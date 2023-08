Todos nós já passamos por isso. Tentando organizar um evento ou planejar uma reunião importante, mas esbarrando em uma parede de tijolos ao tentar coordenar a disponibilidade. É frustrante. Não apenas estamos perdendo muito tempo, mas isso tem um efeito indireto em tudo o que fazemos. Um verificador de disponibilidade pode ser a resposta para todos os seus problemas.

Hoje, mostraremos como usar um verificador de disponibilidade e discutiremos algumas das práticas recomendadas para usá-lo. Vamos lá.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

O que é um verificador de disponibilidade?

Em poucas palavras, é uma ferramenta de agendamento que permite que você descubra quando alguém está disponível para se encontrar. Eles não apenas economizam tempo e aborrecimentos, mas também ajudam a garantir que suas reuniões sejam produtivas.

Como usar um verificador de disponibilidade

Criar uma reunião usando uma ferramenta, em vez de fazê-la manualmente, pode economizar aproximadamente 45 minutos por semana. Isso equivale a quase 40 horas ou uma semana inteira de trabalho por ano.

Veja como você pode começar e tirar o máximo proveito disso.

Escolha um verificador de disponibilidade: há várias opções diferentes disponíveis, portanto, reserve algum tempo para escolher uma que atenda às suas necessidades. O Doodle permite planejar reuniões de várias maneiras diferentes, portanto, independentemente do evento ou da sua profissão, você estará coberto.

Crie uma conta: Depois de escolher um verificador de disponibilidade, você precisará criar uma conta. Isso permitirá que você se familiarize com o funcionamento e o que precisa fazer para criar um evento.

Comece a convidar pessoas: Depois de criar uma conta, você pode criar um evento e enviar um convite para começar a encontrar um horário para se encontrar. A maioria das ferramentas permite que você faça isso por e-mail ou compartilhando um link.

Especifique a data e a hora da reunião: Ao convidar pessoas para o verificador de disponibilidade, você precisará dar a elas algumas opções de data e hora da reunião. Você também pode especificar o local da reunião e se deseja hospedá-la on-line ou não.

Envie lembretes: Depois de encontrar um horário para a reunião e quando ele estiver se aproximando, você poderá enviar lembretes. Isso ajudará a garantir que todas as pessoas que precisam comparecer estejam presentes.

Práticas recomendadas para usar um verificador de disponibilidade

Agora que você já sabe por que usar uma ferramenta para planejar suas reuniões e eventos, como tirar o máximo proveito dela? Aqui estão nossas dicas:

Seja específico quanto à data, hora e duração da reunião. Quanto mais específico você for, mais fácil será para as pessoas encontrarem um horário que funcione para elas.

Especifique o local da reunião. Se for presencial, é importante especificar o local, pois isso ajudará as pessoas a fazerem seus planos de viagem. Se for virtual, certifique-se de usar uma ferramenta de videoconferência à qual todos tenham acesso.

Envie lembretes. Isso ajudará a garantir que todos se lembrem da reunião. Com ferramentas como o Doodle, você pode fazer isso automaticamente.

Seja paciente. Pode levar algum tempo para que as pessoas respondam ao seu verificador de disponibilidade. Seja paciente e não tenha medo de enviar um e-mail de acompanhamento.

Como o Doodle pode atender às suas necessidades de verificador de disponibilidade

O Doodle é uma das ferramentas de agendamento favoritas do mundo. Ele é fácil de usar e oferece uma variedade de recursos que o tornam uma ótima opção para empresas de todos os tamanhos. Além disso, você pode criar uma conta totalmente gratuita, o que é perfeito para pequenas empresas, freelancers e pessoas que estão apenas começando.

Aqui estão alguns dos recursos que fazem do Doodle uma ótima opção para pequenas empresas, empreendedores e freelancers:

Fácil de usar: O design simples do Doodle facilita o planejamento de qualquer tipo de reunião. Mas não se deixe enganar pela simplicidade, pois ele é incrivelmente poderoso. Se você criar uma conta e não tiver certeza do que fazer em seguida, nossa equipe de suporte criou um guia passo a passo para começar - diretamente no seu painel.

Variedade de ferramentas: O Doodle oferece uma variedade de produtos que o tornam uma ótima opção para empresas. O Booking Page permite que as pessoas reservem um horário com você usando apenas um link, o 1:1 facilita a conexão rápida com outra pessoa e o Group Poll ainda é a ferramenta favorita do mundo para reuniões com muitas pessoas.

Se você estiver procurando um verificador de disponibilidade fácil de usar e acessível, o Doodle é uma ótima opção. Crie sua conta gratuita hoje mesmo - não é necessário cartão de crédito.