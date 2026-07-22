Varför du alltid bör skicka ett uppföljningsmejl

I dagens digitala samhälle är det lätt att fastna i stressen och jäktet i våra fullspäckade scheman. Vi bombarderas ständigt med e-postmeddelanden, sms och aviseringar från sociala medier. Det är inte konstigt att viktiga e-postmeddelanden ibland kan försvinna i mängden.

Det är därför det är så viktigt att alltid skicka ett uppföljningsmejl. Det kanske verkar självklart, men det är ett enkelt och effektivt verktyg i din verktygslåda som kan hjälpa dig att förbättra din verksamhet.

Låt oss ta en närmare titt på varför du bör börja skicka uppföljningsmejl redan idag.

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Fördelarna med att skicka uppföljningsmejl

Ökad försäljning: Studier visar att när ett företag följer upp potentiella kunder är sannolikheten större att det leder till en försäljning. En studie visade faktiskt att företag som följde upp sina leads inom fem minuter hade 21 gånger större sannolikhet att slutföra affären.

Bättre kundrelationer: Genom att följa upp kunderna kan du visa dem att du uppskattar att de handlar hos dig och att du vill ge dem en positiv upplevelse. Detta kan leda till återkommande köp och positiv mun-till-mun-marknadsföring.

Ökad kundnöjdhet: När kunderna känner att de blir väl omhändertagna är det mer troligt att de är nöjda med ditt företag. I dagens värld är det avgörande att verkligen ta hänsyn till kundnöjdhetsbetyg och recensioner på nätet. Att visa att du bryr dig bör leda till högre kundnöjdhetsbetyg och ökad lojalitet.

Hur man inför en rutin för att använda uppföljningsmejl

Hur kan du då se till att du alltid skickar uppföljningsmejl? Här är några tips:

Skapa en mall för uppföljning. När du har hittat ett uppföljningsmejl som du gillar kan du spara det som en mall. Det sparar tid i framtiden – särskilt om du har att göra med en kund som kan ha massor av konkurrerande anbud.

Ställ in en påminnelse. När du har skickat ett uppföljningsmejl bör du ställa in en påminnelse för att följa upp igen om några dagar. På så sätt kan du vara säker på att du inte glömmer bort att hålla kontakten med de personer du behöver.

Använd ett schemaläggningsverktyg. Om du hela tiden bokar möten och avtalade tider kan du använda ett schemaläggningsverktyg som Doodle kan hjälpa dig att effektivisera processen. Med Doodle kan du skapa en bokningssida och skicka den till dina kontakter. De kan sedan boka en tid med dig på några sekunder via länken.

Så här hanterar du uppföljningsprocessen smidigt med Doodle

När detta görs manuellt kan det vara den del som är tidskrävande och utmanande. Det är där Doodle kommer in i bilden.

Som ett av världens mest populära schemaläggningsverktyg gör det enkelt att boka möten och avtalade tider. Du kan skapa en omröstning för att hitta den bästa tiden för en grupp att träffas eller för ett enskilt möte med någon genom att skicka dem de tider då du är ledig.

Doodle är ett utmärkt sätt att effektivisera uppföljningsprocessen och frigöra tid så att du kan fokusera på viktigare saker. Här är några tips på hur du kan använda Doodle för att hantera dina uppföljningsmejl:

Skapa en Bokningssida för varje uppföljningsmejl du skickar till viktiga kunder. Detta hjälper dig att anpassa din tillgänglighet efter när de troligtvis har tid, och du kan hålla koll på när de svarar. Det förhindrar också att andra tar upp tid som du vill hålla ledig.

Sätt en deadline varje gång du skapar en gruppomröstning. Det hjälper dig att se till att du inte väntar för länge med att följa upp med dina kontakter.

Följ upp med de kontakter som inte har svarat på din inbjudan. Doodle kan automatisera den här processen, vilket gör att du inte går miste om några potentiella möjligheter.

Genom att följa dessa tips kan du använda Doodle för att hantera din uppföljningsprocess smidigt och effektivt. På så sätt får du mer tid över att fokusera på viktigare saker, som att utveckla din verksamhet.

Här följer några ytterligare tips för att skriva effektiva uppföljningsmejl:

Håll dina e-postmeddelanden korta. Folk har fullt upp, så de har inte tid att läsa långa, svamliga e-postmeddelanden. Kom snabbt och tydligt till saken.

Anpassa dem. Skicka inte bara ett standardmejl till alla. Ta dig tid att anpassa varje mejl genom att tilltala mottagaren med namn och nämna något specifikt om deras tidigare kontakt med dig. Vissa mejlverktyg kan automatisera detta åt dig.

Använd en uppmaning till handling. Berätta för mottagaren vad du vill att hen ska göra, oavsett om det handlar om att boka ett möte, lämna synpunkter eller göra ett köp.

Utöka din verksamhet genom att utnyttja kraften i uppföljningsmejl och använd Doodle för att nå dit. Registrera dig gratis redan idag.