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Agendamento

Por que você deve sempre enviar um e-mail de acompanhamento

Tempo de leitura: 5 minutos
Bobby Rae
Bobby Rae

Atualizado: 11 de ago. de 2026

Florist with tablet

Na era digital de hoje, é fácil ficar preso na agitação de nossas agendas lotadas. Somos constantemente bombardeados com e-mails, mensagens de texto e notificações de mídia social. Não é de se admirar que, às vezes, e-mails importantes possam se perder no meio da confusão.

É por isso que é tão importante sempre enviar um e-mail de acompanhamento. Isso pode parecer óbvio, mas é uma arma simples e poderosa em seu arsenal para ajudar a melhorar seus negócios.

Vamos nos aprofundar no motivo pelo qual você precisa começar a enviar e-mails de acompanhamento hoje mesmo.

Os benefícios de enviar e-mails de acompanhamento

Aumento das vendas: Estudos mostram que, quando uma empresa faz o acompanhamento de clientes em potencial, é mais provável que ela realize uma venda. De fato, um estudo constatou que as empresas que faziam o acompanhamento dos leads em cinco minutos tinham 21 vezes mais chances de fechar o negócio.

Melhores relacionamentos com os clientes: Ao fazer o acompanhamento dos clientes, você pode mostrar a eles que aprecia seus negócios e que está interessado em proporcionar-lhes uma experiência positiva. Isso pode levar à repetição de negócios e ao marketing boca a boca positivo.

Aumento da satisfação: Quando os clientes sentem que estão sendo bem tratados, é mais provável que fiquem satisfeitos com a sua empresa. É vital no mundo de hoje realmente se preocupar com os índices de satisfação e as avaliações on-line. Demonstrar que você se importa deve levar a índices mais altos de satisfação do cliente e a uma maior fidelidade.

Como estabelecer um processo para usar e-mails de acompanhamento

Então, como você pode ter certeza de que sempre enviará e-mails de acompanhamento? Aqui estão algumas dicas:

  1. Crie um modelo de acompanhamento. Depois de encontrar um e-mail de acompanhamento que lhe agrade, salve-o como um modelo. Isso economizará seu tempo no futuro, especialmente se você estiver lidando com um cliente que pode ter muitas ofertas concorrentes.

  2. Configure um lembrete. Depois de enviar um e-mail de acompanhamento, defina um lembrete para você mesmo para fazer o acompanhamento novamente em alguns dias. Isso ajudará a garantir que você não se esqueça de manter contato com as pessoas que precisa.

  3. Use uma ferramenta de agendamento. Se você está constantemente agendando reuniões e compromissos, usar uma ferramenta de agendamento como o Doodle pode ajudá-lo a simplificar o processo. Com o Doodle, você pode criar uma página de agendamento e enviá-la aos seus contatos. Eles podem então marcar um horário com você em segundos usando o link.

Florist with ribbon

Como gerenciar o processo de acompanhamento sem problemas com o Doodle

Quando feito manualmente, essa pode ser a parte mais demorada e desafiadora. É aí que entra o Doodle.

Como uma das ferramentas de agendamento favoritas do mundo, ele facilita a configuração de reuniões e compromissos. Você pode criar uma enquete para encontrar o melhor horário para um grupo se reunir ou se encontrar com alguém individualmente, enviando-lhe os horários em que você está livre.

O Doodle é uma ótima maneira de simplificar o processo de acompanhamento e liberar tempo para se concentrar em coisas mais importantes. Aqui estão algumas dicas para usar o Doodle para gerenciar seu processo de e-mail de acompanhamento:

Crie uma Booking Page para cada e-mail de acompanhamento que você enviar a clientes importantes. Isso o ajudará a adequar sua disponibilidade ao momento em que eles provavelmente estarão livres e você poderá acompanhar quando eles responderem. Isso também impede que outras pessoas ocupem o tempo que você deseja manter aberto.

Defina um prazo sempre que criar uma enquete de grupo. Isso ajudará a garantir que você não espere muito tempo para fazer o acompanhamento com seus contatos.

Faça o acompanhamento dos contatos que não responderam ao seu convite. O Doodle pode automatizar esse processo e isso evitará que você perca oportunidades em potencial.

Seguindo essas dicas, você pode usar o Doodle para gerenciar seu processo de acompanhamento de forma fácil e eficiente. Isso liberará tempo para que você se concentre em coisas mais importantes, como o crescimento de seus negócios.

Aqui estão algumas dicas adicionais para escrever e-mails de acompanhamento eficazes:

Mantenha seus e-mails curtos. As pessoas estão ocupadas, portanto, não têm tempo para ler e-mails longos e intermináveis. Vá direto ao ponto de forma rápida e clara.

Personalize-os. Não envie apenas um e-mail genérico para todos. Reserve um tempo para personalizar cada e-mail, dirigindo-se ao destinatário pelo nome e mencionando algo específico sobre a interação anterior com você. Algumas ferramentas de e-mail podem automatizar isso para você.

Use uma chamada para ação. Diga ao destinatário o que você quer que ele faça, seja agendar uma reunião, fornecer feedback ou fazer uma compra.

Faça sua empresa crescer adotando o poder dos e-mails de acompanhamento e use o Doodle para ajudá-lo a chegar lá. Registre-se gratuitamente hoje mesmo.

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