I takt med att världen blir allt mindre har virtuella möten blivit ett självklart sätt att föra samman människor från olika platser, underlätta samarbete och främja produktiva diskussioner.

Oavsett om du arbetar på distans, samarbetar med globala partner eller helt enkelt håller kontakten med vänner och familj har virtuella möten revolutionerat vårt sätt att kommunicera.

Idag ska vi titta närmare på vad ett virtuellt möte är, hur man planerar för det och dela med oss av tips på hur du kan göra ditt möte lyckat.

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Vad är ett virtuellt möte?

Det är i stort sett precis vad namnet antyder: en online-sammankomst där deltagarna ansluter sig via videokonferensplattformar för att samarbeta i realtid.

Till skillnad från traditionella möten där deltagarna träffas ansikte mot ansikte gör virtuella möten det möjligt för personer på olika platser att enkelt samlas, vilket undanröjer geografiska hinder och sparar både tid och resekostnader.

Genom video- och ljudanslutningar kan deltagarna delta i diskussioner, dela skärmar, visa bildspel och samarbeta smidigt i projekt.

Är ett virtuellt möte samma sak som Zoom?

Zoom är visserligen en populär plattform för videokonferenser, men det är bara ett av många verktyg som finns för att träffas online.

Virtuella möten är ett bredare begrepp som omfattar olika plattformar, såsom Microsoft Teams, Google Meet, Webex och andra. Alla dessa leverantörer erbjuder liknande funktioner som gör det möjligt för deltagarna att ansluta på distans och samarbeta effektivt.

Hur man genomför ett virtuellt möte

Planera i förväg: Fastställ syftet och målen med mötet, bestäm vilka deltagare som behövs och välj en lämplig plattform för virtuella möten.

Fastställ dagordningen: Skapa en tydlig och kortfattad dagordning som beskriver de ämnen som ska diskuteras, den tid som avsätts för varje punkt samt eventuella förberedelser som krävs inför mötet.

Teknik för möten: Se till att alla deltagare har tillgång till den teknik som krävs och testa video-, ljud- och skärmdelningsfunktionerna före mötet för att undvika tekniska problem.

Engagera deltagarna: Uppmuntra till aktivt deltagande genom att ge alla möjlighet att bidra, ställa frågor och dela med sig av sina synpunkter.

Fastställ regler: Fastställ grundregler för mötet, till exempel att stänga av mikrofonen när man inte talar, att använda chattfunktionen för frågor och att respektera varandras åsikter.

Dela ut material: Dela ut relevanta dokument eller annat material i förväg så att deltagarna hinner ta del av dem och förbereda sig inför diskussionen.

Uppföljning: Efter mötet ska du skicka ut en sammanfattning av de viktigaste punkterna som diskuterats, åtgärdspunkter och eventuella uppföljningsuppgifter för att säkerställa att alla är överens.

Hur fungerar virtuella möten i praktiken?

Föreställ dig ett marknadsföringsteam som samarbetar kring en ny kampanj över olika tidszoner.

De bokar in ett virtuellt möte där de diskuterar kampanjens mål, utbyter kreativa idéer genom skärmdelning och brainstormar strategier för att nå sin målgrupp.

Teamet använder en plattform för virtuella möten för att samarbeta i realtid, vilket säkerställer att allas synpunkter kommer till tals och främjar en känsla av sammanhållning trots det fysiska avståndet.

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Använd Doodle för att enkelt organisera virtuella möten

Nu när du vet hur man beter sig under ett virtuellt möte, hur ordnar man då ett sådant?

Doodle erbjuder en användarvänlig plattform som gör det möjligt för deltagarna att ange sina tillgänglighet , vilket gör att man slipper utväxla e-postmeddelanden fram och tillbaka för att hitta en lämplig tidpunkt. Med den kan du enkelt samordna scheman, skicka inbjudningar och få omedelbar återkoppling om den bästa mötes tid för alla deltagare.

Dessutom kan den integreras med alla de mest populära verktygen för videokonferenser i världen. Det innebär att ett virtuellt möte bara är ett klick bort.