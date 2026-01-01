Entre les réunions avec les collègues, les clients ou les équipes, vous avez souvent l'impression de perdre le contrôle de votre emploi du temps hebdomadaire. Le créateur de sondages gratuit de Doodle peut vous aider à éviter la confusion et à organiser facilement les semaines à venir. La création d'un sondage nécessite désormais un compte Doodle gratuit, mais les participants n'ont jamais besoin d'un compte pour voter.

Il vous suffit de créer des sondages avec des horaires potentiels et de les envoyer à vos invités pour qu'ils se réunissent. En quelques minutes, vous trouverez le meilleur moment pour rencontrer un grand groupe.

Avec Doodle, vous pouvez connecter un calendrier en ligne à votre compte et afficher vos rendez-vous là où vous travaillez le plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter plusieurs calendriers à votre compte et Doodle les affichera - ainsi que les rendez-vous que vous prenez via Doodle lui-même - dans un format intégré. Fini les doubles réservations et les surréservations. Commencez dès aujourd'hui avec Doodle et voyez comme il est facile de planifier.

Créer un sondage de groupe

Comment configurer l'outil de planification en ligne - et connecter votre calendrier

Il est remarquablement facile de commencer à planifier avec Doodle. Allez dans les paramètres de votre compte en haut de la page pour connecter votre calendrier. Une fois que vous avez fait cela, vous devez aller dans "Gérer le compte Doodle" et ensuite dans "Vos calendriers". La vidéo ci-dessous vous guidera dans cette démarche :

La connexion de votre calendrier ne prend que quelques instants. Si, pour une raison quelconque, vous devez déconnecter les calendriers, il vous suffit de retourner dans les paramètres de votre compte et de cliquer sur "déconnecter" que vous trouverez à côté de chaque calendrier connecté. Désormais, lorsque vous commencez à planifier, vous pouvez voir vos rendez-vous juste à côté de vos réunions potentielles.

Créer un sondage de groupe

Créez facilement une réunion avec votre créateur de sondages Doodle

Commencez par lancer votre sondage Doodle en sélectionnant "Créer un Doodle" en haut de la page. Lors de la première étape, indiquez le nom de la réunion que vous souhaitez organiser, le lieu de la réunion et toutes les notes que vous souhaitez.

Au cours de la deuxième étape, vous ajouterez les options de temps. Veillez à ajouter plusieurs options d'heure afin que vos participants puissent trouver l'heure qui leur convient. Si vous planifiez des réunions sur une longue période, vous pouvez simplement inclure toutes les options pour ces réunions ou ces vacations. Vous pouvez choisir la vue mensuelle pour afficher tous les jours du mois et ajouter les heures sur la droite. Si vous choisissez la vue hebdomadaire, vous pouvez ajouter les plages horaires directement au calendrier.

Créer un sondage de groupe

À la troisième étape, vous pouvez ajouter des paramètres supplémentaires (Pro) :

Supprimer les publicités

Envoyer des rappels automatiques

Fixer une date limite

Masquer la liste des participants

Envoyer des invitations directement depuis Doodle (jusqu'à 1 000 participants)

Limiter le nombre de participants pouvant sélectionner une heure

Envoyez simplement le sondage à vos participants pour qu'ils choisissent les heures qui leur conviennent le mieux. Votre sondage apparaîtra également dans votre tableau de bord, où vous pourrez le gérer ou le modifier à tout moment.