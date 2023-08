Pourquoi faut-il toujours envoyer un courriel de suivi ?

À l'ère du numérique, il est facile de se laisser emporter par l'agitation de nos emplois du temps chargés. Nous sommes constamment bombardés de courriels, de textes et de notifications sur les médias sociaux. Il n'est donc pas étonnant que des courriels importants se perdent parfois dans la masse.

C'est pourquoi il est si important de toujours envoyer un courriel de suivi. Cela peut sembler évident, mais c'est une arme simple et puissante dans votre arsenal pour aider à améliorer votre entreprise.

Voyons pourquoi vous devez commencer à envoyer des courriels de suivi dès aujourd'hui.

Les avantages de l'envoi d'e-mails de suivi

Augmentation des ventes : Des études montrent que lorsqu'une entreprise prend contact avec des clients potentiels, elle a plus de chances de conclure une vente. En fait, une étude a révélé que les entreprises qui assuraient un suivi des clients potentiels dans les cinq minutes étaient 21 fois plus susceptibles de conclure l'affaire.

De meilleures relations avec les clients : En relançant les clients, vous leur montrez que vous appréciez leur travail et que vous souhaitez leur offrir une expérience positive. Cela peut conduire à des clients réguliers et à un marketing de bouche-à-oreille positif.

Amélioration de la satisfaction : Lorsque les clients ont l'impression qu'on s'occupe d'eux, ils sont plus susceptibles d'être satisfaits de votre entreprise. Dans le monde d'aujourd'hui, il est essentiel de se préoccuper des notes de satisfaction et des commentaires en ligne. En montrant que vous vous souciez de vos clients, vous devriez obtenir des notes de satisfaction plus élevées et une plus grande fidélité.

Comment établir un processus d'utilisation des e-mails de suivi

Comment vous assurer que vous envoyez toujours des e-mails de suivi ? Voici quelques conseils :

Créez un modèle de suivi. Une fois que vous avez trouvé un message de suivi qui vous plaît, enregistrez-le en tant que modèle. Vous gagnerez ainsi du temps à l'avenir, surtout si vous avez affaire à un client susceptible d'avoir un grand nombre d'offres concurrentes. Mettez en place un rappel. Une fois que vous avez envoyé un courriel de suivi, fixez-vous un rappel pour effectuer un nouveau suivi quelques jours plus tard. Cela vous permettra de ne pas oublier de rester en contact avec les personnes dont vous avez besoin. Utilisez un outil de planification. Si vous planifiez constamment des réunions et des rendez-vous, l'utilisation d'un outil de planification comme Doodle peut vous aider à rationaliser le processus. Avec Doodle, vous pouvez créer une page de réservation et l'envoyer à vos contacts. Ceux-ci peuvent alors réserver une heure avec vous en quelques secondes en utilisant le lien.

Comment gérer le processus de suivi en douceur avec Doodle

Lorsqu'elle est réalisée manuellement, cette partie peut s'avérer longue et difficile. C'est là que Doodle intervient.

L'un des outils de planification les plus appréciés au monde, Doodle facilite l'organisation de réunions et de rendez-vous. Vous pouvez créer un sondage pour trouver le meilleur moment pour réunir un groupe ou rencontrer quelqu'un individuellement en lui envoyant les heures auxquelles vous êtes libre.

Doodle est un excellent moyen de rationaliser le processus de suivi et de libérer du temps pour se concentrer sur des choses plus importantes. Voici quelques conseils pour utiliser Doodle afin de gérer votre processus d'envoi d'e-mails de suivi :

Créez une Page de réservation pour chaque e-mail de suivi que vous envoyez à des clients importants. Cela vous permettra d'adapter votre disponibilité aux moments où ils sont susceptibles d'être libres et vous pourrez suivre leurs réponses. Cela permet également d'éviter que d'autres personnes ne vous privent d'un temps que vous souhaitez garder libre.

Fixez une date limite chaque fois que vous créez un sondage de groupe. Cela vous permettra de vous assurer que vous n'attendez pas trop longtemps pour relancer vos contacts.

Relancez les contacts qui n'ont pas répondu à votre invitation. Doodle peut automatiser ce processus, ce qui vous évitera de passer à côté d'opportunités potentielles.

En suivant ces conseils, vous pouvez utiliser Doodle pour gérer votre processus de suivi de manière fluide et efficace. Vous pourrez ainsi vous consacrer à des tâches plus importantes, comme le développement de votre entreprise.

Voici quelques conseils supplémentaires pour rédiger des e-mails de suivi efficaces :

Soyez bref. Les gens sont occupés, ils n'ont donc pas le temps de lire des courriels longs et décousus. Allez droit au but, rapidement et clairement.

Personnalisez-les. N'envoyez pas un courriel générique à tout le monde. Prenez le temps de personnaliser chaque courriel en vous adressant au destinataire par son nom et en mentionnant un élément spécifique de sa précédente interaction avec vous. Certains outils de messagerie électronique peuvent automatiser cette opération pour vous.

Utilisez un appel à l'action. Dites au destinataire ce que vous attendez de lui, qu'il s'agisse de prendre rendez-vous, de donner son avis ou de faire un achat.

Développez votre activité en adoptant le pouvoir des e-mails de suivi et utilisez Doodle pour vous aider à y parvenir. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui.