Vi har alle været der. Vi forsøger at organisere et arrangement eller planlægge et vigtigt møde, men støder på en mur, når vi forsøger at koordinere tilgængelighed. Det er frustrerende. Ikke alene spilder vi en masse tid, men det har også en afsmittende effekt på alt andet, vi gør. En tilgængelighedstjekker kan måske være svaret på alle dine problemer.

I dag vil vi vise dig, hvordan du bruger en tilgængelighedskontrol og diskutere nogle af de bedste metoder til at bruge en sådan kontrol. Lad os komme i gang.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Hvad er en tilgængelighedstjekker?

Helt enkelt er det et planlægningsværktøj, der giver dig mulighed for at finde ud af, hvornår nogen er ledig til at mødes. De kan ikke kun spare tid og besvær, men også hjælpe dig med at sikre, at dine møder bliver produktive.

Sådan bruger du en tilgængelighedstjekker

Hvis du opretter et møde ved hjælp af et værktøj i forhold til at gøre det manuelt, kan du potentielt spare ca. 45 minutter om ugen. Det svarer til næsten 40 timer eller en hel arbejdsuge om året.

Her er, hvordan du kan komme i gang og få mest muligt ud af det.

Vælg et tilgængelighedstjek: Der findes en række forskellige muligheder, så tag dig god tid til at vælge et, der opfylder dine behov. Doodle giver dig mulighed for at planlægge møder på mange forskellige måder, så uanset arrangementet eller dit erhverv - du er dækket ind.

Opret en konto: Når du har valgt en tilgængelighedstjekker, skal du oprette en konto. På den måde kan du blive fortrolig med, hvordan det fungerer, og hvad du skal gøre for at oprette et arrangement.

Begynd at invitere folk: Når du har oprettet en konto, kan du oprette en begivenhed og sende en invitation ud for at begynde at finde et tidspunkt at mødes på. De fleste værktøjer giver dig mulighed for at gøre dette via e-mail eller ved at dele et link.

Angiv dato og klokkeslæt for mødet: Når du inviterer folk til tilgængelighedstjekket, skal du give dem nogle muligheder for dato og tidspunkt for mødet. Du kan også angive mødets placering, og om du vil være vært for det online eller ej.

Send påmindelser ud: Når du har fundet et tidspunkt at mødes på, og det nærmer sig, kan du sende påmindelser ud. Dette vil hjælpe med at sikre, at alle, du har brug for at deltage, er til stede.

Bedste praksis for brug af en tilgængelighedstjekker

Nu hvor du er overbevist om, hvorfor du skal bruge et værktøj til at planlægge dine møder og arrangementer, hvordan får du så mest muligt ud af det? Her er vores tips:

Vær specifik med hensyn til mødets dato, klokkeslæt og længde. Jo mere specifik du er, jo nemmere bliver det for folk at finde et tidspunkt, der passer dem.

Angiv mødested. Hvis det er et personligt møde, er det vigtigt at angive hvor, da det vil hjælpe folk med at planlægge deres rejse. Hvis det er virtuelt, skal du sørge for at bruge et videokonferenceværktøj, som alle har adgang til.

Send påmindelser ud. Det vil være med til at sikre, at alle husker mødet. Med værktøjer som Doodle kan du gøre dette automatisk.

Vær tålmodig. Det kan tage noget tid, før folk reagerer på din tilgængelighedstjekker. Vær tålmodig, og vær ikke bange for at sende en opfølgningsmail.

Hvordan Doodle kan opfylde dine behov for en tilgængelighedstjekker

Doodle er et af verdens foretrukne planlægningsværktøjer. Det er nemt at bruge og tilbyder en række funktioner, der gør det til et godt valg for virksomheder af alle størrelser. Desuden kan du oprette en konto helt gratis - perfekt til små virksomheder, freelancere og dem, der lige er begyndt.

Her er nogle af de funktioner, der gør Doodle til et godt valg for små virksomheder, iværksættere og freelancere:

Let at bruge: Doodles enkle design gør det nemt for dig at planlægge alle typer møder. Lad dig dog ikke narre af enkeltheden, den er utrolig kraftfuld under motorhjelmen. Hvis du opretter en konto og ikke er sikker på, hvad du skal gøre nu, har vores supportteam lavet en trinvis vejledning til at komme i gang - direkte på dit instrumentbræt.

Forskellige værktøjer: Doodle tilbyder en række forskellige produkter, der gør det til et godt valg for virksomheder. Med Booking Page kan folk booke tid hos dig ved hjælp af intet andet end et link, 1:1 gør det nemt at komme i kontakt med én anden person hurtigt, og Group Poll er stadig verdens foretrukne værktøj til at mødes med mange mennesker.

Hvis du leder efter en brugervenlig og overkommelig tilgængelighedstjekker, er Doodle et godt valg. Opret din gratis konto i dag - der kræves intet kreditkort.