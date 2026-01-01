Entre reuniões com colegas, clientes ou equipes, muitas vezes pode parecer que você está perdendo o controle da sua agenda semanal. O criador de enquetes gratuito do Doodle pode ajudar você a contornar a confusão e organizar as próximas semanas com facilidade. A criação de uma enquete agora requer uma conta gratuita do Doodle, mas os participantes nunca precisam de uma conta para votar.

Basta você criar enquetes com possíveis horários e enviá-las aos seus convidados para marcar uma reunião. Em minutos, você descobrirá o melhor horário para se reunir com um grupo grande.

Com o Doodle, você pode conectar um calendário on-line à sua conta e visualizar seus compromissos onde você mais trabalha. Se desejar, você pode adicionar mais de um calendário à sua conta e o Doodle o exibirá - juntamente com todos os compromissos que você marcar por meio do próprio Doodle - tudo em um formato integrado. Você não precisará mais fazer reservas duplas ou em excesso. Comece a usar o Doodle hoje mesmo e veja como o agendamento pode ser fácil para você.

Criar uma enquete de grupo

Como configurar a ferramenta de agendamento on-line - e conectar seu calendário

É extremamente fácil começar a agendar com o Doodle. Vá para as configurações da sua conta na parte superior da página para conectar seu calendário. Depois de fazer isso, você precisa ir para "Gerenciar conta do Doodle" e depois para "Seus calendários". O vídeo abaixo pode orientar você nesse processo:

Você só precisa de alguns instantes para conectar seu calendário. Se, por qualquer motivo, você precisar desconectar os calendários, basta voltar às configurações da sua conta e clicar em "desconectar", que você encontrará ao lado de cada calendário conectado. Agora, quando você começar a agendar, poderá ver seus compromissos ao lado de suas possíveis reuniões.

Criar uma enquete de grupo

Crie uma reunião facilmente com o criador de enquetes do Doodle

Primeiro, inicie sua enquete do Doodle escolhendo "criar um Doodle" na parte superior da página. Na primeira etapa, inclua o nome da reunião que você gostaria de realizar, o local da reunião e as anotações que desejar.

Na segunda etapa, você adicionará as opções de horário. Certifique-se de adicionar várias opções de horário para que seus participantes possam encontrar um horário adequado. Se estiver agendando reuniões para um período de tempo mais longo, você pode simplesmente incluir todas as opções para essas reuniões ou turnos. Você pode escolher a visualização de mês para ver todos os dias do mês e, em seguida, adicionar os horários à direita. Se você escolher a visualização da semana, poderá adicionar os intervalos de tempo diretamente ao calendário.

Criar uma enquete de grupo

Na etapa três, você pode adicionar configurações extras (Pro):

Remover anúncios

Enviar lembretes automáticos

Definir um prazo final

Ocultar a lista de participantes

Enviar convites diretamente do Doodle (até 1.000 participantes)

Limite o número de participantes que podem selecionar um horário

Basta enviar a enquete aos seus participantes para que eles selecionem os horários mais adequados para eles. A enquete também aparecerá no seu painel, onde você poderá gerenciá-la ou editá-la a qualquer momento.