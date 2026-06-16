Et borgerrådgivningspanel er et formelt eller halvformelt organ bestående af frivillige beboere, der indkaldes af en kommune for at bidrage med input til lokal politik, planlægning eller lokalsamfundsinitiativer. Det er notorisk svært at planlægge møder for disse råd: De frivillige har fuldtidsjob, omsorgsforpligtelser og en uforudsigelig tilgængelighed, som ingen kommunal inddragelsesansvarlig kan forudse. Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, hvilket gør den praktisk anvendelig selv til de største råd uden behov for telefonopkald eller regneark.

🎯 Hvorfor det evindelige telefonpiller dræber dit borgerråd

Enhver kommunal inddragelsesansvarlig kender mønsteret. Man sender en e-mail til tolv frivillige, tre svarer, to siger, at de kan på torsdag, én siger, at det kun passer på tirsdag formiddag, og fire svarer slet ikke. Når man endelig har samlet et beslutningsdygtigt antal, er der gået en uge, og et vigtigt punkt på dagsordenen er allerede forældet.

Det centrale problem med planlægningen af kommunale borgerråd er af strukturel karakter. Frivillige borgere er ikke ansatte. De har ingen forpligtelse til at tjekke kommunens indbakke, ingen fælles kalender med jeres afdeling og intet incitament til at svare hurtigt. Det ender som regel med, at man løber hinanden i møde på telefonen, og kommunens borgerkontaktansvarlige må afholde alle omkostningerne ved denne koordinering.

Denne forsinkelse har konkrete konsekvenser. Rådgivende udvalg, der mødes sjældent eller på uforudsigelige tidspunkter, mister fremdrift, medlemmerne mister interessen, og den offentlige tillid, som udvalget egentlig skal opbygge, udhules gradvist. Selve planlægningsprocessen bliver en hindring for borgerinddragelse, hvilket er det stik modsatte af det, enhver inddragelsesansvarlig forsøger at opnå.

Udvalgsarrangører står også over for et problem med beslutningsdygtighed, der er specifikt for rådgivningsarbejde i den offentlige sektor. Mange udvalg kræver, at et minimumsantal medlemmer er til stede for at kunne behandle officielle sager. Hvis den kommunale kontaktperson fastsætter en dato uden først at tjekke, om medlemmerne er tilgængelige, kan et møde med lav deltagelse blive proceduremæssigt ugyldigt, hvilket spilder alles tid og kræver, at mødet planlægges helt forfra.

🗓 Hvordan en gruppeafstemning løser problemet med planlægningen af møder i regeringens borgerrådgivningspanel

Den rigtige fremgangsmåde for et borgerrådgivningspanel under en kommune er at vende processen på hovedet: I stedet for at foreslå én dato og så jagte bekræftelser, foreslår kommunens inddragelsesansvarlige et lille udvalg af mulige datoer og lader alle frivillige stemme asynkront. Det er netop det, Doodles »Group Poll« er udviklet til.

Med Doodles gruppeafstemning kan op til 1.000 deltagere svare på en række foreslåede tidsintervaller, hver fra deres egen enhed, uden at det kræver koordinering mellem deltagerne. En kommunal inddragelsesansvarlig opretter afstemningen på få minutter, vælger tre til fem mulige datoer og deler et enkelt link via e-mail eller kommunens borgerportal. Frivillige klikker på linket, ser alle de foreslåede tidspunkter og markerer, hvilke der passer dem.

Doodles automatiske tidszone-genkendelse viser automatisk hvert tidsrum i den frivilliges lokale tid, hvilket er vigtigt for rådgivende udvalg, der rekrutterer medlemmer fra hele en regional kommune eller et amt. En frivillig i en landlig kommune uden for bycentret behøver ikke manuelt at omregne tidspunkter eller risikere at møde op en time for sent.

Doodles gruppeafstemning giver også mulighed for at følge tilmeldingerne i realtid, så kommunens engagementansvarlige kan se, hvordan antallet af svar stiger i realtid, og vurdere, hvornår der er opnået beslutningsdygtighed. Hvis der allerede er otte bekræftede deltagere til et bestemt tidsrum, og tærsklen for beslutningsdygtighed er syv, kan den ansvarlige trygt reservere den pågældende dato uden at vente på, at alle svar er kommet ind.

Når en dato er bekræftet, kan kommunens mødeansvarlige vedhæfte et link til videokonference til hybridmøder eller møder, der udelukkende afholdes online. Doodle kan integreres med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams, så uanset hvilken platform kommunen bruger til offentlige møder, er den allerede understøttet.

⚙️ Organisatoriske rammer for den kommunale inddragelsesansvarlige

Det tager under fem minutter at oprette en gruppeafstemning til et borgerrådgivningspanel under regeringen. Den kommunale inddragelsesansvarlige logger ind på sin Doodle-konto, vælger »Gruppeafstemning«, indtaster panelmødets titel og dagsordensemne og foreslår mulige tidsintervaller ud fra afdelingens ledige mødelokaler eller facilitatorens tilgængelighed.

Doodles e-mail-påmindelser underretter deltagerne automatisk, hvilket mindsker behovet for, at kommunens inddragelsesansvarlige skal sende manuelle opfølgningsbeskeder. Da påmindelserne sendes via e-mail, når de frem til de frivillige via den samme kanal, som det meste af kommunens kommunikation allerede benytter, uden at det kræver, at de frivillige skal downloade en app eller oprette en ny konto på en ny platform.

For udvalg, der mødes med jævne mellemrum (månedlige budgetgennemgange, kvartalsvise planlægningsmøder), giver Doodles funktion til automatisk tilbagevendende begivenheder den kommunale inddragelsesansvarlige mulighed for at indstille en fast rytme i stedet for at oprette en ny afstemning fra bunden hver gang. Dette er især nyttigt for faste rådgivende organer med et fast årligt mandat.

Hvis kommunen bruger Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender, synkroniseres bekræftede møder direkte, så kommunens inddragelsesansvarliges egen kalender opdateres automatisk, så snart en dato er fastlagt.

Premium-konti indeholder AI-genererede mødebeskrivelser, som kan hjælpe kommunens inddragelsesansvarlige med at udarbejde et klart mødeoversigt til frivillige, der har brug for baggrundsinformation, før de forpligter sig til at deltage. Premium-konti fjerner desuden begrænsninger på antallet af arrangementer, hvilket er vigtigt, når et inddragelseskontor driver flere rådgivende udvalg (transport, bolig, miljø, ungdom) samtidigt i løbet af året.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til regeringens borgerrådgivningspanel

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titlen og varigheden udfyldes automatisk via linket. Kopier beskrivelsen fra hvert kort, og indsæt den i beskrivelsesfeltet på Doodle-siden, når linket åbnes.

Quarterly planning session kickoff Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Kopier denne beskrivelse, og indsæt den derefter på Doodle-siden, når du har klikket på linket:

Dette møde indleder panelets kvartalsvise planlægningscyklus for den kommunale borgerinddragelsesansvarlig og alle medlemmer af borgerrådgivningspanelet. Vi vil gennemgå den aktuelle prioritetsliste, bekræfte fordelingen af arbejdsgrupper og fastlægge dagsordenen for det kommende kvartal. Stem venligst på alle de datoer, der passer dig, så vi kan finde det tidspunkt, hvor flest kan deltage.

Land-use policy feedback workshop Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopier denne beskrivelse, og indsæt den derefter på Doodle-siden, når du har klikket på linket:

Den kommunale borgerinddragelsesansvarlig indkalder til dette møde i det kommunale borgerrådgivningspanel for at indsamle struktureret feedback om de foreslåede ændringer til arealanvendelsespolitikken, inden de forelægges byrådet. Paneldeltagerne vil på forhånd gennemgå sammenfattende materiale og komme med input under mødet. Markér venligst alle datoer, hvor du er ledig, så vi kan fastlægge et tidspunkt, hvor der er tilstrækkeligt antal deltagere til at opfylde beslutningsdygtighedskravet.

Gennemgang af prioriteterne i Fællesskabets budget Forudfyldt gruppeafstemning, 60 minutter Start denne afstemning

📋 Kopier denne beskrivelse, og indsæt den derefter på Doodle-siden, når du har klikket på linket:

Dette møde i regeringens borgerrådgivningspanel giver medlemmerne mulighed for at give deres mening til kende om ministeriets budgetprioriteter, inden den kommunale inddragelsesansvarlig udarbejder anbefalinger til finansudvalget. Der vil blive udsendt et kort orienteringsdokument forud for mødet. Vælg venligst alle de tidspunkter, hvor du kan deltage.

Efterbriefing vedrørende sikkerhedsmeddelelse til offentligheden Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning

📋 Kopier denne beskrivelse, og indsæt den derefter på Doodle-siden, når du har klikket på linket:

I forlængelse af den nylige lancering af initiativet vedrørende offentlig sikkerhed planlægger den kommunale borgerkontaktperson et møde med det kommunale borgerrådgivningspanel for at indsamle bemærkninger og anbefalinger fra lokalsamfundet. Dette møde vil danne grundlag for afdelingens næste rapporteringscyklus. Vælg venligst alle datoer, der passer ind i din kalender.

Introduktionsmøde for nye medlemmer (30 min): Start denne afstemning Denne korte orientering hjælper nye medlemmer af kommunens borgerråd med at få et overblik over rådets mandat, mødefrekvens og kommunikationsregler inden deres første fulde møde. Den kommunale inddragelsesansvarlig vil gennemgå de praktiske forhold, besvare spørgsmål og bekræfte kontaktoplysningerne. Vær venlig at stemme på alle de tilgængelige tidspunkter, så vi kan imødekomme alles tidsplaner.

✅ Hvad Doodle tilbyder til offentlige borgerrådgivningspaneler

Kapacitet Doodle Noter RSVP med flere deltagere (op til 1.000) 🟩 Gruppespørgeundersøgelse; ideel til store borgerlister Automatisk registrering af tidszone 🟩 Viser tidsrum i den enkelte frivilliges lokale tid E-mail-påmindelser 🟩 Kun via e-mail; ingen SMS eller push-beskeder Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) 🟩 Bekræftede sessioner synkroniseres automatisk Integration af videolink (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle fire platforme understøttes Brugerdefineret branding (logo, primærfarve) ⚠️ Fås med Premium Afstemninger med flere arrangører 🔜 I køreplanen SMS eller push-beskeder til frivillige ❌ Ikke tilgængeligt; kun påmindelser via e-mail

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Skal frivillige borgere have en Doodle-konto for at kunne deltage i en gruppeafstemning? A: Frivillige behøver ikke at have deres egen Doodle-konto for at stemme i en gruppeafstemning. Den kommunale inddragelsesansvarlige opretter afstemningen via sin egen Doodle-konto og deler et link. Paneldeltagerne klikker på linket og angiver deres tilgængelighed uden at skulle registrere sig.

Spørgsmål: Hvordan ved den kommunale inddragelsesansvarlige, hvornår der kan opnås beslutningsdygtighed? A: Doodles gruppeafstemning indeholder live-opfølgning på tilmeldinger, så kommunens inddragelsesansvarlige kan følge med i antallet af svar, efterhånden som de kommer ind. Når et bestemt tidsrum har tilstrækkeligt mange bekræftede deltagere til at opfylde panelets krav til beslutningsdygtighed, kan den ansvarlige straks fastlægge den pågældende dato.

Spørgsmål: Kan regeringens borgerrådgivningspanel holde møder via videokonference? A: Ja. Når kommunens kontaktperson har bekræftet en dato fra afstemningen, kan vedkommende vedhæfte et link til en videokonference via Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams direkte til arrangementet, hvilket muliggør både hybride og fuldt fjernbaserede paneldiskussioner.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis udvalget mødes efter en fast månedlig tidsplan? A: Den kommunale inddragelsesansvarlige kan bruge Doodles funktion til automatisk tilbagevendende begivenheder til at oprette en fast rytme, så man undgår at skulle oprette en ny afstemning før hvert møde i kommunens borgerrådgivningspanel. Dette sikrer en ensartet planlægningsproces og mindsker det administrative arbejde i løbet af året.

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Brug de fem skabeloner ovenfor til at starte din første gruppeafstemning på under fem minutter, uanset om du planlægger et kvartalsmøde, et workshop om feedback til politikker eller en introduktion for nye medlemmer. Dine frivillige borgere modtager et mobilvenligt link til tilmelding, og du får en live-opgørelse over svarene samt en bekræftet dato uden at skulle ringe en eneste gang. Prøv det gratis i dag.