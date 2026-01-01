Entre reuniones con compañeros, clientes o equipos, a menudo puede parecer que pierdes el control de tu agenda semanal. El creador de encuestas gratuito de Doodle puede ayudarte a evitar la confusión y a organizar las semanas que tienes por delante con facilidad. Crear una encuesta ahora requiere una cuenta gratuita de Doodle, pero los participantes nunca necesitan una cuenta para votar.

Sólo tienes que crear encuestas con posibles horarios y enviarlas a tus invitados para organizar una reunión. En unos minutos encontrarás la mejor hora para reunirte con un grupo grande.

Con Doodle, puedes conectar un calendario online a tu cuenta y ver tus citas donde más trabajes. Si quieres, puedes añadir más de un calendario a tu cuenta y Doodle lo mostrará -junto con las citas que hagas a través del propio Doodle- todo en un formato integrado. Se acabaron las reservas dobles y el exceso de reservas. Empieza a utilizar Doodle hoy mismo y comprueba lo fácil que puede ser programar citas.

Crear una encuesta de grupo

Cómo configurar la herramienta de programación online y conectar tu calendario

Empezar a programar con Doodle es extraordinariamente fácil. Ve a la configuración de tu cuenta en la parte superior de la página para conectar tu calendario. Una vez hecho esto, tienes que ir a "Gestionar cuenta Doodle" y luego a "Tus calendarios". El vídeo que aparece a continuación puede guiarte:

Sólo te llevará unos instantes conectar tu calendario. Si por cualquier motivo alguna vez necesitas desconectar los calendarios, sólo tienes que volver a la configuración de tu cuenta y hacer clic en "Desconectar", que encontrarás junto a cada calendario conectado. Ahora, cuando empieces a programar, podrás ver tus citas justo al lado de tus posibles reuniones.

Crear una encuesta de grupo

Crea una reunión fácilmente con tu creador de encuestas Doodle

Primero, inicia tu encuesta Doodle eligiendo "crear un Doodle" en la parte superior de la página. En el primer paso incluye el nombre de la reunión que te gustaría tener, el lugar de la reunión y las notas que quieras.

En el segundo paso, añadirás las opciones de tiempo. Asegúrate de añadir varias opciones de hora para que tus participantes puedan encontrar una hora que les convenga. Si vas a programar reuniones para un periodo de tiempo más largo, puedes incluir simplemente todas las opciones para esas reuniones o turnos. Puedes elegir la vista de mes para ver todos los días del mes y luego añadir las horas a la derecha. Si eliges la vista por semanas, puedes añadir las franjas horarias directamente al calendario.

Crear una encuesta de grupo

En el tercer paso, puedes añadir ajustes adicionales (Pro):

Eliminar anuncios

Enviar recordatorios automáticos

Establecer una fecha límite

Ocultar la lista de participantes

Enviar invitaciones directamente desde Doodle (hasta 1.000 participantes)

Limita el número de participantes que pueden seleccionar una hora

Sólo tienes que enviar la encuesta a tus participantes para que seleccionen las horas que más les convengan. Tu encuesta también aparecerá en tu panel de control, donde podrás gestionarla o editarla en cualquier momento.