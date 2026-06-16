Bei einer Beratungssitzung für Start-up-Investoren kommen externe Berater zusammen – in der Regel zwei bis fünf erfahrene Unternehmer oder Investoren –, um einem Gründer in der Seed-Phase an einem entscheidenden Wendepunkt strukturiertes strategisches Feedback zu geben. Die Herausforderung liegt selten in der Tagesordnung, sondern darin, einen gemeinsamen Termin zu finden, der über drei Zeitzonen hinweg passt, wenn keiner Ihrer Berater dasselbe Kalendersystem nutzt. Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer und erkennt automatisch die Zeitzone jedes Teilnehmers, sodass jeder Berater die vorgeschlagenen Termine in seiner eigenen Ortszeit sieht, sobald er den Link öffnet.

🎯 Warum die Terminplanung für Beratungsgespräche mit Start-up-Investoren für Gründer oft schiefgeht

Die meisten Gründer in der Seed-Phase greifen automatisch auf E-Mails zurück, wenn sie versuchen, ein Beratungsgespräch mit Investoren für ihr Start-up zu koordinieren. Sie schlagen drei Termine vor, ein Berater macht einen Gegenvorschlag, ein anderer meldet sich nicht mehr, und zwei Wochen später führt der Gründer fünf separate Einzelgespräche statt einer einzigen Gruppensitzung. Diese Zersplitterung zerstört genau die Dynamik, die ein Beratungsgespräch so wertvoll macht: den gegenseitigen Austausch unterschiedlicher Perspektiven im selben (virtuellen) Raum.

Das strukturelle Problem ist die Asymmetrie. Berater sind vielbeschäftigt und werden nicht bezahlt; sie werden keinen Thread durchforsten, um den richtigen Termin zu finden. Wenn der Aufwand für die Terminvereinbarung zu hoch ist, reagieren sie einfach nicht. Am Ende muss der Gründer in der Seed-Phase die ganze Arbeit übernehmen, was Zeit kostet, die eigentlich für die Produktentwicklung und die Kapitalbeschaffung vorgesehen sein sollte.

Kommt dann noch die Komplexität der Zeitzonen hinzu, verschärft sich das Problem. Ein Berater in London, einer in San Francisco und einer in Singapur haben keine offensichtlichen gemeinsamen Zeitfenster, und die manuelle Umrechnung der Zeiten birgt die Gefahr von Fehlern. Ein Gründer, der einem in Singapur ansässigen Berater „10 Uhr EST“ schreibt, hat bereits mehr Arbeit als nötig.

🛠 Wie die Gruppenumfrage von Doodle das Koordinationsproblem löst

Die Doodle-Lösung für eine Beraterbefragung bei einem Start-up ist ganz einfach: Man erstellt eine Gruppenumfrage, schlägt eine Reihe möglicher Termine vor und lässt die Berater abstimmen. Die automatische Zeitzonenerkennung übernimmt die Umrechnung automatisch; jeder Berater sieht die Zeiten in seiner eigenen lokalen Zeitzone, ohne dass der Gründer etwas manuell einstellen muss.

Die Gruppenumfrage von Doodle versendet automatische E-Mail-Erinnerungen an Berater, die noch nicht geantwortet haben, sodass der Gründer Nicht-Antwortende nicht manuell nachhaken muss. Das Live-Dashboard zur Verfolgung der Rückmeldungen zeigt dem Gründer genau, welche Berater abgestimmt haben und welche Zeitfenster sich am stärksten überschneiden, sodass die Festlegung des endgültigen Termins eine einmalige Entscheidung ist und keine fortlaufenden Verhandlungen erfordert.

Da an Beratungsgesprächen für Start-up-Investoren oft Berater beteiligt sind, die unterschiedliche Kalendersysteme nutzen, beseitigt die Integration von Doodle in Google Kalender, Microsoft Outlook und Apple Kalender eine weitere Hürde. Sobald der Gründer den ausgewählten Termin bestätigt hat, können die Berater ihn direkt in den von ihnen genutzten Kalender eintragen. Für das Meeting selbst unterstützt Doodle Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams, sodass der Gründer den passenden Videolink einfügen kann, unabhängig davon, welche Plattform die Gruppe bevorzugt.

⚙️ Operative Grundlagen für Gründer in der Startphase

Ein Gründer in der Seed-Phase, der zum ersten Mal eine Beratungsrunde für Start-up-Investoren durchführt, sollte die Einrichtung einer Gruppenumfrage als einmalige Investition betrachten. Hier ist ein praktischer Ansatz:

Legen Sie zunächst zwei oder drei mögliche Wochen in Ihrem eigenen Kalender fest, bevor Sie die Umfrage erstellen. Die Berater stimmen über konkrete Zeitfenster ab; schlagen Sie daher keine Termine vor, die Sie nicht tatsächlich einhalten können. Streben Sie sechs bis acht mögliche Termine an, die sich über diese Wochen verteilen; zu wenige schränken die Flexibilität ein, zu viele überfordern die Berater.

Zweitens: Fügen Sie in der Beschreibung der Umfrage eine kurze Hintergrundinformation ein. Berater geben ihr bestes Feedback, wenn sie wissen, worum es in der Sitzung gehen wird. Ein oder zwei Sätze zum aktuellen Schwerpunkt (Fundraising-Strategie, Produkt-Markt-Passung, Markteinführung) signalisieren, dass das Treffen ihre Zeit wert ist, und erhöhen die Rücklaufquote.

Drittens: Legen Sie eine Antwortfrist fest. Die E-Mail-Erinnerungen von Doodle mahnen Nicht-Antwortende zwar automatisch, doch wenn Sie den Beratern eine klare Frist setzen – etwa „Bitte bis Freitag abstimmen“ –, wird der Zeitplan fest verankert. Gründer in der Seed-Phase, die in der Umfragebeschreibung eine sichtbare Frist festlegen, berichten von schnelleren Antworten der Berater im Vergleich zu Umfragen ohne festgelegte Frist.

Die Gruppenumfrage von Doodle verfolgt den Status der Rückmeldungen in Echtzeit, sodass der Gründer auf einen Blick erkennen kann, ob vier von fünf Beratern abgestimmt haben und einer noch aussteht. In diesem Fall ist eine direkte Nachricht an den Zögerer weitaus zielgerichteter als eine pauschale Gruppen-E-Mail. Sobald alle fünf Berater geantwortet haben, bestätigt der Gründer den Termin mit der größten Übereinstimmung, und der Termin für die Investorenberatungssitzung des Start-ups steht fest.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen zur Beratung von Start-up-Investoren

Verwenden Sie eine der unten aufgeführten Vorlagen, um mit einem einzigen Klick eine Gruppenumfrage für dieses Szenario zu starten. Der Titel und die Dauer werden über den Link automatisch ausgefüllt. Kopieren Sie die Beschreibung aus der jeweiligen Karte und fügen Sie sie in das Beschreibungsfeld auf der Doodle-Seite ein, sobald sich der Link geöffnet hat.

Überprüfung der Fundraising-Strategie Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten

📋 Kopiere diese Beschreibung und füge sie auf der Doodle-Seite ein, nachdem du auf den Link geklickt hast:

Wir bereiten uns auf eine Serie-A-Finanzierungsrunde in den nächsten 90 Tagen vor und möchten unser Konzept, unsere Liste potenzieller Investoren sowie unsere Erwartungen hinsichtlich der Konditionen einem Stresstest unterziehen. Diese Beratungssitzung für Start-up-Investoren bietet unserer Beratergruppe in der Seed-Phase die Gelegenheit, sich hinsichtlich der Positionierung abzustimmen, bevor wir an den Markt gehen. Bitte stimmen Sie für die Zeitfenster ab, die Ihnen am besten passen.

Checkliste zur Produkt-Markt-Passung Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten

📋 Kopiere diese Beschreibung und füge sie auf der Doodle-Seite ein, nachdem du auf den Link geklickt hast:

Wir haben eine neue Runde von Kundenbefragungen abgeschlossen und möchten die Ergebnisse mit der gesamten Beratergruppe teilen, bevor wir die Neuausrichtung unserer Roadmap endgültig festlegen. Im Mittelpunkt dieser Beratungssitzung für Start-up-Investoren stehen die Interpretation der Ergebnisse und die Festlegung von Prioritäten. Die Abstimmung unten dauert 30 Sekunden; bitte geben Sie Ihre Antwort bis Ende der Woche ab.

Prüfung der Vertriebskanäle Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten

📋 Kopiere diese Beschreibung und füge sie auf der Doodle-Seite ein, nachdem du auf den Link geklickt hast:

Sechs Monate nach dem Start überprüfen wir derzeit unsere Akquisitionskanäle und benötigen strategische Anregungen von Beratern mit einschlägiger Vertriebserfahrung. Diese Beratungssitzung für Start-up-Investoren umfasst eine kurze Datenauswertung, gefolgt von einer offenen Diskussion. Da unsere Berater in drei verschiedenen Zeitzonen ansässig sind, wählen Sie bitte alle Termine aus, die für Sie tatsächlich in Frage kommen, um die Möglichkeiten für gemeinsame Termine zu maximieren.

Gremium für wichtige Einstellungsentscheidungen Vorgefertigte Gruppenumfrage, 30 Min. Diese Umfrage starten

📋 Kopiere diese Beschreibung und füge sie auf der Doodle-Seite ein, nachdem du auf den Link geklickt hast:

Wir stehen vor der Entscheidung zwischen zwei Finalisten für die Position des VP of Sales und möchten vor der Unterbreitung eines Angebots noch kurz die Meinung unserer Berater einholen. Diese Beratungsrunde für Start-up-Investoren wird ein gezieltes 30-minütiges Telefonat sein: kurze Zusammenfassungen der Kandidaten, gefolgt von offenen Reaktionen. Bitte geben Sie Ihre verfügbaren Zeitfenster an, damit wir zügig vorankommen können.

Vierteljährliche Überprüfung durch den Beirat Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten

📋 Kopiere diese Beschreibung und füge sie auf der Doodle-Seite ein, nachdem du auf den Link geklickt hast:

Dies ist unser Bericht des Beirats für Start-up-Investoren für das 3. Quartal. Wir werden die Entwicklung der Kennzahlen, Veränderungen im Wettbewerbsumfeld sowie die drei wichtigsten strategischen Entscheidungen besprechen, zu denen wir vor Beginn des 4. Quartals die Meinung unserer Berater einholen möchten. Als Team in der Seed-Phase, das über mehrere Zeitzonen hinweg tätig ist, nutzen wir eine Gruppenumfrage, um einen Termin zu finden, der für alle passt. Bitte stimmen Sie für alle Zeitfenster ab, die für Sie in Frage kommen.

✅ Was Doodle im Bereich der Beratung von Start-up-Investoren bietet

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Gruppenumfrage mit bis zu 1.000 Teilnehmern 🟩 Mehr als genug für jede Beratergruppe von Start-up-Investoren Automatische Zeitzonenerkennung für Berater 🟩 Jeder Berater sieht automatisch die Zeiten in seiner jeweiligen Region Automatische E-Mail-Erinnerungen für Personen, die nicht geantwortet haben 🟩 Für den Gründer in der Startphase ist keine manuelle Nachverfolgung erforderlich Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 Berater können bestätigte Termine direkt in ihren Kalender eintragen Durch KI generierte Beschreibungen von Besprechungen ⚠️ Erhältlich mit Premium Gemeinsam veranstaltete Gruppenumfragen 🔜 Auf der Roadmap; derzeit ein Organisator pro Umfrage

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Benötigen alle fünf Berater ein Doodle-Konto, um an der Gruppenumfrage teilzunehmen? A: Berater benötigen kein Doodle-Konto, um abzustimmen; nur der Gründer in der Seed-Phase, der die Umfrage erstellt, benötigt ein Konto. Berater erhalten einen Link, klicken darauf und stimmen direkt ab, ohne sich registrieren zu müssen.

F: Wie funktioniert die automatische Zeitzonenerkennung, wenn die Berater in London, San Francisco und Singapur verteilt sind? A: Wenn ein Berater den Link zur Gruppenumfrage öffnet, erkennt Doodle automatisch seine lokale Zeitzone und zeigt alle möglichen Termine in seiner lokalen Zeit an. Der Gründer in der Seed-Phase schlägt die Termine einmal vor, und jeder Berater in jeder Zeitzone sieht die korrekte lokale Entsprechung, ohne dass eine manuelle Umrechnung erforderlich ist.

F: Kann der Gründer eine Frist für die Antworten der Berater festlegen? A: Ja. Der Gründer in der Seed-Phase kann in der Umfragebeschreibung eine Antwortfrist festlegen, und Doodle versendet automatische E-Mail-Erinnerungen an Berater, die noch nicht abgestimmt haben. Diese Kombination aus einer sichtbaren Frist und automatischen Nachfass-E-Mails ist der effektivste Weg, um eine Umfrage unter Investoren für ein Start-up zügig abzuschließen.

F: Welche Videokonferenzplattformen werden für Beratungsgespräche mit Start-up-Investoren auf Doodle unterstützt? A: Doodle lässt sich mit Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams integrieren. Der Gründer in der Seed-Phase kann bei der Bestätigung des endgültigen Termins den entsprechenden Videolink anhängen, unabhängig davon, welche Plattform die Beratergruppe bevorzugt.

👉 Sind Sie bereit, die Beratung Ihrer Start-up-Investoren zu vereinfachen?

Nutzen Sie eine der fünf oben aufgeführten Vorlagen, um Ihre Gruppenumfrage in weniger als zwei Minuten zu starten. Ihre Berater erhalten einen einzigen Link, stimmen in ihrer eigenen Zeitzone ab, und die E-Mail-Erinnerungen von Doodle kümmern sich um die Nachverfolgung – so können Sie einmalig einen bestätigten Termin festlegen und sich wieder ganz auf die Arbeit konzentrieren. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.