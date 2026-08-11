Warum Sie immer eine Follow-up-E-Mail senden sollten

Im heutigen digitalen Zeitalter ist es leicht, sich in der Hektik unserer vollen Terminkalender zu verfangen. Wir werden ständig mit E-Mails, SMS und Social-Media-Benachrichtigungen bombardiert. Kein Wunder, dass dabei manchmal wichtige E-Mails verloren gehen können.

Deshalb ist es so wichtig, immer eine Follow-up-E-Mail zu senden. Es mag offensichtlich erscheinen, aber es ist eine einfache, mächtige Waffe in Ihrem Arsenal, um Ihr Geschäft zu verbessern.

Hier erfahren Sie, warum Sie noch heute mit dem Versand von Follow-up-E-Mails beginnen sollten.

Die Vorteile des Versendens von Follow-up-E-Mails

Höherer Umsatz: Studien zeigen, dass ein Unternehmen, das sich mit potenziellen Kunden in Verbindung setzt, mit höherer Wahrscheinlichkeit einen Verkauf abschließt. Eine Studie hat ergeben, dass Unternehmen, die sich innerhalb von fünf Minuten mit potenziellen Kunden in Verbindung setzen, mit 21-mal höherer Wahrscheinlichkeit ein Geschäft abschließen.

Bessere Kundenbeziehungen: Indem Sie sich mit Ihren Kunden in Verbindung setzen, zeigen Sie ihnen, dass Sie ihr Geschäft zu schätzen wissen und daran interessiert sind, ihnen eine positive Erfahrung zu bieten. Dies kann zu Folgegeschäften und positivem Word-of-Mouth-Marketing führen.

Verbesserte Zufriedenheit: Wenn die Kunden das Gefühl haben, dass man sich um sie kümmert, sind sie auch eher mit Ihrem Unternehmen zufrieden. In der heutigen Welt ist es von entscheidender Bedeutung, sich wirklich um die Zufriedenheitswerte und Online-Bewertungen zu kümmern. Wenn Sie zeigen, dass Sie sich um Ihre Kunden kümmern, sollte dies zu einer höheren Kundenzufriedenheit und einer stärkeren Loyalität führen.

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Wie Sie einen Prozess für die Verwendung von Follow-up-E-Mails einrichten

Wie können Sie also sicherstellen, dass Sie immer Follow-up-E-Mails versenden? Hier sind ein paar Tipps:

Erstellen Sie eine Vorlage für Nachfass-E-Mails. Wenn Sie eine Nachfass-E-Mail gefunden haben, die Ihnen gefällt, speichern Sie sie als Vorlage. Das spart Ihnen in Zukunft Zeit - vor allem, wenn Sie es mit einem Kunden zu tun haben, der möglicherweise viele konkurrierende Angebote hat. Richten Sie eine Erinnerung ein. Wenn Sie eine Nachfass-E-Mail verschickt haben, setzen Sie sich selbst eine Erinnerung, um sich in einigen Tagen erneut zu melden. So können Sie sicherstellen, dass Sie nicht vergessen, mit den Personen in Kontakt zu bleiben, mit denen Sie Kontakt aufnehmen müssen. Verwenden Sie ein Terminplanungs-Tool. Wenn Sie ständig Besprechungen und Termine planen müssen, kann Ihnen ein Terminplanungsprogramm wie Doodle helfen, den Prozess zu rationalisieren. Mit Doodle können Sie eine Buchungsseite erstellen und sie an Ihre Kontakte senden. Diese können dann über den Link Termin buchen in Sekundenschnelle einen Termin mit Ihnen vereinbaren.

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Wie Sie den Follow-up-Prozess mit Doodle reibungslos verwalten

Wenn Sie dies manuell erledigen, kann dieser Teil zeitaufwändig und schwierig sein. Hier kommt Doodle ins Spiel.

Doodle ist eines der beliebtesten Planungstools der Welt und macht es einfach, Besprechungen und Termine zu vereinbaren. Sie können eine Umfrage erstellen, um die beste Zeit für ein Treffen einer Gruppe zu finden oder sich mit jemandem persönlich zu treffen, indem Sie ihm die Zeiten senden, zu denen Sie frei sind.

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Doodle ist eine gute Möglichkeit, den Follow-up-Prozess zu optimieren und Zeit für wichtigere Dinge zu gewinnen. Hier sind einige Tipps für die Verwendung von Doodle zur Verwaltung Ihres Follow-up-E-Mail-Prozesses:

Erstellen Sie eine Buchungsseite für jede Follow-up-E-Mail, die Sie an wichtige Kunden senden. So können Sie Ihre Verfügbarkeit darauf abstimmen, wann der Kunde wahrscheinlich frei ist, und Sie können verfolgen, wann er antwortet. Außerdem können Sie so verhindern, dass andere Personen Ihnen die Zeit wegnehmen, die Sie sich freihalten wollen.

Legen Sie eine Frist fest, wenn Sie eine Gruppenumfrage erstellen. So können Sie sicherstellen, dass Sie nicht zu lange mit der Beantwortung Ihrer Kontakte warten.

Setzen Sie sich mit Kontakten in Verbindung, die nicht auf Ihre Einladung geantwortet haben. Doodle kann diesen Prozess automatisieren, so dass Sie keine potenziellen Chancen verpassen.

Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie Ihren Follow-up-Prozess mit Doodle reibungslos und effizient verwalten. Dadurch gewinnen Sie Zeit, sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren, wie z. B. das Wachstum Ihres Unternehmens.

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Hier finden Sie einige weitere Tipps für das Verfassen effektiver Follow-up-E-Mails:

Halten Sie Ihre E-Mails kurz. Die Menschen sind beschäftigt und haben keine Zeit, lange, ausschweifende E-Mails zu lesen. Kommen Sie schnell und klar auf den Punkt.

Personalisieren Sie sie. Schicken Sie nicht einfach eine generische E-Mail an alle. Nehmen Sie sich die Zeit, jede E-Mail zu personalisieren, indem Sie den Empfänger mit seinem Namen ansprechen und etwas Spezifisches über seine vorherige Interaktion mit Ihnen erwähnen. Einige E-Mail-Tools können dies für Sie automatisieren.

Verwenden Sie eine Aufforderung zum Handeln. Sagen Sie dem Empfänger, was er tun soll, sei es einen Termin für ein Treffen vereinbaren, Feedback geben oder einen Kauf tätigen.

Nutzen Sie die Möglichkeiten von Follow-up-E-Mails, um Ihr Geschäft auszubauen, und verwenden Sie Doodle, um dies zu erreichen. Melden Sie sich noch heute kostenlos an.