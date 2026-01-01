B Pomiędzy spotkaniami z kolegami, klientami czy zespołami często można odnieść wrażenie, że traci się kontrolę nad swoim tygodniowym harmonogramem. To darmowe narzędzie do tworzenia ankiet Dzięki Doodle możesz uniknąć nieporozumień i z łatwością zaplanować nadchodzące tygodnie. Aby utworzyć ankietę, trzeba teraz założyć darmowe konto w serwisie Doodle, ale uczestnicy nie muszą mieć konta, żeby zagłosować.

Wystarczy utworzyć ankiety z proponowanymi terminami i wysłać je do gości, aby ustalić termin spotkania. W ciągu kilku minut znajdziesz najlepszy termin na spotkanie z dużą grupą osób.

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Dzięki Doodle, możesz połączyć kalendarz internetowy ze swoim kontem i przeglądaj swoje terminy tam, gdzie najczęściej pracujesz. Jeśli chcesz, możesz dodać do swojego konta więcej niż jeden kalendarz, a Doodle wyświetli je – wraz z terminami ustalonymi za pośrednictwem samej aplikacji Doodle – w jednym, zintegrowanym formacie. Koniec z podwójnymi rezerwacjami i przepełnionymi harmonogramami. Zacznij korzystać z Doodle już dziś i przekonaj się, jak łatwe może być planowanie spotkań.

Jak skonfigurować narzędzie do planowania online – i połączyć swój kalendarz

Rozpoczęcie planowania spotkań za pomocą Doodle jest niezwykle proste. Przejdź do ustawień konta u góry strony, aby połączyć swój kalendarz. Gdy to zrobisz, przejdź do sekcji „Zarządzaj kontem Doodle”, a następnie do „Twoje kalendarze”. Poniższy filmik pokaże Ci, jak to zrobić:

Podłączenie kalendarza zajmuje zaledwie kilka chwil. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zajdzie kiedykolwiek potrzeba odłączenia kalendarzy, wystarczy przejść do ustawień konta i kliknąć opcję „odłącz”, którą znajdziesz obok każdego podłączonego kalendarza. Teraz, gdy zaczniesz planować spotkania, będziesz mógł zobaczyć swoje terminy tuż obok potencjalnych spotkań.

Z łatwością zorganizuj spotkanie za pomocą serwisu Doodle twórca ankiety

Najpierw uruchom ankietę w serwisie Doodle, wybierając opcję „Utwórz ankietę Doodle” u góry strony. W pierwszym kroku podaj nazwę spotkania, które chcesz zorganizować, miejsce spotkania oraz dowolne uwagi.

W drugim kroku dodasz opcje terminów. Pamiętaj, aby dodać kilka opcji, tak aby uczestnicy mogli znaleźć dogodny dla siebie termin. Jeśli planujesz spotkania na dłuższy okres, możesz po prostu uwzględnić wszystkie opcje dotyczące tych spotkań lub zmian. Możesz wybrać widok miesięczny, aby wyświetlić wszystkie dni miesiąca, a następnie dodać godziny po prawej stronie. Jeśli wybierzesz widok tygodniowy, możesz dodać przedziały czasowe bezpośrednio do kalendarza.

W kroku trzecim możesz dodać dodatkowe ustawienia (wersja Pro):

Usuń reklamy

Wysyłaj automatyczne przypomnienia

Ustal termin

Ukryj listę uczestników

Wysyłaj zaproszenia bezpośrednio z serwisu Doodle (do 1 000 uczestników)

Ogranicz liczbę uczestników, którzy mogą wybrać termin

Wystarczy wysłać ankietę do uczestników, aby mogli wybrać terminy, które najbardziej im odpowiadają. Ankieta pojawi się również na Twoim pulpicie nawigacyjnym, gdzie w każdej chwili możesz nią zarządzać lub ją edytować.