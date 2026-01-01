जैसे-जैसे दुनिया और छोटी होती जा रही है, वर्चुअल बैठकें विभिन्न स्थानों से लोगों को जोड़ने, सहयोग को सुगम बनाने और उत्पादक चर्चाओं को बढ़ावा देने का एक प्रमुख साधन बन गई हैं।

चाहे आप दूर से काम कर रहे हों, वैश्विक साझेदारों के साथ व्यापार कर रहे हों या बस दोस्तों और परिवार से जुड़े रहना चाहते हों, वर्चुअल मीटिंग्स ने हमारे संचार के तरीके में क्रांति ला दी है।

आज हम जानेंगे कि वर्चुअल मीटिंग क्या है, इसकी योजना कैसे बनाएं और इसे सफल बनाने के लिए टिप्स साझा करेंगे।

वर्चुअल मीटिंग क्या है?

जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह एक ऑनलाइन सभा है जहाँ प्रतिभागी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वास्तविक समय में सहयोग करने के लिए जुड़ते हैं।

पारंपरिक आमने-सामने की बैठकों के विपरीत, वर्चुअल बैठकें विभिन्न स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों को आसानी से एक साथ आने में सक्षम बनाती हैं, भौगोलिक बाधाओं को तोड़ती हैं और समय तथा यात्रा खर्च बचाती हैं।

वीडियो और ऑडियो कनेक्शन के माध्यम से, प्रतिभागी चर्चाओं में भाग ले सकते हैं, स्क्रीन साझा कर सकते हैं, स्लाइड्स प्रस्तुत कर सकते हैं और परियोजनाओं पर निर्बाध रूप से एक साथ काम कर सकते हैं।

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क्या एक वर्चुअल मीटिंग ज़ूम के समान है?

हालांकि ज़ूम एक लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म है, यह ऑनलाइन मिलने के लिए उपलब्ध कई उपकरणों में से केवल एक है।

वर्चुअल बैठकें एक व्यापक अवधारणा को दर्शाती हैं, जिसमें Microsoft Teams, Google Meet, Webex और अन्य जैसे विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। ये सभी प्रदाता समान सुविधाएँ प्रदान करते हैं जो प्रतिभागियों को दूर से जुड़ने और प्रभावी ढंग से सहयोग करने में सक्षम बनाती हैं।

एक वर्चुअल मीटिंग कैसे आयोजित करें

पहले से योजना बनाएँ: बैठक का उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करें, आवश्यक प्रतिभागियों की पहचान करें और एक उपयुक्त वर्चुअल मीटिंग प्लेटफ़ॉर्म चुनें।

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कार्यसूची निर्धारित करें: चर्चा किए जाने वाले विषयों, प्रत्येक विषय के लिए आवंटित समय और किसी भी पूर्व-बैठक की आवश्यक तैयारियों का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण तैयार करें।

परीक्षण तकनीक: सुनिश्चित करें कि सभी प्रतिभागियों के पास आवश्यक तकनीक तक पहुंच हो और बैठक से पहले वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन-शेयरिंग क्षमताओं का परीक्षण करें ताकि तकनीकी गड़बड़ियों से बचा जा सके।

प्रतिभागियों को संलग्न करें: सभी को योगदान करने, प्रश्न पूछने और अपने दृष्टिकोण साझा करने के अवसर प्रदान करके सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

शिष्टाचार स्थापित करें: बैठक के लिए बुनियादी नियम तय करें, जैसे बोलते समय माइक्रोफोन म्यूट करना, सवालों के लिए चैट सुविधा का उपयोग करना और एक-दूसरे की राय का सम्मान करना।

सामग्री साझा करें: प्रतिभागियों को चर्चा के लिए समीक्षा करने और तैयार होकर आने की सुविधा देने हेतु प्रासंगिक दस्तावेज़ या सामग्री पहले से वितरित करें।

अनुवर्ती कार्रवाई: बैठक के बाद चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं, कार्रवाई योग्य कार्यों और किसी भी अनुवर्ती कार्यों का सारांश भेजें ताकि सभी एक ही पृष्ठ पर हों।

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व्यावहारिक रूप से वर्चुअल मीटिंग कैसे काम करती है?

कल्पना कीजिए कि एक मार्केटिंग टीम विभिन्न समय क्षेत्रों में एक नए अभियान पर सहयोग कर रही है।

वे एक वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल करते हैं जहाँ वे अभियान के उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से रचनात्मक विचार साझा करते हैं और अपने लक्षित दर्शकों तक पहुँचने के लिए रणनीतियों पर मंथन करते हैं।

टीम वास्तविक समय में सहयोग करने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करती है, जिससे सभी के सुझाव सुने जाएँ और भौतिक दूरी के बावजूद एकता की भावना को बढ़ावा मिले।

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सहज वर्चुअल मीटिंग आयोजन के लिए Doodle का उपयोग

तो अब आप जानते हैं कि वर्चुअल मीटिंग में क्या करना है, आप इसे कैसे आयोजित करते हैं?

Doodle एक उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है जो प्रतिभागियों को अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति देता है। उपलब्धता , उपयुक्त समय खोजने के लिए बार-बार ईमेल भेजने की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसके साथ, आप आसानी से कार्यक्रमों का समन्वय कर सकते हैं, निमंत्रण भेज सकते हैं और सर्वोत्तम के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। भेंट का समय सभी प्रतिभागियों के लिए।

इसके अलावा, यह दुनिया के सभी पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के साथ एकीकृत होता है। इसका मतलब है कि एक वर्चुअल मीटिंग केवल एक क्लिक की दूरी पर है।