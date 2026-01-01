Tra una riunione e l'altra con colleghi, clienti o team, spesso si ha la sensazione di perdere il controllo del proprio programma settimanale. La creazione gratuita di sondaggi di Doodle può aiutarti a evitare la confusione e a organizzare le settimane a venire con facilità. La creazione di un sondaggio richiede un account Doodle gratuito, ma i partecipanti non hanno bisogno di un account per votare.

Basta creare dei sondaggi con i possibili orari e inviarli ai tuoi ospiti per organizzare una riunione. In pochi minuti troverai il momento migliore per incontrare un gruppo numeroso.

Con Doodle puoi collegare un calendario online al tuo account e visualizzare gli appuntamenti dove lavori di più. Se vuoi, puoi aggiungere più di un calendario al tuo account e Doodle lo visualizzerà, insieme agli appuntamenti fissati tramite Doodle stesso, in un unico formato integrato. Niente più doppie prenotazioni o overbooking. Inizia a lavorare con Doodle oggi stesso e scopri quanto può essere facile programmare.

Crea un sondaggio di gruppo

Come configurare lo strumento di pianificazione online e collegare il tuo calendario

Iniziare a programmare con Doodle è molto semplice. Vai alle impostazioni del tuo account nella parte superiore della pagina per collegare il tuo calendario. Una volta fatto questo, devi andare su "Gestisci l'account Doodle" e poi su "I tuoi calendari". Il video qui sotto ti spiega come fare:

Ci vogliono solo pochi istanti per collegare il tuo calendario. Se per qualsiasi motivo dovessi aver bisogno di scollegare i calendari, ti basterà tornare alle impostazioni del tuo account e cliccare su "scollega" che troverai accanto a ogni calendario collegato. Ora, quando inizierai a pianificare, potrai vedere i tuoi appuntamenti proprio accanto ai tuoi potenziali incontri.

Crea un sondaggio di gruppo

Creare un incontro facilmente con il tuo creatore di sondaggi Doodle

Per prima cosa, avvia il tuo sondaggio Doodle scegliendo "crea un Doodle" nella parte superiore della pagina. Nella prima fase inserisci il nome dell'incontro che vorresti organizzare, il luogo dell'incontro e le note che desideri.

Nella seconda fase, aggiungerai le opzioni di orario. Assicurati di aggiungere diverse opzioni di orario in modo che i partecipanti possano trovare un orario adatto. Se stai programmando riunioni per un periodo di tempo più lungo, puoi semplicemente includere tutte le opzioni per quelle riunioni o per quei turni. Puoi scegliere la vista mese per vedere tutti i giorni del mese e poi aggiungere gli orari sulla destra. Se scegli la visualizzazione settimanale puoi aggiungere le fasce orarie direttamente al calendario.

Crea un sondaggio di gruppo

Nella terza fase puoi aggiungere altre impostazioni (Pro):

Rimuovere gli annunci

Inviare promemoria automatici

Impostare una scadenza

Nascondere l'elenco dei partecipanti

Inviare inviti direttamente da Doodle (fino a 1.000 partecipanti)

Limita il numero di partecipanti che possono selezionare un orario

È sufficiente inviare il sondaggio ai tuoi partecipanti per far loro scegliere l'orario più adatto a loro. Il sondaggio apparirà anche nella tua dashboard, dove potrai gestirlo o modificarlo in qualsiasi momento.