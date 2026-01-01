Una sessione di consulenza per gli investitori in una startup riunisce consulenti esterni, in genere da due a cinque operatori o investitori di grande esperienza, per fornire al fondatore di una startup in fase seed un feedback strategico strutturato in un momento di svolta cruciale. La sfida raramente riguarda l’ordine del giorno; consiste piuttosto nel trovare una finestra temporale che vada bene per tre fusi orari diversi, quando nessuno dei consulenti utilizza lo stesso sistema di calendario. La funzione «Sondaggio di gruppo» di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti e rileva automaticamente il fuso orario di ciascuno di essi, il che significa che ogni consulente vede gli orari proposti nella propria ora locale nel momento stesso in cui apre il link.

🎯 Perché la pianificazione degli incontri con i consulenti degli investitori nelle startup spesso fallisce per i fondatori

La maggior parte dei fondatori in fase seed ricorre automaticamente alle e-mail quando cerca di coordinare un comitato consultivo per la propria startup. Propongono tre date, un consulente risponde con un’altra proposta, un altro non si fa più sentire e, due settimane dopo, il fondatore si ritrova a gestire cinque incontri individuali separati invece di un’unica sessione di gruppo. Questa frammentazione vanifica la dinamica che rende preziosa una riunione del comitato consultivo: lo scambio di punti di vista nella stessa stanza (virtuale).

Il problema strutturale è l’asimmetria. I consulenti sono molto impegnati e non vengono retribuiti; non si metteranno a setacciare un thread per trovare la finestra temporale giusta. Se le difficoltà di coordinamento sono elevate, semplicemente non rispondono. Il fondatore in fase seed finisce per dover rincorrere tutto da solo, il che gli fa perdere tempo che dovrebbe dedicare al prodotto e alla raccolta fondi.

Se a ciò si aggiunge la complessità legata ai fusi orari, il problema si aggrava ulteriormente. Un consulente a Londra, uno a San Francisco e uno a Singapore non hanno alcuna finestra temporale di sovrapposizione evidente, e la conversione manuale degli orari comporta il rischio di errori. Un fondatore che invia un messaggio con l’indicazione “10 AM EST” a un consulente con sede a Singapore sta già facendo uno sforzo maggiore del necessario.

🛠 In che modo il sondaggio di gruppo di Doodle risolve il problema del coordinamento

La soluzione offerta da Doodle per un comitato consultivo di investitori di una startup è molto semplice: basta creare un sondaggio di gruppo, proporre una serie di fasce orarie tra cui scegliere e lasciare che i consulenti votino. Il rilevamento automatico del fuso orario gestisce la conversione in modo automatico; ogni consulente vede gli orari nel proprio fuso orario locale senza che il fondatore debba intervenire manualmente.

La funzione "Group Poll" di Doodle invia promemoria automatici via e-mail ai consulenti che non hanno ancora risposto, il che significa che il fondatore non deve sollecitare manualmente chi non ha ancora risposto. La dashboard di monitoraggio in tempo reale delle conferme di partecipazione mostra al fondatore esattamente quali consulenti hanno votato e quali fasce orarie presentano la maggiore sovrapposizione, così la scelta della data definitiva è una decisione una tantum, non una trattativa continua.

Poiché le sessioni di consulenza per gli investitori nelle startup coinvolgono spesso consulenti che utilizzano sistemi di calendario diversi, il fatto che Doodle si integri con Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar elimina un ulteriore ostacolo. Una volta che il fondatore conferma la fascia oraria prescelta, i consulenti possono aggiungerla direttamente al calendario che utilizzano. Per la riunione vera e propria, Doodle supporta Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams, così il fondatore può allegare il link video corretto indipendentemente dalla piattaforma preferita dal gruppo.

⚙️ Configurazione operativa per i fondatori in fase iniziale

Un fondatore in fase seed che tiene per la prima volta una sessione di consulenza per gli investitori della propria startup dovrebbe considerare l’organizzazione del sondaggio di gruppo come un investimento una tantum. Ecco un approccio pratico:

Per prima cosa, riservate due o tre settimane candidate sul vostro calendario prima di creare il sondaggio. I consulenti voteranno in base a fasce orarie effettivamente disponibili, quindi non proponete orari che non potete realmente garantire. Cercate di prevedere da sei a otto fasce orarie candidate distribuite su quelle settimane; se sono troppo poche, la flessibilità risulterà limitata, mentre se sono troppe, i consulenti potrebbero sentirsi sopraffatti.

In secondo luogo, inserisci una breve nota di contesto nella descrizione del sondaggio. I consulenti forniscono il miglior feedback possibile quando sanno quali argomenti saranno trattati durante la sessione. Una o due frasi sull’area di interesse attuale (strategia di raccolta fondi, product-market fit, go-to-market) indicano che l’incontro merita il loro tempo e aumentano i tassi di risposta.

In terzo luogo, stabilisci una scadenza per la risposta. I promemoria via e-mail di Doodle ricontatteranno automaticamente chi non ha risposto, ma indicare chiaramente agli advisor “si prega di votare entro venerdì” fissa una tempistica precisa. I fondatori in fase seed che stabiliscono una scadenza visibile nella descrizione del sondaggio segnalano risposte più rapide da parte degli advisor rispetto ai sondaggi senza scadenza.

Il sondaggio di gruppo di Doodle tiene traccia in tempo reale dello stato delle conferme di partecipazione, così il fondatore può vedere a colpo d’occhio se quattro dei cinque consulenti hanno votato e uno è in ritardo. A quel punto, un messaggio diretto a chi non ha ancora risposto è di gran lunga più mirato rispetto a un’e-mail di gruppo generica. Una volta che tutti e cinque i consulenti hanno risposto, il fondatore conferma la fascia oraria con la maggiore disponibilità e la sessione di consulenza per gli investitori della startup viene fissata.

Modelli di sondaggi di gruppo pronti all’uso per la consulenza agli investitori nelle startup

Utilizza uno dei modelli riportati di seguito per avviare un sondaggio di gruppo relativo a questo scenario con un solo clic. Il titolo e la durata vengono inseriti automaticamente dal link. Copia la descrizione da ciascuna scheda e incollala nel campo della descrizione sulla pagina di Doodle una volta aperto il link.

Revisione della strategia di raccolta fondi Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio

📋 Copia questa descrizione, poi incollala nella pagina di Doodle dopo aver cliccato sul link:

Ci stiamo preparando a un round di finanziamento di Serie A nei prossimi 90 giorni e vogliamo mettere alla prova la nostra strategia di presentazione, l’elenco degli investitori target e le nostre aspettative in termini di condizioni. Questa sessione di consulenza per gli investitori in startup offrirà al nostro gruppo consultivo in fase seed l’opportunità di allinearsi sul posizionamento prima di lanciarci sul mercato. Vi preghiamo di votare le fasce orarie che vi sono più comode.

Verifica dell'adeguamento del prodotto al mercato Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio

📋 Copia questa descrizione, poi incollala nella pagina di Doodle dopo aver cliccato sul link:

Abbiamo completato una nuova serie di interviste ai clienti e vorremmo condividere i risultati con l'intero gruppo consultivo prima di definire definitivamente il cambiamento di rotta della nostra roadmap. Questa sessione consultiva per gli investitori in startup si concentrerà sull'interpretazione dei segnali e sulla definizione delle priorità. Il voto qui sotto richiede 30 secondi; vi preghiamo di rispondere entro la fine della settimana.

Audit dei canali di commercializzazione Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio

📋 Copia questa descrizione, poi incollala nella pagina di Doodle dopo aver cliccato sul link:

A sei mesi dal lancio, stiamo effettuando una verifica dei nostri attuali canali di acquisizione e abbiamo bisogno di consigli strategici da parte di consulenti con esperienza nel settore della distribuzione. Questa sessione di consulenza per gli investitori della nostra startup comprenderà una breve analisi dei dati seguita da una discussione aperta. I nostri consulenti si trovano in tre fusi orari diversi, quindi vi preghiamo di selezionare tutte le fasce orarie che vi sono effettivamente comode, in modo da massimizzare le possibilità di sovrapposizione.

Comitato per le decisioni chiave in materia di assunzioni Sondaggio di gruppo precompilato, 30 min Avvia questo sondaggio

📋 Copia questa descrizione, poi incollala nella pagina di Doodle dopo aver cliccato sul link:

Stiamo valutando due finalisti per la posizione di vicepresidente delle vendite e vorremmo avere un rapido parere da parte del gruppo consultivo prima di formulare un'offerta. Questa sessione consultiva per gli investitori della startup consisterà in una chiamata mirata di 30 minuti: brevi sintesi sui candidati, seguite da reazioni libere. Vi preghiamo di indicare le vostre fasce orarie disponibili in modo da poter procedere rapidamente.

Revisione trimestrale del comitato consultivo Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio

📋 Copia questa descrizione, poi incollala nella pagina di Doodle dopo aver cliccato sul link:

Ecco la nostra revisione del comitato consultivo degli investitori per le startup relativa al terzo trimestre. Tratteremo l’andamento degli indicatori, i cambiamenti nel panorama competitivo e le tre principali decisioni strategiche su cui abbiamo bisogno del parere dei consulenti prima del quarto trimestre. Essendo un team in fase seed che opera in diversi fusi orari, utilizzeremo un sondaggio di gruppo per individuare la fascia oraria che va bene per tutti. Vi preghiamo di votare tutte le fasce orarie che vi vanno bene.

✅ Cosa offre Doodle in materia di consulenza per gli investitori nelle startup

Capacità Doodle Note Sondaggio di gruppo con un massimo di 1.000 partecipanti 🟩 Più che sufficiente per qualsiasi gruppo consultivo di investitori in startup Rilevamento automatico del fuso orario per i consulenti 🟩 Ogni consulente visualizza automaticamente gli orari relativi alla propria zona locale Promemoria automatici via e-mail per chi non risponde 🟩 Non è necessaria alcuna messa a punto manuale per il fondatore in fase iniziale Integrazione con i calendari (Google, Outlook, Apple) 🟩 I consulenti possono aggiungere gli appuntamenti confermati direttamente al proprio calendario Descrizioni delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale ⚠️ Disponibile con Premium Sondaggi di gruppo organizzati congiuntamente 🔜 In programma; attualmente un organizzatore per ogni sondaggio

❓ Domande frequenti

D: Tutti e cinque i consulenti devono avere un account Doodle per poter votare nel sondaggio di gruppo? R: I consulenti non hanno bisogno di un account Doodle per votare; solo il fondatore in fase seed che crea il sondaggio deve avere un account. I consulenti ricevono un link, cliccano su di esso e votano direttamente senza doversi registrare.

D: Come funziona il rilevamento automatico del fuso orario quando i consulenti si trovano a Londra, San Francisco e Singapore? A: Quando un consulente apre il link del sondaggio di gruppo, Doodle rileva automaticamente il suo fuso orario locale e mostra tutte le fasce orarie disponibili nell'ora locale. Il fondatore in fase seed propone gli orari una sola volta e ogni consulente, in qualsiasi fuso orario, vede l'equivalente locale corretto senza bisogno di alcuna conversione manuale.

D: Il fondatore può fissare una scadenza entro la quale i consulenti devono rispondere? R: Sì. Il fondatore in fase seed può indicare una scadenza per la risposta nella descrizione del sondaggio, e Doodle invia promemoria automatici via e-mail ai consulenti che non hanno ancora votato. Questa combinazione di una scadenza ben visibile e di un follow-up automatico è il modo più efficace per chiudere rapidamente un sondaggio tra gli investitori di una startup.

D: Quali piattaforme di videoconferenza supportano le sessioni di consulenza per gli investitori in startup su Doodle? R: Doodle si integra con Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams. Il fondatore in fase seed può allegare il link al video pertinente al momento della conferma della fascia oraria definitiva, indipendentemente dalla piattaforma preferita dal gruppo consultivo.

👉 Sei pronto a semplificare la consulenza agli investitori della tua startup?

Utilizza uno dei cinque modelli sopra riportati per avviare il tuo sondaggio di gruppo in meno di due minuti. I tuoi consulenti riceveranno un unico link, voteranno nel proprio fuso orario e i promemoria via e-mail di Doodle si occuperanno del follow-up, così potrai scegliere una data confermata una volta per tutte e tornare a dedicarti al tuo progetto. Provalo gratuitamente oggi stesso.