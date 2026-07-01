I näringslivet spelar vissa kommittéer och grupper en avgörande roll för att organisationerna ska fungera smidigt.

Bland dessa har styrelsemöten en oerhört stor betydelse, eftersom de fungerar som en plattform där de personer som har fått ansvaret att övervaka ett företags tillgångar och verksamhet kan samlas och diskutera viktiga frågor.

Idag ska vi ta reda på mer om vad de är och hur man förbereder sig inför en sådan. Då kör vi.

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Vad är ett förvaltarmöte?

Ett förvaltarmöte, som även kan kallas styrelsemöte, är ett sammanträde där personer som utsetts eller valts för att sköta en organisations eller institutions angelägenheter samlas.

Dessa personer, som kallas förvaltare, har till uppgift att förvalta tillgångarna och se till att organisationen följer rättsliga och etiska riktlinjer samt att fatta välgrundade beslut som överensstämmer med organisationens mål.

Syftet med förvaltarmöten

Dessa har en mängd olika användningsområden, bland annat:

Granskning av årsredovisningar och säkerställande av finansiell stabilitet:

Styrelseledamöterna granskar regelbundet de finansiella rapporterna för att bedöma organisationens ekonomiska ställning, identifiera eventuella risker och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Övervakning av investeringsbeslut:

Styrelseledamöterna spelar en avgörande roll när det gäller att utvärdera investeringsmöjligheter och se till att organisationens tillgångar placeras på ett klokt och strategiskt sätt för att maximera avkastningen och samtidigt minimera riskerna.

Godkännande av viktiga beslut:

Styrelsemötena utgör ett forum för att diskutera och godkänna viktiga beslut, såsom fusioner, förvärv eller genomförandet av stora nya initiativ.

Att säkerställa efterlevnad av lagar och regler:

Styrelseledamöterna har ansvaret för att se till att organisationen följer alla gällande lagar och föreskrifter, och styrelsemötena fungerar som ett forum för att diskutera juridiska frågor och besluta hur man ska säkerställa efterlevnaden.

Hur ofta hålls förvaltarmöten?

Frekvensen varierar beroende på den enskilda organisationen och dess behov.

De flesta organisationer håller dock regelbundna styrelsemöten, vanligtvis en gång per kvartal eller en gång per halvår.

Dessutom kan särskilda möten sammankallas vid behov för att behandla brådskande ärenden eller diskutera extraordinära händelser.

Vem får delta i förvaltarmötena?

Följande personer deltar vanligtvis vid förvaltarmötena:

Styrelseledamöter:

Dessa personer har utsetts eller valts särskilt för att övervaka organisationens verksamhet.

Ledningen:

Organisationens VD, ekonomichef eller andra nyckelpersoner i ledningen kan delta i styrelsemöten för att redogöra för den löpande verksamheten och besvara frågor.

Juridisk rådgivare:

Organisationens jurister kan vara närvarande för att ge råd i juridiska frågor och säkerställa att lagar och förordningar följs.

Planering och förberedelser inför styrelsemöten

För att styrelsemötena ska bli effektiva krävs noggrann planering och förberedelse, så att de blir produktiva och inriktade på att uppnå de önskade resultaten.

Det finns några viktiga aspekter att beakta vid planeringen och förberedelserna inför förvaltarmöten.

För det första är det viktigt att fastställa en dagordning. Den bör tydligt ange vilka ämnen som ska diskuteras och säkerställa att tillräcklig tid avsätts för varje punkt.

Om du är värd, se till att dela ut materialet i förväg.

Detta ger styrelseledamöterna tillgång till relevant dokumentation, såsom finansiella rapporter, juridiska handlingar eller presentationer, i god tid före mötet för att underlätta eventuella diskussioner.

Se till att fördela uppgifterna.

Definiera tydligt vilka åtgärder som ska vidtas och fördela ansvaret för att säkerställa att uppföljningen genomförs utan dröjsmål.

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Använd Doodle för smidiga styrelsemöten

Doodle kan effektivisera planeringen och organisationen av styrelsemöten genom att:

Hitta gemensamma tillgängliga tider:

Doodle kan förvaltare enkelt dela sina tillgänglighet och hitta mötestider som passar båda parter, så att schemakonflikter undviks.

Skicka påminnelser:

Doodle kan automatiskt skicka påminnelser till styrelseledamöterna inför mötena, vilket säkerställer att alla är på samma sida.

Närvarokontroll:

Doodle kan hålla reda på närvaron under möten, vilket bidrar till att säkerställa att alla berörda parter är närvarande.

Träffas var som helst:

Doodle kan integreras med Zoom, Google Meet och Webex för att göra det enkelt att hålla virtuella möten så att styrelseledamöterna kan delta – oavsett var de befinner sig.

Genom att integrera Doodle i processen kring styrelsemötena kan organisationer öka effektiviteten, förbättra kommunikationen och maximera värdet av sina styrelsemöten.