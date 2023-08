Come utilizzare un verificatore di disponibilità

Ci siamo passati tutti. Cercare di organizzare un evento o pianificare una riunione importante per poi scontrarsi con un muro di mattoni quando si cerca di coordinare la disponibilità. È frustrante. Non solo perdiamo un sacco di tempo, ma questo ha un effetto a catena su tutto il resto delle nostre attività. Un verificatore di disponibilità potrebbe essere la risposta a tutti i vostri problemi.

Oggi vi mostreremo come usare un verificatore di disponibilità e discuteremo alcune delle migliori pratiche per utilizzarlo. Andiamo.

Cos'è un verificatore di disponibilità?

Molto semplicemente, è uno strumento di programmazione che permette di scoprire quando qualcuno è disponibile per un incontro. Non solo permette di risparmiare tempo e fatica, ma aiuta anche a garantire che le riunioni siano produttive.

Come usare un verificatore di disponibilità

Creare una riunione utilizzando uno strumento rispetto a farlo manualmente potrebbe potenzialmente farvi risparmiare circa 45 minuti a settimana. Si tratta di quasi 40 ore o di un'intera settimana lavorativa all'anno.

Ecco come iniziare e trarre il massimo vantaggio.

Scegliete un verificatore di disponibilità: ci sono diverse opzioni disponibili, quindi prendetevi un po' di tempo per sceglierne una che soddisfi le vostre esigenze. Doodle vi permette di pianificare le riunioni in molti modi diversi, quindi non importa l'evento o la vostra professione: sarete coperti.

Create un account: Una volta scelto il programma di verifica della disponibilità, dovrete creare un account. In questo modo potrete familiarizzare con il suo funzionamento e con le operazioni da compiere per creare un evento.

Iniziate a invitare persone: Una volta creato un account, potete creare un evento e inviare un invito per iniziare a trovare un momento per incontrarsi. La maggior parte degli strumenti consente di farlo via e-mail o condividendo un link.

Specificate la data e l'ora dell'incontro: Quando si invitano le persone a verificare la disponibilità, è necessario fornire loro alcune opzioni per la data e l'ora dell'incontro. Potete anche specificare il luogo della riunione e se volete ospitarla online o meno.

Inviate dei promemoria: Una volta trovato un orario per la riunione e una volta che si sta avvicinando, potete inviare dei promemoria. In questo modo ci si assicurerà che tutti i partecipanti siano presenti.

Migliori pratiche per l'utilizzo di un verificatore di disponibilità

Ora che siete convinti del perché utilizzare uno strumento per pianificare riunioni ed eventi, come fare per sfruttarlo al meglio? Ecco i nostri consigli:

Siate specifici sulla data, l'ora e la durata della riunione. Più si è specifici, più sarà facile per le persone trovare un orario che vada bene per loro.

Specificate il luogo dell'incontro. Se si tratta di una riunione di persona, è importante specificare il luogo, per aiutare le persone a pianificare il viaggio. Se è virtuale, assicuratevi di utilizzare uno strumento di videoconferenza a cui tutti possano accedere.

Inviate dei promemoria. Questo aiuta a garantire che tutti si ricordino della riunione. Con strumenti come Doodle, è possibile farlo automaticamente.

Siate pazienti. Potrebbe volerci un po' di tempo prima che le persone rispondano al vostro programma di verifica della disponibilità. Siate pazienti e non abbiate paura di inviare una email di follow-up.

Come Doodle può soddisfare le vostre esigenze di ricerca di disponibilità

Doodle è uno degli strumenti di pianificazione preferiti al mondo. È facile da usare e offre una serie di funzioni che lo rendono un'ottima scelta per le aziende di tutte le dimensioni. Inoltre, è possibile creare un account completamente gratuito, perfetto per le piccole imprese, i freelance e chi è agli inizi.

Ecco alcune delle caratteristiche che rendono Doodle un'ottima scelta per le piccole imprese, gli imprenditori e i liberi professionisti:

Facile da usare: Il design semplice di Doodle consente di pianificare facilmente qualsiasi tipo di riunione. Tuttavia, non lasciatevi ingannare dalla semplicità: sotto il cofano è incredibilmente potente. Se create un account e non siete sicuri di cosa fare, il nostro team di supporto ha creato una guida passo-passo per iniziare, direttamente sulla vostra dashboard.

Varietà di strumenti: Doodle offre una varietà di prodotti che lo rendono un'ottima scelta per le aziende. Booking Page consente alle persone di prenotare il proprio tempo con voi usando solo un link, 1:1 rende facile connettersi rapidamente con un'altra persona e Group Poll è ancora lo strumento preferito al mondo per incontrarsi con molte persone.

Se state cercando un programma di verifica della disponibilità facile da usare e conveniente, Doodle è un'ottima scelta. Create il vostro account gratuito oggi stesso, senza bisogno di carta di credito.