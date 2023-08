Entre reuniões com colegas, clientes ou equipes, muitas vezes pode parecer que você está perdendo o controle de sua agenda semanal. O fazedor de pesquisas gratuito da Doodle pode ajudá-lo a contornar a confusão e organizar as próximas semanas com facilidade. Basta criar enquetes com tempos potenciais e enviá-las a seus convidados para fazer uma reunião. Em minutos você encontrará o melhor horário para se reunir com um grande grupo.

Experimente grátis

Com um Doodle, você pode conectar um calendário online à sua conta e visualizar seus compromissos onde você mais trabalha. Se você quiser, você pode adicionar mais de um calendário à sua conta e o Doodle o exibirá - junto com quaisquer compromissos que você fizer através do próprio Doodle - tudo em um formato integrado. Chega de marcações duplas ou overbookings. Comece hoje mesmo com o Doodle e veja como o agendamento pode ser fácil.

Como configurar a ferramenta de agendamento on-line - e conectar seu calendário

É extremamente fácil começar a programar com o Doodle. Vá para as configurações de sua conta no topo da página para conectar seu calendário. Uma vez feito isso, você precisa ir para 'Gerenciar conta Doodle' e depois para 'Seus calendários'. O vídeo abaixo pode guiá-lo através dele:

São necessários apenas alguns instantes para conectar seu calendário. Se por algum motivo você precisar desconectar os calendários, basta voltar às configurações de sua conta e clicar em 'desconectar', que você encontrará ao lado de cada calendário conectado. Agora, quando você começar a agendar, poderá ver seus compromissos ao lado de suas futuras reuniões.

Crie uma reunião facilmente com seucriador da pesquisa

Primeiro, comece sua pesquisa Doodle escolhendo 'criar um Doodle' no topo da página. No primeiro passo, inclua o nome da reunião que você gostaria de ter, o local da reunião e quaisquer notas que você queira.

Durante o segundo passo, você adicionará as opções de tempo. Certifique-se de adicionar várias opções de tempo para que seus participantes possam encontrar o tempo que lhes convém. Se você estiver agendando reuniões por um período de tempo mais longo, você poderia simplesmente incluir todas as opções para essas reuniões ou turnos. Você pode escolher a visão do mês para ver todos os dias do mês e depois adicionar os horários à direita. Se você escolher a visão da semana, poderá adicionar as faixas horárias diretamente ao calendário.

No terceiro passo, você pode adicionar configurações de bônus como sim, não, se necessário, opções limitadas ou pesquisas ocultas (se você gostaria que seus convidados permanecessem anônimos). Há outras grandes características a serem exploradas também. Aqui você também pode ver várias opções do Doodle Professional, tais como prazos de votação e pedidos de informações adicionais.

Basta enviar a pesquisa a seus participantes para que eles selecionem os horários que funcionem melhor para eles.