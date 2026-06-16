Un comité consultatif citoyen est un organe officiel ou semi-officiel composé de résidents bénévoles, convoqué par une municipalité afin de donner son avis sur les politiques locales, l’aménagement du territoire ou les initiatives communautaires. La planification des réunions de ces comités est particulièrement difficile : les bénévoles ont un emploi à temps plein, des responsabilités familiales et des disponibilités imprévisibles qu’aucun responsable municipal chargé de la participation citoyenne ne peut anticiper. Le sondage de groupe de Doodle prend en charge jusqu’à 1 000 participants, ce qui en fait une solution pratique même pour les comités les plus importants, sans nécessiter d’appels téléphoniques ni de tableaux Excel.

🎯 Pourquoi le jeu du « téléphone » met à mal votre comité consultatif citoyen

Tout responsable municipal chargé de la participation citoyenne connaît bien ce scénario. Vous envoyez un e-mail à douze bénévoles : trois répondent, deux indiquent qu’ils sont disponibles le jeudi, un précise qu’il ne peut venir que le mardi matin, et quatre ne répondent tout simplement pas. Le temps d’atteindre le quorum, une semaine s’est écoulée et un point essentiel de l’ordre du jour est déjà dépassé.

Le problème fondamental lié à la gestion des rendez-vous des comités consultatifs citoyens mis en place par les collectivités est d’ordre structurel. Les citoyens bénévoles ne sont pas des employés. Ils n’ont aucune obligation de consulter la boîte de réception de la municipalité, ne disposent d’aucun calendrier partagé avec votre service et n’ont aucune incitation à répondre rapidement. Le jeu du « téléphone arabe » devient la norme, et c’est le chargé de la participation citoyenne de la municipalité qui supporte l’intégralité du temps consacré à cette coordination.

Ce retard a des conséquences concrètes. Les comités consultatifs qui se réunissent rarement ou à des dates imprévisibles perdent leur élan, leurs membres se désengagent et la confiance du public, que le comité est censé renforcer, s'érode progressivement. Le processus de planification des réunions devient lui-même un obstacle à la participation citoyenne, ce qui va à l'encontre de l'objectif poursuivi par tout responsable de la participation citoyenne.

Les organisateurs des comités sont également confrontés à un problème de quorum propre aux travaux consultatifs gouvernementaux. De nombreux comités exigent qu’un nombre minimum de membres soit présent pour pouvoir mener à bien leurs travaux officiels. Si le responsable municipal chargé de la participation citoyenne fixe une date sans vérifier au préalable la disponibilité des membres, une séance marquée par une faible participation pourrait être jugée invalide sur le plan procédural, ce qui ferait perdre du temps à tout le monde et nécessiterait de reprogrammer entièrement la réunion.

🗓 Comment un sondage de groupe permet d'optimiser la planification des réunions d'un comité consultatif citoyen auprès du gouvernement

La bonne approche pour un comité consultatif citoyen mis en place par les pouvoirs publics consiste à inverser le processus : au lieu de proposer une seule date et d’attendre les confirmations, le responsable municipal chargé de la participation citoyenne propose une petite sélection de dates possibles et laisse chaque volontaire voter de manière asynchrone. C’est exactement à cela que sert la fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle.

Le sondage de groupe de Doodle permet à jusqu’à 1 000 participants de répondre à une série de créneaux horaires proposés, chacun depuis son propre appareil, sans qu’aucune coordination ne soit nécessaire entre les participants. Un chargé de la participation citoyenne de la municipalité crée le sondage en quelques minutes, sélectionne trois à cinq dates envisageables, puis partage un lien unique par e-mail ou via le portail communautaire de la municipalité. Les bénévoles cliquent sur le lien, consultent tous les créneaux horaires proposés et cochent ceux qui leur conviennent.

La détection automatique du fuseau horaire de Doodle affiche automatiquement chaque créneau horaire à l'heure locale du bénévole, ce qui est important pour les comités consultatifs dont les membres proviennent de l'ensemble d'une municipalité régionale ou d'un département. Un bénévole résidant dans une commune rurale en dehors du centre-ville n'a ainsi pas besoin de convertir manuellement les horaires ni de risquer d'arriver avec une heure de retard.

La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle permet également de suivre en direct les confirmations de participation. Le responsable municipal chargé de la participation citoyenne peut ainsi voir le nombre de réponses augmenter en temps réel et déterminer à quel moment le quorum sera atteint. Si un créneau donné compte déjà huit participants confirmés et que le seuil de quorum est fixé à sept, le responsable peut réserver cette date en toute confiance, sans attendre que toutes les réponses soient reçues.

Une fois la date confirmée, le responsable municipal chargé des consultations peut joindre un lien de visioconférence pour les séances hybrides ou entièrement à distance. Doodle s'intègre à Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams ; ainsi, quelle que soit la plateforme utilisée par la commune pour ses réunions publiques, celle-ci est déjà prise en charge.

⚙️ Mise en place opérationnelle du poste de chargé de la participation citoyenne au sein de la municipalité

La mise en place d'un sondage de groupe pour un comité consultatif citoyen gouvernemental prend moins de cinq minutes. Le responsable municipal chargé de la participation citoyenne se connecte à son compte Doodle, sélectionne l'option « Sondage de groupe », saisit le titre de la réunion du comité ainsi que le contexte de l'ordre du jour, puis propose des créneaux horaires en fonction des salles de réunion disponibles au sein du service ou de la disponibilité des animateurs.

Les rappels par e-mail de Doodle informent automatiquement les participants, ce qui évite au responsable municipal chargé de la participation citoyenne d’envoyer manuellement des messages de suivi. Comme ces rappels sont envoyés par e-mail, ils parviennent aux bénévoles via le même canal que celui déjà utilisé pour la plupart des communications municipales, sans que ceux-ci aient à télécharger une application ni à créer un nouveau compte sur une nouvelle plateforme.

Pour les comités qui se réunissent à intervalles réguliers (examens budgétaires mensuels, séances de planification trimestrielles), la fonctionnalité d’événements récurrents de Doodle permet au responsable municipal chargé de la participation citoyenne de définir une fréquence de répétition plutôt que de créer un nouveau sondage à partir de zéro à chaque fois. Cela s’avère particulièrement utile pour les instances consultatives permanentes dotées d’un mandat annuel fixe.

Si la commune utilise Google Agenda, Microsoft Outlook ou Apple Agenda, les séances confirmées se synchronisent directement ; ainsi, l'agenda du responsable municipal chargé de la participation est mis à jour automatiquement dès qu'une date est fixée.

Les comptes Premium proposent des descriptions de réunions générées par l'IA, ce qui peut aider le responsable municipal de la participation citoyenne à rédiger un résumé clair de la séance à l'intention des bénévoles qui ont besoin de contexte avant de s'engager à y participer. La formule Premium supprime également les limites imposées au nombre d'événements, ce qui est important lorsqu'un service chargé de la participation citoyenne gère simultanément plusieurs comités consultatifs (transports, logement, environnement, jeunesse) tout au long de l'année.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi destinés aux comités consultatifs de citoyens mis en place par les pouvoirs publics

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe correspondant à ce scénario en un seul clic. Le titre et la durée sont déjà renseignés par le lien. Copiez la description de chaque fiche et collez-la dans le champ de description de la page Doodle une fois le lien ouvert.

Quarterly planning session kickoff Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Copiez cette description, puis collez-la sur la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Cette séance marque le début du cycle de planification trimestriel du comité pour le responsable de la participation citoyenne et tous les membres du comité consultatif des citoyens. Nous passerons en revue la liste actuelle des priorités, confirmerons les affectations aux groupes de travail et établirons l'ordre du jour pour le trimestre à venir. Merci de voter pour toutes les dates qui vous conviennent afin que nous puissions déterminer celle qui permettra d'assurer la plus forte participation.

Land-use policy feedback workshop Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Copiez cette description, puis collez-la sur la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Le responsable municipal de la participation citoyenne organise cette réunion du comité consultatif citoyens-administration afin de recueillir des avis structurés sur les modifications proposées à la politique d'aménagement du territoire avant leur soumission au conseil municipal. Les membres du comité examineront au préalable les documents de synthèse et feront part de leurs commentaires au cours de la réunion. Veuillez indiquer toutes les dates auxquelles vous êtes disponible afin que nous puissions fixer une date permettant d'atteindre le quorum requis.

Examen des priorités budgétaires de la communauté Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la sur la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Cette réunion du comité consultatif citoyen du gouvernement permet à ses membres de donner leur avis sur les priorités budgétaires du département avant que le chargé de la concertation municipale ne rédige ses recommandations à l'intention de la commission des finances. Un bref document d'information sera diffusé avant la séance. Veuillez cocher toutes les plages horaires auxquelles vous pouvez participer.

Compte rendu de l'avis de sécurité publique Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage

📋 Copiez cette description, puis collez-la sur la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Suite au lancement récent de l'initiative en matière de sécurité publique, le responsable municipal de la participation citoyenne organise une réunion de bilan avec le comité consultatif citoyens-administration afin de recueillir les observations et les recommandations de la communauté. Cette session servira de base au prochain cycle de rapport du service. Veuillez sélectionner toutes les dates qui vous conviennent.

Séance d'accueil des nouveaux membres (30 min) : Lancer ce sondage Cette brève séance d'orientation a pour but d'aider les nouveaux membres du comité consultatif citoyen à comprendre le mandat du comité, la fréquence des réunions et les règles de communication avant leur première séance plénière. Le responsable municipal chargé de la participation citoyenne passera en revue les aspects logistiques, répondra aux questions et vérifiera les coordonnées de chacun. Merci de cocher tous les créneaux horaires proposés afin que nous puissions nous adapter à l'emploi du temps de chacun.

✅ Ce que Doodle propose aux comités consultatifs citoyens mis en place par les pouvoirs publics

Capacité Gribouillage Remarques Confirmation de présence pour plusieurs participants (jusqu'à 1 000) 🟩 Sondage de groupe ; idéal pour les listes de citoyens nombreuses Détection automatique du fuseau horaire 🟩 Affiche les créneaux horaires selon l'heure locale de chaque bénévole Rappels par e-mail 🟩 Uniquement par e-mail ; pas de SMS ni de notifications push Synchronisation des calendriers (Google, Outlook, Apple) 🟩 Les sessions confirmées se synchronisent automatiquement Intégration de liens vidéo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Les quatre plateformes sont prises en charge Identité visuelle personnalisée (logo, couleur principale) ⚠️ Disponible avec la formule Premium Sondages organisés conjointement (plusieurs organisateurs) 🔜 Dans la feuille de route SMS ou notifications push pour les bénévoles ❌ Non disponible ; rappels par e-mail uniquement

❓ Foire aux questions

Q : Les citoyens bénévoles doivent-ils disposer d'un compte Doodle pour répondre à un sondage de groupe ? R : Les bénévoles n'ont pas besoin d'un compte Doodle pour voter lors d'un sondage de groupe. Le responsable de la participation citoyenne crée le sondage depuis son compte Doodle et partage un lien. Les membres du panel cliquent sur ce lien et indiquent leurs disponibilités sans avoir à s'inscrire.

Q : Comment le responsable municipal chargé de la participation citoyenne sait-il quand le quorum est atteint ? R : Le sondage de groupe de Doodle intègre un suivi en temps réel des confirmations de participation, ce qui permet au responsable municipal chargé de la participation citoyenne de suivre le nombre de réponses au fur et à mesure qu’elles arrivent. Lorsqu’un créneau horaire donné compte suffisamment de participants confirmés pour atteindre le quorum requis par le panel, le responsable peut immédiatement valider cette date.

Q : Le comité consultatif des citoyens peut-il se réunir par visioconférence ? R : Oui. Une fois que le responsable municipal de la participation citoyenne a confirmé une date issue du sondage, il peut ajouter directement à l'événement un lien de visioconférence via Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams, ce qui permet d'organiser des tables rondes en mode hybride ou entièrement à distance.

Q : Que se passe-t-il si le comité se réunit chaque mois à date fixe ? R : Le responsable municipal de la participation citoyenne peut utiliser la fonctionnalité d'événements récurrents automatiques de Doodle pour mettre en place un calendrier régulier, ce qui lui évite de devoir créer un nouveau sondage avant chaque réunion du comité consultatif municipal. Cela permet d'assurer la cohérence du processus de planification et de réduire la charge administrative tout au long de l'année.

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Utilisez les cinq modèles ci-dessus pour lancer votre premier sondage de groupe en moins de cinq minutes, que ce soit pour organiser une réunion de planification trimestrielle, un atelier de retour d'expérience sur les politiques ou une séance d'accueil des nouveaux membres. Vos citoyens bénévoles reçoivent un lien d'inscription adapté aux appareils mobiles ; vous bénéficiez d'un décompte des réponses en temps réel et d'une date confirmée sans avoir à passer un seul coup de fil. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.