Nous sommes tous passés par là. Nous essayons d'organiser un événement ou de planifier une réunion importante et nous nous heurtons à un mur lorsqu'il s'agit de coordonner la disponibilité. C'est frustrant. Non seulement nous perdons beaucoup de temps, mais cela se répercute sur tout ce que nous faisons. Un vérificateur de disponibilité pourrait bien être la réponse à tous vos problèmes.

Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser un vérificateur de disponibilité et discuter des meilleures pratiques à suivre. C'est parti.

Qu'est-ce qu'un vérificateur de disponibilité ?

Il s'agit tout simplement d'un outil de planification qui vous permet de savoir quand quelqu'un est disponible pour vous rencontrer. Il vous permet non seulement de gagner du temps et de vous épargner des tracas, mais aussi de faire en sorte que vos réunions soient productives.

Comment utiliser un vérificateur de disponibilité

Créer une réunion à l'aide d'un outil plutôt que de le faire manuellement peut vous faire gagner environ 45 minutes par semaine. Cela représente près de 40 heures ou une semaine de travail complète par an.

Voici comment vous pouvez commencer et en tirer le meilleur parti.

Choisissez un vérificateur de disponibilité : il existe un certain nombre d'options différentes, alors prenez le temps d'en choisir une qui réponde à vos besoins. Doodle vous permet de planifier des réunions de différentes manières, de sorte que, quel que soit l'événement ou votre profession, vous serez couvert.

Créez un compte : Une fois que vous avez choisi un outil de vérification des disponibilités, vous devez créer un compte. Cela vous permettra de vous familiariser avec le fonctionnement de l'outil et de savoir ce que vous devez faire pour créer un événement.

Commencez à inviter des gens : Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez créer un événement et envoyer une invitation pour commencer à trouver un moment pour se rencontrer. La plupart des outils vous permettent de le faire par courrier électronique ou en partageant un lien.

Précisez la date et l'heure de la réunion : Lorsque vous invitez des personnes à utiliser le vérificateur de disponibilité, vous devez leur proposer des options concernant la date et l'heure de la réunion. Vous pouvez également préciser le lieu de la réunion et indiquer si vous souhaitez l'organiser en ligne ou non.

Envoyez des rappels : Une fois que vous avez trouvé l'heure de la réunion et qu'elle approche, vous pouvez envoyer des rappels. Cela vous permettra de vous assurer que toutes les personnes qui doivent participer à la réunion sont présentes.

Meilleures pratiques pour l'utilisation d'un vérificateur de disponibilité

Maintenant que vous savez pourquoi utiliser un outil pour planifier vos réunions et vos événements, comment en tirer le meilleur parti ? Voici nos conseils :

Soyez précis sur la date, l'heure et la durée de la réunion. Plus vous serez précis, plus il sera facile pour les participants de trouver l'heure qui leur convient.

Précisez le lieu de la réunion. S'il s'agit d'une réunion en personne, il est important de préciser le lieu, car cela aidera les participants à planifier leur voyage. S'il s'agit d'une réunion virtuelle, assurez-vous d'utiliser un outil de vidéoconférence auquel tout le monde a accès.

Envoyez des rappels. Cela permettra de s'assurer que tout le monde se souvient de la réunion. Des outils comme Doodle vous permettent de le faire automatiquement.

Soyez patient. Il peut s'écouler un certain temps avant que les personnes répondent à votre outil de vérification de la disponibilité. Soyez patient et n'hésitez pas à envoyer un email de suivi.

Comment Doodle peut répondre à vos besoins en matière de contrôle de disponibilité

Doodle est l'un des outils de planification les plus populaires au monde. Il est facile à utiliser et offre une variété de fonctionnalités qui en font un excellent choix pour les entreprises de toutes tailles. De plus, la création d'un compte est entièrement gratuite, ce qui est parfait pour les petites entreprises, les indépendants et ceux qui débutent.

Voici quelques-unes des fonctionnalités qui font de Doodle un excellent choix pour les petites entreprises, les entrepreneurs et les indépendants :

Facile à utiliser : Le design simple de Doodle vous permet de planifier facilement n'importe quel type de réunion. Ne vous laissez pas tromper par cette simplicité, Doodle est incroyablement puissant sous le capot. Si vous créez un compte et que vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre, notre équipe d'assistance a créé un guide étape par étape pour démarrer - directement sur votre tableau de bord.

Variété d'outils : Doodle offre une variété de produits qui en font un excellent choix pour les entreprises. Booking Page permet aux gens de réserver du temps avec vous en utilisant simplement un lien, 1:1 facilite la connexion avec une autre personne rapidement et Group Poll est toujours l'outil préféré au monde pour se réunir avec beaucoup de gens.

Si vous cherchez un outil de vérification de disponibilité facile à utiliser et abordable, Doodle est un excellent choix. Créez votre compte gratuit dès aujourd'hui - aucune carte de crédit n'est requise.