Doodle के साथ अपनी उपलब्धता आसानी से प्रबंधित करें

जब ध्यान खींचने के लिए इतनी सारी अलग-अलग चीजें होती हैं, तो हमारे पास खाली समय में व्यायाम करना अक्सर एक चुनौती हो सकता है। एक उपलब्धता अनुसूची यह एक ज़रूरत जैसा महसूस होता है। Doodle के साथ, दुनिया का पसंदीदा उपलब्धता उपकरण , आपको अपना प्रबंध करना आसान लगेगा ऑनलाइन शेड्यूलिंग और अधिक महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय निकालें।

हमारा अनुसूचनीकरण उपकरण यह आपके कैलेंडर को स्वचालित बनाता है, ताकि आप ईमेल के बार-बार आदान-प्रदान से छुटकारा पा सकें और जब चाहें लोगों से मिलने के लिए स्वतंत्र हो सकें। औसतन आप एक सप्ताह में 45 मिनट तक बचा सकते हैं। यह समय आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ बिता सकते हैं।

मुफ्त आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Doodle मेरी उपलब्धता का प्रबंधन कैसे कर सकता है?

सबसे पहले एक Doodle खाता बनाएँ और अपनी पसंदीदा कैलेंडर सेवा से कनेक्ट करें। आप Doodle का अधिकतम उपयोग करने के लिए एक बुकिंग पेज बनाना चाहेंगे। उपलब्धता जाँचक बिंदु

अपने डैशबोर्ड पर जाएँ और ऊपरी दाएँ कोने में "Create a Doodle" पर क्लिक करें। "Booking Page" चुनें और महत्वपूर्ण विवरण भरें, जैसे पेज किस लिए है, कोई भी विवरण जो आप देना चाहते हैं, और क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प है।

अगले खंड में, आप सेटअप करने जा रहे हैं उपलब्धता ट्रैकर बुकिंग पेज का हिस्सा। यह स्वतः सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सेट होगा, लेकिन आप इसे अपनी इच्छानुसार समायोजित कर सकते हैं। यहीं पर आपको पावर सेटिंग्स भी मिलेंगी – हमारे उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभाग। बैठकों के शेड्यूलिंग के लिए ऐप .

सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक 'एक दिन में अधिकतम बैठकें' विकल्प है। यह थोड़ा सा एक की तरह काम करता है उपलब्धता कैलकुलेटर . एक बार जब आप उस दिन के लिए अपनी वांछित कुल बैठकों की संख्या तक पहुँच जाते हैं, तो आपका बुकिंग पेज और बुकिंग स्वीकार करना बंद कर देगा।

दोबारा जांच लें कि आपने सही कैलेंडर कनेक्ट किया है, ताकि बुकिंग पेज पर आपका उपलब्धता सेट लोग केवल तब समय बुक कर पाएंगे जब आप उपलब्ध होंगे और आप चाहेंगे।

के साथ Doodle Professional खाते में, आप जितने चाहें उतने बुकिंग पेज बना सकते हैं। यह तब बहुत उपयोगी है जब आप विभिन्न ग्राहकों का प्रबंधन करना चाहते हैं और उन्हें अलग-अलग उपलब्धताएँ आवंटित करना चाहते हैं।

आप समूह के लिए भी उपलब्धता पा सकते हैं।

हालांकि बुकिंग पेज समूहों के लिए काम कर सकता है, जब आप जल्दी से बहुत से लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं – ग्रुप पोल वह उपकरण है जिसका उपयोग आप करना चाहेंगे। करने के लिए एक पोल बनाएं अपने Doodle खाते में लॉग इन करें और "Group Poll" चुनें, विवरण भरें, अपने अनुकूल समय चुनें, और एक पल में ही आप सभी के लिए काम करने वाला कुछ पा लेते हैं। Doodle वाकई एक अनुसूचनी उपकरण जो समूह की बैठकों को आसान बनाता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य चाहे जो भी हो, रिमाइंडर यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी जो कुछ आयोजित किया गया है उसे भूल न जाए। आप हमारे शेड्यूलिंग ऐप मुफ्त शुल्क के साथ या विज्ञापन हटाने, कस्टम ब्रांडिंग या प्रतिभागी प्रतिक्रियाओं को सीमित करने जैसी उन्नत सुविधाओं के लिए Doodle Professional में अपग्रेड करें।

मुफ्त आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Doodle के साथ उपलब्ध रहना आसान है।

यह सुनने में घिसा-पिटा लग सकता है, लेकिन Doodle के साथ आप वास्तव में समय बचाते हैं और अपनी उत्पादकता को अधिकतम करते हैं।

चाहे आप एक संभावित भर्ती को जितना संभव हो उतना साक्षात्कार के लिए उपलब्धता जितना संभव हो या बस दोस्तों और परिवार के लिए समय निकालें, Doodle आपके कैलेंडर को अव्यवस्था से मुक्त करता है।