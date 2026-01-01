हम सभी इस स्थिति से गुज़र चुके हैं। किसी कार्यक्रम का आयोजन करने या किसी महत्वपूर्ण बैठक की योजना बनाने की कोशिश करना, और समन्वय करने की कोशिश करते ही एक ठोस दीवार से टकरा जाना। उपलब्धता यह निराशाजनक है। न केवल हम बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि इसका असर हमारे बाकी सभी कामों पर भी पड़ता है। एक उपलब्धता जांचक शायद आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

आज हम आपको दिखाएंगे कि उपलब्धता जांचक का उपयोग कैसे करें और इसके उपयोग के कुछ सर्वोत्तम तरीकों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं।

उपलब्धता जांचकर्ता क्या है?

बिल्कुल सरल है, यह एक अनुसूचीकरण उपकरण जो आपको यह पता लगाने की सुविधा देता है कि कोई व्यक्ति कब मिलने के लिए उपलब्ध है। यह न केवल आपका समय और झंझट बचाता है, बल्कि आपकी बैठकों को उत्पादक बनाने में भी मदद करता है।

उपलब्धता जांचक का उपयोग कैसे करें

एक टूल का उपयोग करके मीटिंग बनाना, इसे मैन्युअल रूप से करने की तुलना में, संभावित रूप से आपको प्रति सप्ताह लगभग 45 मिनट बचा सकता है। यह लगभग 40 घंटे या एक पूरे कार्य सप्ताह के बराबर है।

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यहाँ बताया गया है कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं और इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।

उपलब्धता जांचने वाला एक उपकरण चुनें: कई अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए अपनी ज़रूरतों के मुताबिक एक चुनने के लिए कुछ समय लें। Doodle यह आपको कई अलग-अलग तरीकों से मीटिंग्स की योजना बनाने की सुविधा देता है, इसलिए चाहे कोई भी कार्यक्रम या आपका पेशा हो - आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी।

खाता बनाएँ: एक बार जब आप उपलब्धता जांचने वाले उपकरण का चयन कर लें, तो आपको एक खाता बनाना होगा। इससे आप यह जान सकेंगे कि यह कैसे काम करता है और एक इवेंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा।

लोगों को आमंत्रित करना शुरू करें: एक बार जब आप अपना खाता बना लेते हैं, तो आप एक इवेंट बना सकते हैं और मिलने का समय तय करने के लिए लोगों को आमंत्रित भेज सकते हैं। अधिकांश टूल्स आपको ईमेल या लिंक साझा करके ऐसा करने की सुविधा देते हैं।

बैठक की तारीख और समय निर्दिष्ट करें: जब आप लोगों को उपलब्धता जांचक में आमंत्रित करते हैं, तो आपको लोगों को बैठक की तारीख और समय के लिए कुछ विकल्प देने होंगे। आप बैठक का स्थान भी निर्दिष्ट कर सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि आप इसे ऑनलाइन आयोजित करना चाहते हैं या नहीं।

रिमाइंडर भेजें: एक बार जब आप मिलने का समय तय कर लें और वह नज़दीक आ जाए, तो आप रिमाइंडर भेज सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन लोगों को उपस्थित होना है, वे सभी मौजूद हों।

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उपलब्धता जांचक का उपयोग करने के सर्वोत्तम अभ्यास

अब जब आप यह मान चुके हैं कि अपनी बैठकों और कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए एक टूल का उपयोग क्यों करना चाहिए, तो आप इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं? यहाँ हमारे सुझाव हैं:

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बैठक की तारीख, समय और अवधि के बारे में विशिष्ट रहें। आप जितने अधिक विशिष्ट होंगे, लोगों के लिए उनके अनुकूल समय ढूंढना उतना ही आसान होगा।

बैठक का स्थान निर्दिष्ट करें। यदि यह व्यक्तिगत रूप से हो रही है, तो यह बताना महत्वपूर्ण है कि कहाँ, क्योंकि इससे लोगों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। यदि यह वर्चुअल है, तो सुनिश्चित करें कि आप ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का उपयोग करें जिसकी सभी को पहुँच हो।

रिमाइंडर भेजें। ऐसा करने से यह सुनिश्चित होगा कि सभी को बैठक याद रहे। Doodle जैसे टूल्स की मदद से आप यह स्वचालित रूप से कर सकते हैं।

धैर्य रखें। लोगों को आपकी उपलब्धता जांचने वाले उपकरण पर प्रतिक्रिया देने में कुछ समय लग सकता है। धैर्य रखें और एक भेजने से न डरें। अनुवर्ती ईमेल बिंदु

Doodle आपकी उपलब्धता जांचक की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकता है

Doodle दुनिया के पसंदीदा शेड्यूलिंग टूल्स में से एक है। यह उपयोग में आसान है और इसमें कई तरह की सुविधाएँ हैं जो इसे सभी आकार के व्यवसायों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती हैं। इसके अलावा, आप पूरी तरह से मुफ्त में एक खाता बना सकते हैं – जो छोटे व्यवसायों, फ्रीलांसरों और अभी शुरुआत करने वालों के लिए एकदम उपयुक्त है।

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यहाँ कुछ विशेषताएँ हैं जो Doodle को छोटे व्यवसायों, उद्यमियों और फ्रीलांसरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती हैं:

उपयोग में आसान: Doodle का सरल डिज़ाइन आपको किसी भी प्रकार की बैठक की योजना बनाना आसान बनाता है। हालाँकि इसकी सादगी आपको धोखा न दे, यह अंदर से बेहद शक्तिशाली है। यदि आप एक खाता बनाते हैं और आगे क्या करना है यह नहीं जानते, तो हमारी सहायता टीम ने आपके डैशबोर्ड पर ही शुरू करने के लिए एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका तैयार की है।

विभिन्न उपकरण: Doodle व्यवसायों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाने वाले कई उत्पाद प्रदान करता है। बुकिंग पेज लोगों को केवल एक लिंक के माध्यम से आपके साथ समय बुक करने की सुविधा देता है, 1:1 एक अन्य व्यक्ति से जल्दी जुड़ना आसान बनाता है और ग्रुप पोल अभी भी बड़ी संख्या में लोगों से मिलने के लिए दुनिया का पसंदीदा उपकरण है।

यदि आप एक आसान-से-उपयोग और किफायती उपलब्धता जांचने वाला टूल ढूंढ रहे हैं, तो Doodle एक बेहतरीन विकल्प है। आज ही अपना मुफ्त खाता बनाएँ - कोई क्रेडिट कार्ड आवश्यक नहीं।