Vous êtes étudiant à la fac et vous rédigez votre rapport de stage ou votre mémoire ? Vous souhaitez interroger quelques personnes pour répondre à une enquête mais vous n’avez ni le temps de faire du porte à porte ni le budget nécessaire pour réaliser une enquête de satisfaction en ligne suffisamment poussée ? Vous êtes organisateur d’une soirée d’anniversaire pour votre ami et souhaitez mettre en place un cadeau commun ? Qu’il s’agisse d’une enquête de satisfaction en ligne, d’un sondage quant au choix du cadeau d’anniversaire ou d’une suggestion pour votre prochaine destination de vacances avec votre famille, Doodle vous accompagne dans votre projet. Via notre plateforme, réalisez une enquête en ligne en quelques clics, pour que vous trouviez réponse à vos diverses questions.

Le logiciel d’enquête en ligne facilite l’organisation de tous vos projets

Les enquêtes en ligne proposées par Doodle restent particulièrement efficaces pour organiser un futur évènement. Le logiciel d’enquête en ligne vous permet d’obtenir rapidement une réponse aux enquêtes que vous proposez et par conséquent vous aide à y voir plus clair. À l’image de l’utilisation de l’outil de sondage, créez vos enquêtes en ligne gratuitement, sans nécessairement souscrire à l’une de nos offres Premium. Pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités disponibles sur Doodle, vous êtes toutefois libre de tester sans engagement nos différentes solutions. Certaines options Premium sont profitables à la création d’enquêtes en ligne.

Pertinence et efficacité pour mon enquête en ligne

Pour réaliser vos enquêtes en ligne, dirigez-vous sur le tableau de bord de Doodle, cliquez ensuite sur « Faire un choix » et commencez simplement la réalisation de votre enquête.