Vi har alla varit med om det. Man försöker anordna ett evenemang eller planera ett viktigt möte, men stöter på patrull när man ska samordna tillgänglighet . Det är frustrerande. Vi slösar inte bara bort massor av tid, utan det får också konsekvenser för allt annat vi gör. Ett verktyg för att kontrollera tillgänglighet kan vara lösningen på alla dina problem.

Idag ska vi visa dig hur man använder ett verktyg för att kontrollera tillgänglighet och gå igenom några av de bästa metoderna för att använda det. Då kör vi.

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Vad är ett tillgänglighetsverktyg?

Det är helt enkelt en schemaläggningsverktyg som gör att du kan ta reda på när någon är tillgänglig för ett möte. Det sparar inte bara tid och besvär, utan hjälper dig också att se till att dina möten blir produktiva.

Så här använder du ett verktyg för att kontrollera tillgänglighet

Att skapa ett möte med hjälp av ett verktyg istället för att göra det manuellt kan potentiellt spara dig cirka 45 minuter per vecka. Det motsvarar nästan 40 timmar, eller en hel arbetsvecka, per år.

Så här kan du komma igång och få ut det mesta av det.

Välj ett verktyg för att kontrollera tillgänglighet: Det finns flera olika alternativ att välja mellan, så ta dig tid att välja ett som passar dina behov. Doodle gör det möjligt för dig att planera möten på många olika sätt, så oavsett vilket evenemang det gäller eller vilket yrke du har – så har du allt du behöver.

Skapa ett konto: När du har valt en tillgänglighetskontroll måste du skapa ett konto. På så sätt kan du sätta dig in i hur det fungerar och vad du behöver göra för att skapa ett evenemang.

Börja bjuda in folk: När du har skapat ett konto kan du skapa ett evenemang och skicka ut en inbjudan för att hitta en tid att träffas. De flesta verktyg låter dig göra detta via e-post eller genom att dela en länk.

Ange datum och tid för mötet: När du bjuder in deltagare via tillgänglighetskontrollen måste du ge dem några alternativ för datum och tid för mötet. Du kan också ange mötesplatsen och om du vill hålla mötet online eller inte.

Skicka ut påminnelser: När ni har bestämt ett mötesdatum och det börjar närma sig kan ni skicka ut påminnelser. På så sätt kan ni se till att alla som ska delta verkligen är på plats.

Rekommenderade metoder för användning av ett tillgänglighetsverktyg

Nu när du har insett varför det är bra att använda ett verktyg för att planera dina möten och evenemang – hur får du då ut mesta möjliga av det? Här är våra tips:

Ange exakt datum, tid och hur länge mötet ska pågå. Ju mer exakt du är, desto lättare blir det för deltagarna att hitta en tid som passar dem.

Ange var mötet ska hållas. Om det är ett fysiskt möte är det viktigt att ange var, eftersom det underlättar för deltagarna att planera sin resa. Om det är ett virtuellt möte ska du se till att använda ett videokonferensverktyg som alla har tillgång till.

Skicka ut påminnelser. På så sätt ser du till att alla kommer ihåg mötet. Med verktyg som Doodle kan du göra detta automatiskt.

Ha tålamod. Det kan ta lite tid innan folk svarar på din tillgänglighetsförfrågan. Ha tålamod och tveka inte att skicka ett uppföljningsmejl .

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Hur Doodle kan tillgodose dina behov av tillgänglighetskontroll

Doodle är ett av världens mest populära verktyg för schemaläggning. Det är enkelt att använda och erbjuder en rad funktioner som gör det till ett utmärkt val för företag i alla storlekar. Dessutom kan du skapa ett konto helt gratis – perfekt för småföretag, frilansare och nybörjare.

Här är några av de funktioner som gör Doodle till ett utmärkt val för småföretag, entreprenörer och frilansare:

Enkelt att använda: Doodles enkla utformning gör det lätt för dig att planera alla typer av möten. Låt dig dock inte luras av enkelheten – under ytan är det otroligt kraftfullt. Om du skapar ett konto och är osäker på vad du ska göra härnäst har vårt supportteam tagit fram en steg-för-steg-guide för att komma igång – direkt på din instrumentpanel.

Massor av verktyg: Doodle erbjuder en rad olika produkter som gör det till ett utmärkt val för företag. Med en bokningssida kan folk boka tid med dig med hjälp av bara en länk, 1:1 gör det enkelt att snabbt få kontakt med en annan person och gruppomröstningen är fortfarande världens favoritverktyg för att träffa många personer.

Om du letar efter ett lättanvänt och prisvärt verktyg för att kontrollera tillgänglighet är Doodle ett utmärkt val. Skapa ett gratis konto redan idag – inget kreditkort krävs.