza por escribir los nombres de tus colegas en el campo "Personas".

A medida que escribas, la función de autocompletar de Slack te guiará como un búho de confianza, ahorrándote un tiempo precioso y errores tipográficos.

Paso 3: Adapta el tiempo a tu voluntad

Ahora, haz clic en el icono del calendario y deja que aparezca la interfaz de selección de fecha y hora.

Elige la hora perfecta para tu reunión, ya sea una sesión de brainstorming al amanecer o un debriefing a la luz de la luna.

Crear una encuesta de grupo

Paso 4: Despliega el portal de la colaboración

Por último, el momento de la verdad.

Haz clic en el menú desplegable "Añadir videollamada" y elige tu plataforma preferida.

¿Zoom? ¿Google Meet? Tú eliges, poderoso organizador de reuniones.

Una vez creada la reunión, pulsa el botón "Compartir".

El enlace, codificado con el poder de la puntualidad y la productividad, aparecerá en el canal o DM que hayas elegido.

Tus colegas podrán hacer clic y ser transportados directamente a la sala de reuniones digital, preparados para hacer magia.

Crear una encuesta de grupo

Consejo extra: Aprovecha la sinergia de Doodle

¿Te sientes abrumado por la creciente montaña de reuniones?

Te presentamos a Doodle, tu fiel compañero en la búsqueda de la armonía en la programación.

Integra Doodle con Slack para crear encuestas, encontrar puntos en común entre horarios conflictivos y enviar invitaciones con actualizaciones automáticas del calendario.

Es como un hechizo de gestión del tiempo tejido con los mejores hilos digitales.