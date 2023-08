Tra riunioni con colleghi, clienti o team, spesso si ha la sensazione di perdere il controllo del proprio programma settimanale. Il free poll maker di Doodle può aiutarvi a evitare la confusione e a organizzare le settimane a venire con facilità. È sufficiente creare sondaggi con orari potenziali e inviarli ai vostri ospiti per organizzare una riunione. In pochi minuti troverete il momento migliore per incontrare un gruppo numeroso.

Con un Doodle, potete collegare un calendario online al vostro account e visualizzare i vostri appuntamenti dove lavorate di più. Se volete, potete aggiungere più di un calendario al vostro account e Doodle lo visualizzerà, insieme agli appuntamenti fissati tramite Doodle stesso, in un unico formato integrato. Niente più doppie prenotazioni o overbooking. Iniziate a lavorare con Doodle oggi stesso e scoprite quanto sia facile programmare.

Come configurare lo strumento di pianificazione online e collegare il proprio calendario

È molto semplice iniziare a programmare con Doodle. Per collegare il vostro calendario, accedete alle impostazioni del vostro account nella parte superiore della pagina. Una volta fatto questo, dovete andare su "Gestione dell'account Doodle" e poi su "I vostri calendari". Il video qui sotto vi spiega come fare:

La connessione del calendario richiede solo pochi istanti. Se, per qualsiasi motivo, si ha bisogno di scollegare i calendari, è sufficiente tornare alle impostazioni dell'account e fare clic su "scollega", che si trova accanto a ciascun calendario collegato. Ora, quando iniziate a pianificare, potete vedere i vostri appuntamenti proprio accanto alle vostre riunioni potenziali.

Create facilmente una riunione con il vostrocreatore di sondaggi

Per prima cosa, avviate il vostro sondaggio Doodle scegliendo "crea un Doodle" nella parte superiore della pagina. Nel primo passo, inserite il nome della riunione che desiderate organizzare, il luogo della riunione e le note che desiderate.

Nella seconda fase si aggiungeranno le opzioni di orario. Assicuratevi di aggiungere diverse opzioni di orario, in modo che i partecipanti possano trovare un orario adatto. Se si programmano riunioni per un periodo di tempo più lungo, si possono semplicemente includere tutte le opzioni per le riunioni o i turni. È possibile scegliere la vista mese per visualizzare tutti i giorni del mese e aggiungere gli orari sulla destra. Se si sceglie la vista settimana, è possibile aggiungere le fasce orarie direttamente al calendario.

Nella terza fase è possibile aggiungere impostazioni bonus come sì, no, se necessario, opzioni limitate o sondaggi nascosti (se si desidera che gli ospiti rimangano anonimi). Ci sono anche altre fantastiche funzioni da esplorare. Qui potete vedere anche diverse opzioni di Doodle Professional, come le scadenze dei sondaggi e le richieste di informazioni aggiuntive.

È sufficiente inviare il sondaggio ai partecipanti per far loro scegliere gli orari più adatti a loro.