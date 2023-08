Mellem møder med kolleger, kunder eller teams kan det ofte føles som om, at du mister kontrollen over din ugentlige tidsplan. Den gratis afstemningsmaskine fra Doodle kan hjælpe dig med at omgå forvirringen og organisere de kommende uger med lethed. Du skal blot oprette afstemninger med potentielle tidspunkter og sende dem til dine gæster for at lave et møde. På få minutter finder du det bedste tidspunkt at mødes med en stor gruppe på.

Med en Doodle kan du forbinde en online kalender til din konto og se dine aftaler der, hvor du arbejder mest. Hvis du ønsker det, kan du tilføje mere end én kalender til din konto, og Doodle vil vise den - sammen med alle aftaler, du laver via Doodle selv - i ét integreret format. Ikke flere dobbeltbookinger eller overbookinger. Kom i gang med Doodle i dag, og se, hvor nemt det kan være at planlægge.

Prøv det gratis

Sådan konfigurerer du online planlægningsværktøjet - og tilslutter din kalender

Det er utrolig nemt at begynde at planlægge med Doodle. Gå til dine kontoindstillinger øverst på siden for at tilslutte din kalender. Når du har gjort det, skal du gå til "Administrer Doodle-konto" og derefter til "Dine kalendere". Videoen nedenfor kan guide dig igennem det:

Det tager kun få øjeblikke at forbinde din kalender. Hvis du af en eller anden grund har brug for at afbryde forbindelsen mellem kalendere, skal du blot gå tilbage til dine kontoindstillinger og klikke på "afbryd", som du finder ved siden af hver enkelt tilsluttet kalender. Når du nu begynder at planlægge, kan du se dine aftaler lige ved siden af dine potentielle møder.

Opret nemt et møde med dinpoll creator

Start først din Doodle-afstemning ved at vælge 'opret en Doodle' øverst på siden. På det første trin skal du angive navnet på det møde, du gerne vil holde, mødested og eventuelle noter.

På trin to tilføjer du tidsmulighederne. Sørg for at tilføje flere tidsmuligheder, så dine deltagere kan finde et tidspunkt, der passer til dem. Hvis du planlægger møder for en længere periode, kan du blot tilføje alle mulighederne for disse møder eller skift. Du kan vælge månedsvisningen for at se alle månedens dage og derefter tilføje tidspunkterne til højre. Hvis du vælger ugevisning, kan du tilføje tidsrummene direkte i kalenderen.

I tredje trin kan du tilføje bonusindstillinger som ja, nej, hvis nødvendigt, begrænsede muligheder eller skjulte afstemninger (hvis du ønsker, at dine gæster skal forblive anonyme). Der er også andre gode funktioner, som du kan udforske. Her kan du også se flere Doodle Professional-muligheder som f.eks. frister for afstemninger og anmodninger om yderligere oplysninger.

Du skal blot sende afstemningen ud til dine deltagere for at få dem til at vælge de tidspunkter, der passer dem bedst.