Ein bürgerlicher Beratungsausschuss der Kommunalverwaltung ist ein formelles oder halbformelles Gremium aus ehrenamtlich tätigen Einwohnern, das von einer Gemeinde einberufen wird, um Beiträge zur lokalen Politik, Planung oder zu kommunalen Initiativen zu leisten. Die Terminplanung für solche Gremien ist bekanntermaßen schwierig: Die Freiwilligen gehen einer beruflichen Tätigkeit nach, haben Betreuungsaufgaben und ihre Verfügbarkeit ist unvorhersehbar, was kein kommunaler Bürgerbeauftragter vorhersehen kann. Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer und eignet sich somit auch für die größten Gremiumslisten, ohne dass Telefonate oder Tabellenkalkulationen erforderlich sind.

🎯 Warum das ständige Hin und Her am Telefon Ihrem Bürgerbeirat schadet

Jeder kommunale Bürgerbeauftragte kennt das Muster: Man schickt eine E-Mail an zwölf Freiwillige, drei antworten, zwei sagen, sie hätten am Donnerstag Zeit, einer gibt an, nur dienstagsvormittags zu können, und vier melden sich gar nicht. Bis man endlich eine beschlussfähige Gruppe zusammenhat, ist eine Woche vergangen, und ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist bereits überholt.

Das Kernproblem bei der Terminplanung für bürgerliche Beratungsgremien der Verwaltung ist struktureller Natur. Ehrenamtliche Bürger sind keine Angestellten. Sie sind nicht verpflichtet, den E-Mail-Posteingang der Stadtverwaltung zu überprüfen, verfügen über keinen gemeinsamen Kalender mit Ihrer Abteilung und haben keinen Anreiz, schnell zu antworten. Das ständige Hin- und Her-Telefonieren wird zur Regel, und der für die Bürgerbeteiligung zuständige Mitarbeiter der Stadtverwaltung trägt die gesamte Last dieser Koordinationskosten.

Diese Verzögerung hat konkrete Folgen. Beratungsgremien, die nur selten oder zu unvorhersehbaren Zeitpunkten tagen, verlieren an Schwung, die Mitglieder ziehen sich zurück, und das Vertrauen der Öffentlichkeit, das das Gremium eigentlich aufbauen soll, schwindet still und leise. Der Planungsprozess selbst wird zu einem Hindernis für die Bürgerbeteiligung – genau das Gegenteil dessen, was jeder Beauftragte für Bürgerbeteiligung erreichen möchte.

Die Organisatoren von Gremien stehen zudem vor einem Quorum-Problem, das speziell für die beratende Tätigkeit in der Verwaltung gilt. In vielen Gremien ist eine Mindestanzahl anwesender Mitglieder erforderlich, um offizielle Beschlüsse fassen zu können. Wenn der kommunale Beteiligungsbeauftragte einen Termin festlegt, ohne zuvor die Verfügbarkeit zu prüfen, kann eine Sitzung mit geringer Beteiligung verfahrensrechtlich ungültig sein, was Zeitverschwendung für alle Beteiligten bedeutet und eine vollständige Neuplanung erforderlich macht.

🗓 Wie eine Gruppenumfrage die Terminplanung eines Bürgerbeirats der Regierung optimiert

Der richtige Ansatz für ein bürgerliches Beratungsgremium der Regierung besteht darin, den Prozess umzukehren: Anstatt einen Termin vorzuschlagen und dann um Rückmeldungen zu bitten, schlägt der kommunale Bürgerbeauftragte eine kleine Auswahl an Terminvorschlägen vor und lässt jeden Freiwilligen asynchron abstimmen. Genau dafür wurde die Gruppenumfrage von Doodle entwickelt.

Mit der Gruppenumfrage von Doodle können bis zu 1.000 Teilnehmer von ihrem eigenen Gerät aus auf eine Reihe von vorgeschlagenen Zeitfenstern reagieren, ohne dass eine Abstimmung zwischen den Befragten erforderlich ist. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der für Bürgerbeteiligung zuständig ist, erstellt die Umfrage in wenigen Minuten, wählt drei bis fünf geeignete Termine aus und teilt einen einzigen Link per E-Mail oder über das Bürgerportal der Stadtverwaltung. Freiwillige klicken auf den Link, sehen alle vorgeschlagenen Termine und markieren diejenigen, die für sie in Frage kommen.

Die automatische Zeitzonenerkennung von Doodle zeigt jeden Termin automatisch in der Ortszeit des Freiwilligen an, was für Beratungsgremien wichtig ist, deren Mitglieder aus dem gesamten Gebiet einer regionalen Gemeinde oder eines Landkreises stammen. Ein Freiwilliger in einer ländlichen Gemeinde außerhalb des Stadtzentrums muss die Zeiten nicht manuell umrechnen und läuft somit nicht Gefahr, eine Stunde zu spät zu erscheinen.

Die Gruppenumfrage von Doodle bietet zudem eine Live-Anmeldungsverfolgung, sodass der für Bürgerbeteiligung zuständige Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Echtzeit verfolgen kann, wie sich die Teilnehmerzahl entwickelt, und erkennen kann, wann die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist. Wenn für einen bestimmten Termin bereits acht Teilnehmer bestätigt sind und die Mindestteilnehmerzahl bei sieben liegt, kann der Mitarbeiter diesen Termin getrost buchen, ohne auf die letzten Antworten warten zu müssen.

Sobald ein Termin bestätigt ist, kann der für die Bürgerbeteiligung zuständige Mitarbeiter der Gemeinde einen Link für eine Videokonferenz hinzufügen, um hybride oder vollständig online stattfindende Sitzungen zu ermöglichen. Doodle lässt sich mit Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams integrieren, sodass jede Plattform, die die Gemeinde für öffentliche Sitzungen nutzt, bereits unterstützt wird.

⚙️ Organisatorische Rahmenbedingungen für den Beauftragten für Bürgerbeteiligung

Das Einrichten einer Gruppenumfrage für ein bürgerliches Beratungsgremium der Regierung dauert weniger als fünf Minuten. Der für Bürgerbeteiligung zuständige Mitarbeiter der Stadtverwaltung meldet sich bei seinem Doodle-Konto an, wählt „Gruppenumfrage“ aus, gibt den Titel der Gremiumsitzung und den Kontext der Tagesordnung ein und schlägt mögliche Zeitfenster vor, die sich nach den verfügbaren Besprechungsräumen der Abteilung oder der Verfügbarkeit der Moderatoren richten.

Die E-Mail-Erinnerungen von Doodle benachrichtigen die Teilnehmer automatisch, sodass der kommunale Koordinator für Bürgerbeteiligung weniger manuelle Folge-E-Mails versenden muss. Da die Erinnerungen per E-Mail versendet werden, erreichen sie die Freiwilligen über denselben Kanal, der bereits für den Großteil der kommunalen Kommunikation genutzt wird, ohne dass die Freiwilligen eine App herunterladen oder ein neues Konto auf einer neuen Plattform einrichten müssen.

Bei Gremien, die in regelmäßigen Abständen tagen (monatliche Haushaltsüberprüfungen, vierteljährliche Planungssitzungen), ermöglicht die Funktion für automatisch wiederkehrende Termine von Doodle dem kommunalen Beteiligungsbeauftragten, einen wiederkehrenden Rhythmus festzulegen, anstatt jedes Mal eine neue Umfrage von Grund auf neu erstellen zu müssen. Dies ist besonders nützlich für ständige Beratungsgremien mit einem festen jährlichen Mandat.

Wenn die Gemeinde Google Kalender, Microsoft Outlook oder Apple Kalender nutzt, werden bestätigte Termine direkt synchronisiert, sodass sich der Terminkalender des für Bürgerbeteiligung zuständigen Sachbearbeiters automatisch aktualisiert, sobald ein Termin feststeht.

Premium-Konten bieten zusätzlich KI-generierte Beschreibungen der Sitzungen, die dem kommunalen Beteiligungsbeauftragten dabei helfen können, eine klare Zusammenfassung der Sitzung für Freiwillige zu erstellen, die Hintergrundinformationen benötigen, bevor sie sich zur Teilnahme verpflichten. Mit dem Premium-Konto entfallen zudem die Veranstaltungsbeschränkungen, was besonders dann von Bedeutung ist, wenn ein Beteiligungsbüro das ganze Jahr über mehrere Beratungsgremien (Verkehr, Wohnen, Umwelt, Jugend) gleichzeitig betreibt.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen für Bürgerbeiräte der Regierung

Verwenden Sie eine der unten aufgeführten Vorlagen, um mit einem einzigen Klick eine Gruppenumfrage für dieses Szenario zu starten. Der Titel und die Dauer werden über den Link automatisch ausgefüllt. Kopieren Sie die Beschreibung aus der jeweiligen Karte und fügen Sie sie in das Beschreibungsfeld auf der Doodle-Seite ein, sobald sich der Link geöffnet hat.

Quarterly planning session kickoff Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Kopiere diese Beschreibung und füge sie auf der Doodle-Seite ein, nachdem du auf den Link geklickt hast:

Mit dieser Sitzung beginnt der vierteljährliche Planungszyklus des Gremiums für den Beauftragten für Bürgerbeteiligung und alle Mitglieder des Bürgerbeirats. Wir werden die aktuelle Prioritätenliste durchgehen, die Zuweisungen zu den Arbeitsgruppen bestätigen und die Tagesordnung für das kommende Quartal festlegen. Bitte stimmen Sie für jeden Termin ab, der Ihnen passt, damit wir den Termin mit der höchsten Teilnehmerzahl ermitteln können.

Land-use policy feedback workshop Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopiere diese Beschreibung und füge sie ein, nachdem du auf den Link geklickt hast:

Der Beauftragte für Bürgerbeteiligung beruft diese Sitzung des Bürgerbeirats ein, um strukturiertes Feedback zu den vorgeschlagenen Änderungen der Flächennutzungsrichtlinien einzuholen, bevor diese dem Stadtrat vorgelegt werden. Die Beiratsmitglieder werden die zusammenfassenden Unterlagen im Vorfeld prüfen und während der Sitzung ihre Anregungen einbringen. Bitte markieren Sie alle Termine, an denen Sie Zeit haben, damit wir einen Termin festlegen können, an dem die Beschlussfähigkeit gewährleistet ist.

Überprüfung der Haushaltsprioritäten der Gemeinde Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten

📋 Kopiere diese Beschreibung und füge sie auf der Doodle-Seite ein, nachdem du auf den Link geklickt hast:

Diese Sitzung des Bürgerbeirats der Regierung bietet den Mitgliedern die Möglichkeit, sich zu den Haushaltsprioritäten der Abteilung zu äußern, bevor der Beauftragte für Bürgerbeteiligung der Stadt die Empfehlungen für den Finanzausschuss zusammenstellt. Vor der Sitzung wird ein kurzes Informationspapier verteilt. Bitte geben Sie an, zu welchen Terminen Sie teilnehmen können.

Nachbesprechung zur Sicherheitswarnung Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten

📋 Kopiere diese Beschreibung und füge sie auf der Doodle-Seite ein, nachdem du auf den Link geklickt hast:

Im Anschluss an die kürzlich erfolgte Einführung der Initiative zur öffentlichen Sicherheit plant der Beauftragte für Bürgerbeteiligung eine Nachbesprechung mit dem Bürgerbeirat der Stadtverwaltung, um die Anmerkungen und Empfehlungen der Bevölkerung zu erfassen. Die Ergebnisse dieser Sitzung fließen in den nächsten Berichtszyklus der Behörde ein. Bitte wählen Sie alle Termine aus, die in Ihren Zeitplan passen.

Einführungsveranstaltung für neue Mitglieder (30 Min.): Diese Umfrage starten Diese kurze Einweisung soll neuen Mitgliedern des Bürgerbeirats der Stadtverwaltung vor ihrer ersten Vollsitzung helfen, den Auftrag des Gremiums, den Sitzungsrhythmus und die Kommunikationsregeln zu verstehen. Der Beauftragte für Bürgerbeteiligung wird die organisatorischen Details erläutern, Fragen beantworten und die Kontaktdaten bestätigen. Bitte wählen Sie alle verfügbaren Termine aus, damit wir den Terminwünschen aller Beteiligten gerecht werden können.

✅ Was Doodle für Bürgerbeiräte der Regierung bietet

Fähigkeit Doodle Anmerkungen RSVP für mehrere Teilnehmer (bis zu 1.000) 🟩 Gruppenumfrage; ideal für große Bürgerlisten Automatische Erkennung der Zeitzone 🟩 Zeigt die Zeitfenster in der Ortszeit jedes Freiwilligen an E-Mail-Erinnerungen 🟩 Nur per E-Mail; keine SMS oder Push-Benachrichtigungen Kalendersynchronisierung (Google, Outlook, Apple) 🟩 Bestätigte Sitzungen werden automatisch synchronisiert Einbindung von Videolinks (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier Plattformen werden unterstützt Individuelles Branding (Logo, Hauptfarbe) ⚠️ Erhältlich mit Premium Gemeinsam durchgeführte Umfragen (mehrere Veranstalter) 🔜 Auf der Roadmap SMS oder Push-Benachrichtigungen für Freiwillige ❌ Nicht verfügbar; nur E-Mail-Erinnerungen

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Benötigen ehrenamtlich tätige Bürger ein Doodle-Konto, um an einer Gruppenumfrage teilzunehmen? A: Freiwillige benötigen kein eigenes Doodle-Konto, um an einer Gruppenumfrage teilzunehmen. Der Beauftragte für Bürgerbeteiligung erstellt die Umfrage über sein Doodle-Konto und teilt einen Link. Die Panel-Mitglieder klicken auf den Link und geben ihre Verfügbarkeit an, ohne sich registrieren zu müssen.

F: Woher weiß der Beauftragte für Bürgerbeteiligung, wann die Beschlussfähigkeit erreicht ist? A: Die Gruppenumfrage von Doodle umfasst eine Live-Anmeldungsverfolgung, sodass der für Bürgerbeteiligung zuständige Sachbearbeiter die Anzahl der Antworten in Echtzeit verfolgen kann. Sobald für einen bestimmten Zeitblock genügend bestätigte Teilnehmer vorliegen, um die für die Diskussionsrunde erforderliche Mindestteilnehmerzahl zu erreichen, kann der Sachbearbeiter diesen Termin sofort festlegen.

F: Kann sich der Bürgerbeirat der Regierung per Videokonferenz treffen? A: Ja. Sobald der kommunale Beteiligungsbeauftragte einen Termin aus der Umfrage bestätigt hat, kann er einen Link für eine Videokonferenz über Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams direkt an die Veranstaltung anhängen, wodurch hybride oder vollständig online stattfindende Podiumsdiskussionen ermöglicht werden.

F: Was passiert, wenn das Gremium jeden Monat zu einem festen Termin zusammentritt? A: Der kommunale Bürgerbeauftragte kann die Funktion für automatisch wiederkehrende Termine von Doodle nutzen, um einen wiederkehrenden Rhythmus festzulegen, sodass nicht vor jeder Sitzung des Bürgerbeirats eine neue Umfrage erstellt werden muss. Dies sorgt für einen einheitlichen Ablauf bei der Terminplanung und reduziert den Verwaltungsaufwand über das ganze Jahr hinweg.

👉 Sind Sie bereit, Ihr Bürgerbeiratsprogramm zu vereinfachen?

Nutzen Sie die fünf oben aufgeführten Vorlagen, um Ihre erste Gruppenumfrage in weniger als fünf Minuten zu starten – ganz gleich, ob Sie eine vierteljährliche Planungssitzung, einen Workshop zum Feedback zu politischen Maßnahmen oder eine Einführungsveranstaltung für neue Mitglieder planen. Ihre ehrenamtlichen Bürger erhalten einen für Mobilgeräte optimierten Link zur Anmeldung; Sie erhalten eine Live-Anzeige der Antworten und einen bestätigten Termin, ohne auch nur einen einzigen Anruf tätigen zu müssen. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.