Como compartilhar um link de reunião no Slack

Fazer malabarismos com as agendas, lidar com os participantes e navegar pelo mundo labiríntico da logística de reuniões - todos nós já passamos por isso.

Mas não se preocupem, guerreiros cansados do dia de trabalho. Compartilhar links de reuniões no Slack não precisa ser uma tarefa difícil.

Siga estas etapas simples e transforme-se de combatente do calendário em campeão da colaboração.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Etapa 1: Chame o maestro da reunião

Em primeiro lugar, localize o canal ou a mensagem direta em que sua reunião será realizada.

Clique no sinal mágico de "mais" ao lado do campo de mensagem e prepare-se para invocar a obra-prima de sua reunião.

Etapa 2: tecer a teia de presença

Uma reunião requer participantes.

Comece digitando os nomes de seus colegas no campo "People" (Pessoas).

À medida que você digitar, o recurso de preenchimento automático do Slack o guiará como uma coruja confiável, poupando seu precioso tempo e erros de digitação.

Etapa 3: Adapte o tempo à sua vontade

Agora, clique no ícone do calendário e deixe a interface de seleção de data e hora aparecer.

Escolha a hora perfeita para sua reunião, seja uma sessão de brainstorming ao nascer do sol ou um debate ao luar.

Etapa 4: Abra o portal para colaboração

Finalmente, o momento da verdade.

Clique no menu suspenso "Adicionar chamada de vídeo" e escolha a plataforma de sua preferência.

Zoom? Google Meet? A escolha é sua, ó poderoso orquestrador de reuniões.

Quando a criação da reunião estiver concluída, aperte o botão "Compartilhar".

O link, codificado com o poder da pontualidade e da produtividade, aparecerá em seu canal ou DM escolhido.

Seus colegas agora podem clicar e ser transportados diretamente para a sala de reunião digital, preparados para fazer sua mágica.

Dica de bônus: Aproveite a sinergia do Doodle

Está se sentindo sobrecarregado com a montanha cada vez maior de reuniões?

Apresentamos o Doodle, seu fiel companheiro na busca pela harmonia de agendamento.

Integre o Doodle ao Slack para criar enquetes, encontrar pontos em comum entre agendas conflitantes e enviar convites com atualizações automáticas de calendário.

É como um feitiço de gerenciamento de tempo tecido com os mais finos fios digitais.