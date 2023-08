Warum Sie immer eine Follow-up-E-Mail senden sollten

Erstellen Sie eine Vorlage für Nachfass-E-Mails. Wenn Sie eine Nachfass-E-Mail gefunden haben, die Ihnen gefällt, speichern Sie sie als Vorlage. Das spart Ihnen in Zukunft Zeit - vor allem, wenn Sie es mit einem Kunden zu tun haben, der möglicherweise viele konkurrierende Angebote hat.

Richten Sie eine Erinnerung ein. Wenn Sie eine Nachfass-E-Mail verschickt haben, setzen Sie sich selbst eine Erinnerung, um sich in einigen Tagen erneut zu melden. So können Sie sicherstellen, dass Sie nicht vergessen, mit den Personen in Kontakt zu bleiben, mit denen Sie Kontakt aufnehmen müssen.