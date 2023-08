Entre les réunions avec les collègues, les clients ou les équipes, vous avez souvent l'impression de perdre le contrôle de votre emploi du temps hebdomadaire. Le générateur de sondages gratuit de Doodle peut vous aider à éviter la confusion et à organiser les semaines à venir en toute simplicité. Il vous suffit de créer des sondages avec des horaires potentiels et de les envoyer à vos invités pour organiser une réunion. En quelques minutes, vous trouverez le meilleur moment pour rencontrer un grand groupe.

Avec un Doodle, vous pouvez connecter un calendrier en ligne à votre compte et visualiser vos rendez-vous là où vous travaillez le plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter plusieurs calendriers à votre compte et Doodle les affichera - ainsi que tous les rendez-vous que vous prenez via Doodle lui-même - dans un format intégré. Fini les doubles réservations et les surréservations. Démarrez avec Doodle dès aujourd'hui et voyez à quel point la planification peut être facile.

Comment configurer l'outil de planification en ligne - et connecter votre agenda

Il est remarquablement facile de commencer à planifier avec Doodle. Allez dans les paramètres de votre compte en haut de la page pour connecter votre calendrier. Une fois que vous avez fait cela, vous devez aller dans "Gérer le compte Doodle" et ensuite dans "Vos calendriers". La vidéo ci-dessous peut vous guider :

La connexion de votre calendrier ne prend que quelques instants. Si, pour une raison quelconque, vous devez déconnecter les calendriers, il vous suffit de retourner dans les paramètres de votre compte et de cliquer sur "déconnecter", qui se trouve à côté de chaque calendrier connecté. Maintenant, lorsque vous commencez à planifier, vous pouvez voir vos rendez-vous juste à côté de vos réunions potentielles.

Créez une réunion facilement avec votrecréateur de sondage

Commencez par lancer votre sondage Doodle en choisissant "Créer un Doodle" en haut de la page. Dans la première étape, indiquez le nom de la réunion que vous souhaitez organiser, le lieu de la réunion et toutes les notes que vous souhaitez.

À la deuxième étape, vous ajouterez les options de temps. Veillez à ajouter plusieurs options de temps afin que vos participants puissent trouver un moment qui leur convient. Si vous programmez des réunions pour une période plus longue, vous pouvez simplement inclure toutes les options pour ces réunions ou vacations. Vous pouvez choisir la vue mensuelle pour voir tous les jours du mois, puis ajouter les heures sur la droite. Si vous choisissez la vue hebdomadaire, vous pouvez ajouter les créneaux horaires directement dans le calendrier.

À l'étape 3, vous pouvez ajouter des paramètres bonus tels que oui, non, si nécessaire, options limitées ou sondages cachés (si vous souhaitez que vos invités restent anonymes). Il existe également d'autres fonctionnalités intéressantes à explorer. Vous pouvez également voir ici plusieurs options Doodle Professional, telles que les dates limites des sondages et les demandes d'informations supplémentaires.

Il suffit d'envoyer le sondage à vos participants pour qu'ils choisissent les horaires qui leur conviennent le mieux.