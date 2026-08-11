Wie man eine Verfügbarkeitsprüfung benutzt

Wir alle haben das schon erlebt. Wir versuchen, eine Veranstaltung zu organisieren oder ein wichtiges Treffen zu planen, und stoßen auf eine Mauer, wenn wir versuchen, die Verfügbarkeit zu koordinieren. Das ist frustrierend. Wir verschwenden nicht nur eine Menge Zeit, sondern es wirkt sich auch auf alles andere aus, was wir tun. Eine Verfügbarkeitsprüfung könnte die Antwort auf alle Ihre Probleme sein.

Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Verfügbarkeitsprüfung einsetzen können, und erörtern einige der besten Praktiken für die Verwendung einer solchen Prüfung. Los geht's.

Was ist ein Verfügbarkeitschecker?

Ganz einfach, es ist ein Terminplanungswerkzeug, mit dem Sie herausfinden können, wann jemand für ein Treffen verfügbar ist. Das spart nicht nur Zeit und Ärger, sondern hilft Ihnen auch, sicherzustellen, dass Ihre Besprechungen produktiv sind.

Wie man eine Verfügbarkeitsabfrage benutzt

Wenn Sie eine Besprechung mit Hilfe eines Tools einberufen, können Sie im Vergleich zur manuellen Durchführung etwa 45 Minuten pro Woche einsparen. Das sind fast 40 Stunden oder eine ganze Arbeitswoche im Jahr.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Hier erfahren Sie, wie Sie damit beginnen und das Beste daraus machen können.

Wählen Sie einen Verfügbarkeitschecker: Es gibt eine Reihe verschiedener Optionen, also nehmen Sie sich etwas Zeit, um eine auszuwählen, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Mit Doodle können Sie Treffen auf viele verschiedene Arten planen, so dass Sie unabhängig von der Veranstaltung oder Ihrem Beruf immer auf der sicheren Seite sind.

Erstellen Sie ein Konto: Sobald Sie sich für einen Verfügbarkeitschecker entschieden haben, müssen Sie ein Konto erstellen. So können Sie sich mit der Funktionsweise vertraut machen und erfahren, was Sie tun müssen, um eine Veranstaltung zu erstellen.

Fangen Sie an, Leute einzuladen: Sobald Sie ein Konto erstellt haben, können Sie ein Ereignis erstellen und eine Einladung verschicken, um einen Termin für ein Treffen zu finden. Bei den meisten Tools können Sie dies per E-Mail oder durch die Freigabe eines Links tun.

Geben Sie das Datum und die Uhrzeit des Treffens an: Wenn Sie Personen zur Verfügbarkeitsprüfung einladen, müssen Sie ihnen einige Optionen für das Datum und die Uhrzeit des Treffens geben. Sie können auch den Ort der Besprechung angeben und ob Sie sie online abhalten möchten oder nicht.

Versenden Sie Erinnerungen: Sobald Sie einen Termin für das Treffen gefunden haben und dieser näher rückt, können Sie Erinnerungen verschicken. So können Sie sicherstellen, dass alle Teilnehmer anwesend sind.

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Bewährte Praktiken für die Verwendung eines Verfügbarkeitscheckers

Nun, da Sie überzeugt sind, warum Sie ein Tool für die Planung Ihrer Meetings und Veranstaltungen nutzen sollten, stellt sich die Frage, wie Sie das Beste daraus machen können. Hier sind unsere Tipps:

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Machen Sie genaue Angaben zu Datum, Uhrzeit und Dauer der Besprechung. Je präziser Sie sind, desto leichter finden die Teilnehmer einen passenden Termin für sich.

Geben Sie den Ort des Treffens an. Wenn es sich um ein persönliches Treffen handelt, ist es wichtig, den Ort anzugeben, da dies den Teilnehmern hilft, ihre Reisepläne zu erstellen. Wenn es sich um eine virtuelle Sitzung handelt, stellen Sie sicher, dass Sie ein Videokonferenz-Tool verwenden, zu dem alle Teilnehmer Zugang haben.

Versenden Sie Erinnerungsmails. So können Sie sicherstellen, dass sich alle Teilnehmer an das Treffen erinnern. Mit Tools wie Doodle können Sie dies automatisch tun.

Haben Sie Geduld. Es kann einige Zeit dauern, bis die Teilnehmer auf Ihre Verfügbarkeitsprüfung reagieren. Seien Sie geduldig und scheuen Sie sich nicht, eine Follow-up Email zu schicken.

Wie Doodle Ihre Verfügbarkeitsprüfung durchführen kann

Doodle ist eines der beliebtesten Planungstools der Welt. Es ist einfach zu bedienen und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einer guten Wahl für Unternehmen jeder Größe machen. Außerdem können Sie ein kostenloses Konto einrichten - perfekt für kleine Unternehmen, Freiberufler und Neueinsteiger.

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Hier sind einige der Funktionen, die Doodle zu einer guten Wahl für kleine Unternehmen, Unternehmer und Freiberufler machen:

Einfach zu bedienen: Das einfache Design von Doodle macht es Ihnen leicht, jede Art von Meeting zu planen. Lassen Sie sich jedoch nicht von der Einfachheit täuschen, denn Doodle ist unglaublich leistungsstark. Wenn Sie ein Konto erstellen und nicht sicher sind, was Sie als Nächstes tun sollen, hat unser Support-Team eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einstieg erstellt - direkt auf Ihrem Dashboard.

Vielfältige Tools: Doodle bietet eine Vielzahl von Produkten, die es zu einer guten Wahl für Unternehmen machen. Mit der Buchungsseite können Sie über einen Link einen Termin buchen, mit der 1:1-Funktion können Sie sich schnell mit einer anderen Person in Verbindung setzen und die Gruppenumfrage ist nach wie vor das weltweit beliebteste Tool für Meetings mit vielen Personen.

Wenn Sie eine einfach zu bedienende und erschwingliche Verfügbarkeitsabfrage suchen, ist Doodle eine gute Wahl. Erstellen Sie noch heute Ihr kostenloses Konto - keine Kreditkarte erforderlich.