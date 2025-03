Det kan ofte være en udfordring at træne, når vi har fri, når der er så mange forskellige ting, der kæmper om opmærksomheden. At have en tilgængelighedsskema føles som et must. Med Doodle, verdens foretrukne tilgængelighedsværktøj, er det nemt for dig at administrere din planlægning online og frigøre tid til vigtigere ting.

Vores planlægningsværktøj automatiserer din kalender, så du kan droppe e-mailen frem og tilbage og være fri til at mødes med folk, når du har lyst til det. I gennemsnit kan du spare op til 45 minutter om ugen. Det er tid, som du kan bruge sammen med dine venner eller din familie.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Hvordan kan Doodle administrere min tilgængelighed?

Start med at oprette en Doodle-konto og tilslut din foretrukne kalenderudbyder. Du skal oprette en bookingside for at maksimere Doodles brug som en tilgængelighedskontrol.

Gå til dit instrumentbræt, og tryk på "Opret en Doodle" øverst til højre. Vælg "Booking Page" og udfyld de vigtige detaljer som f.eks. hvad siden er til, en eventuel beskrivelse, du ønsker, og om videokonference er en mulighed.

I det næste afsnit skal du oprette Afailability tracker delen af Booking Page. Den vil som standard være mandag til fredag, kl. 9-17, men du kan justere dette som du vil. Det er også her, du finder strømindstillingerne - en vigtig del for brug af vores app til planlægning af møder.

En af de bedste funktioner er indstillingen "maksimale møder på en dag". Den fungerer lidt som en tilgængelighedsberegner. Når du har nået det samlede antal møder, som du ønsker for den pågældende dag - vil din bookingside stoppe for, at der bliver taget flere møder.

Dobbelttjek, at du har den rigtige kalender tilsluttet, så og Booking Page kan have din tilgængelighed indstillet. Folk vil kun kunne booke tidspunkter, hvor du er ledig og ønsker det.

Med en Doodle Professional konto kan du oprette så mange Booking Pages som du vil. Det er godt, hvis du vil administrere forskellige kunder og tildele dem forskellig tilgængelighed.

Du kan også finde ledige pladser til en gruppe

Selv om Booking Page kan fungere for grupper, er Group Poll det værktøj, du skal bruge, når du ønsker at samle mange mennesker hurtigt. For at lave en afstemning logger du ind på din Doodle-konto og vælger "Group Poll", udfylder detaljerne, vælger de tidspunkter, der passer dig, og i løbet af et øjeblik finder du noget, der passer til alle. Doodle er virkelig et planlægningsværktøj, der gør gruppemøder nemme.

Uanset formålet med arrangementet sørger påmindelser for, at ingen glemmer, hvad der er blevet arrangeret. Du kan bruge vores planlægningsapp gratis gratis eller opgradere til Doodle Professional for at få avancerede funktioner som f.eks. fjernelse af annoncer, brugerdefineret branding eller begrænsning af deltagernes svar.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Det er nemt at være tilgængelig med Doodle

Det lyder som en kliché, men du sparer virkelig tid og maksimerer din produktivitet med Doodle.

Uanset om du ønsker at give en potentiel rekruttering så meget tilgængelighed til samtale som muligt eller bare finde tid til venner og familie, så rydder Doodle din kalender for rod.

Det er vigtigt at have tid til dig selv og gøre ting, der gør dig glad. Uanset om det er for arbejde eller fornøjelse, så lav en hurtig afstemning i dag og find en tid. Der sker store ting, når vi mødes.