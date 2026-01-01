Mellem møder med kolleger, kunder eller teams kan det ofte føles, som om du er ved at miste kontrollen over din ugeplan. Den gratis poll maker fra Doodle kan hjælpe dig med at komme uden om forvirringen og organisere de kommende uger med lethed. Oprettelse af en afstemning kræver nu en gratis Doodle-konto, men deltagerne behøver aldrig en konto for at stemme.

Du skal blot oprette afstemninger med potentielle tidspunkter og sende dem til dine gæster for at aftale et møde. På få minutter finder du det bedste tidspunkt at mødes med en stor gruppe.

Med Doodle kan du forbinde en online-kalender med din konto og se dine aftaler der, hvor du arbejder mest. Hvis du vil, kan du tilføje mere end én kalender til din konto, og Doodle vil vise den - sammen med alle aftaler, du laver via Doodle selv - alt sammen i ét integreret format. Ikke flere dobbeltbookinger eller overbookinger. Kom i gang med Doodle i dag, og se, hvor nemt det kan være at planlægge.

Opret en gruppeafstemning

Sådan opsætter du online-planlægningsværktøjet - og forbinder din kalender

Det er bemærkelsesværdigt nemt at komme i gang med at planlægge med Doodle. Gå til dine kontoindstillinger øverst på siden for at forbinde din kalender. Når du har gjort det, skal du gå til "Administrer Doodle-konto" og derefter "Dine kalendere". Videoen nedenfor kan guide dig igennem det:

Det tager kun et øjeblik at forbinde din kalender. Hvis du af en eller anden grund får brug for at afbryde forbindelsen til kalenderne, skal du bare gå tilbage til dine kontoindstillinger og klikke på "afbryd forbindelsen", som du finder ved siden af hver tilsluttet kalender. Når du nu begynder at planlægge, kan du se dine aftaler lige ved siden af dine potentielle møder.

Opret en gruppeafstemning

Opret nemt et møde med din Doodle poll creator

Start først din Doodle-afstemning ved at vælge "Opret en Doodle" øverst på siden. På det første trin skal du angive navnet på det møde, du gerne vil holde, mødestedet og eventuelle noter.

I trin to tilføjer du tidspunkterne. Sørg for at tilføje flere tidspunkter, så dine deltagere kan finde et tidspunkt, der passer dem. Hvis du planlægger møder for en længere periode, kan du blot inkludere alle muligheder for disse møder eller vagter. Du kan vælge månedsvisning for at se alle månedens dage og derefter tilføje tidspunkterne til højre. Hvis du vælger ugevisning, kan du tilføje tidspunkterne direkte i kalenderen.

Opret en gruppeafstemning

I trin tre kan du tilføje ekstra indstillinger (Pro):

Fjerne annoncer

Send automatiske påmindelser

Sæt en deadline

Skjul deltagerlisten

Send invitationer direkte fra Doodle (op til 1.000 deltagere)

Begræns, hvor mange deltagere der kan vælge et tidspunkt

Du skal blot sende afstemningen ud til dine deltagere, så de kan vælge de tidspunkter, der passer dem bedst. Din afstemning vil også blive vist på dit dashboard, hvor du kan administrere eller redigere den når som helst.