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Bobby Rae, Senior chef för innehållsmarknadsföring

Bobby, som tidigare var Senior Content Marketing Manager på Doodle, brann för att utforska framtidens arbetsliv, trender inom AI och att hitta smarta sätt att öka teamens produktivitet.

Under sin tid på Doodle bidrog han till att göra bloggen till en s…

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