Por que você deve sempre enviar um e-mail de acompanhamento

Na era digital de hoje, é fácil ficar preso na agitação de nossas agendas lotadas. Somos constantemente bombardeados com e-mails, mensagens de texto e notificações de mídia social. Não é de se admirar que, às vezes, e-mails importantes possam se perder no meio da confusão.

É por isso que é tão importante sempre enviar um e-mail de acompanhamento. Isso pode parecer óbvio, mas é uma arma simples e poderosa em seu arsenal para ajudar a melhorar seus negócios.

Vamos nos aprofundar no motivo pelo qual você precisa começar a enviar e-mails de acompanhamento hoje mesmo.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Os benefícios de enviar e-mails de acompanhamento

Aumento das vendas: Estudos mostram que, quando uma empresa faz o acompanhamento de clientes em potencial, é mais provável que ela realize uma venda. De fato, um estudo constatou que as empresas que faziam o acompanhamento dos leads em cinco minutos tinham 21 vezes mais chances de fechar o negócio.

Melhores relacionamentos com os clientes: Ao fazer o acompanhamento dos clientes, você pode mostrar a eles que aprecia seus negócios e que está interessado em proporcionar-lhes uma experiência positiva. Isso pode levar à repetição de negócios e ao marketing boca a boca positivo.

Aumento da satisfação: Quando os clientes sentem que estão sendo bem tratados, é mais provável que fiquem satisfeitos com a sua empresa. É vital no mundo de hoje realmente se preocupar com os índices de satisfação e as avaliações on-line. Demonstrar que você se importa deve levar a índices mais altos de satisfação do cliente e a uma maior fidelidade.

Como estabelecer um processo para usar e-mails de acompanhamento

Então, como você pode ter certeza de que sempre enviará e-mails de acompanhamento? Aqui estão algumas dicas:

Crie um modelo de acompanhamento. Depois de encontrar um e-mail de acompanhamento que lhe agrade, salve-o como um modelo. Isso economizará seu tempo no futuro, especialmente se você estiver lidando com um cliente que pode ter muitas ofertas concorrentes. Configure um lembrete. Depois de enviar um e-mail de acompanhamento, defina um lembrete para você mesmo para fazer o acompanhamento novamente em alguns dias. Isso ajudará a garantir que você não se esqueça de manter contato com as pessoas que precisa. Use uma ferramenta de agendamento. Se você está constantemente agendando reuniões e compromissos, usar uma ferramenta de agendamento como o Doodle pode ajudá-lo a simplificar o processo. Com o Doodle, você pode criar uma página de agendamento e enviá-la aos seus contatos. Eles podem então marcar um horário com você em segundos usando o link.

Como gerenciar o processo de acompanhamento sem problemas com o Doodle

Quando feito manualmente, essa pode ser a parte mais demorada e desafiadora. É aí que entra o Doodle.

Como uma das ferramentas de agendamento favoritas do mundo, ele facilita a configuração de reuniões e compromissos. Você pode criar uma enquete para encontrar o melhor horário para um grupo se reunir ou se encontrar com alguém individualmente, enviando-lhe os horários em que você está livre.

O Doodle é uma ótima maneira de simplificar o processo de acompanhamento e liberar tempo para se concentrar em coisas mais importantes. Aqui estão algumas dicas para usar o Doodle para gerenciar seu processo de e-mail de acompanhamento:

Crie uma Booking Page para cada e-mail de acompanhamento que você enviar a clientes importantes. Isso o ajudará a adequar sua disponibilidade ao momento em que eles provavelmente estarão livres e você poderá acompanhar quando eles responderem. Isso também impede que outras pessoas ocupem o tempo que você deseja manter aberto.

Defina um prazo sempre que criar uma enquete de grupo. Isso ajudará a garantir que você não espere muito tempo para fazer o acompanhamento com seus contatos.

Faça o acompanhamento dos contatos que não responderam ao seu convite. O Doodle pode automatizar esse processo e isso evitará que você perca oportunidades em potencial.

Seguindo essas dicas, você pode usar o Doodle para gerenciar seu processo de acompanhamento de forma fácil e eficiente. Isso liberará tempo para que você se concentre em coisas mais importantes, como o crescimento de seus negócios.

Aqui estão algumas dicas adicionais para escrever e-mails de acompanhamento eficazes:

Mantenha seus e-mails curtos. As pessoas estão ocupadas, portanto, não têm tempo para ler e-mails longos e intermináveis. Vá direto ao ponto de forma rápida e clara.

Personalize-os. Não envie apenas um e-mail genérico para todos. Reserve um tempo para personalizar cada e-mail, dirigindo-se ao destinatário pelo nome e mencionando algo específico sobre a interação anterior com você. Algumas ferramentas de e-mail podem automatizar isso para você.

Use uma chamada para ação. Diga ao destinatário o que você quer que ele faça, seja agendar uma reunião, fornecer feedback ou fazer uma compra.

Faça sua empresa crescer adotando o poder dos e-mails de acompanhamento e use o Doodle para ajudá-lo a chegar lá. Registre-se gratuitamente hoje mesmo.