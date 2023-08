Hvorfor du altid bør sende en opfølgende e-mail

I dagens digitale tidsalder er det let at blive fanget i travlhed og travlhed i vores travle hverdag. Vi bliver konstant bombarderet med e-mails, sms'er og meddelelser fra de sociale medier. Det er ikke underligt, at vigtige e-mails nogle gange kan gå tabt i mængden.

Derfor er det så vigtigt altid at sende en opfølgende e-mail. Det kan virke indlysende, men det er et simpelt, effektivt våben i dit arsenal til at forbedre din forretning.

Lad os dykke ned i, hvorfor du skal begynde at sende opfølgningsmails i dag.

Fordelene ved at sende opfølgningsmails

Øget salg: Undersøgelser viser, at når en virksomhed følger op på potentielle kunder, er der større sandsynlighed for, at den får et salg. Faktisk viste en undersøgelse, at virksomheder, der fulgte op på leads inden for fem minutter, havde 21 gange større sandsynlighed for at lukke en handel.

Bedre kunderelationer: Ved at følge op på kunderne kan du vise dem, at du sætter pris på deres forretning, og at du er interesseret i at give dem en positiv oplevelse. Dette kan føre til gentagne forretninger og positiv mund-til-mund markedsføring.

Bedre tilfredshed: Når kunderne føler, at der bliver taget hånd om dem, er der større sandsynlighed for, at de er tilfredse med din virksomhed. Det er afgørende i dagens verden at være virkelig opmærksom på tilfredshedsscore og anmeldelser online. Hvis du viser, at du bekymrer dig, bør det føre til højere kundetilfredshedsscore og øget loyalitet.

Sådan etablerer du en proces for brug af opfølgende e-mails

Så hvordan kan du sikre dig, at du altid sender opfølgende e-mails? Her er et par tips:

Opret en opfølgningsskabelon. Når du har fundet en opfølgningsmail, som du kan lide, kan du gemme den som en skabelon. Det sparer dig tid i fremtiden - især hvis du har med en kunde at gøre, som kan have masser af konkurrerende bud. Opsæt en påmindelse. Når du har sendt en opfølgningsmail, skal du indstille en påmindelse til dig selv om at følge op igen om et par dage. Dette vil være med til at sikre, at du ikke glemmer at holde kontakten med de personer, du har brug for. Brug et planlægningsværktøj. Hvis du konstant planlægger møder og aftaler, kan du effektivisere processen ved at bruge et planlægningsværktøj som Doodle. Med Doodle kan du oprette en bookingside og sende den til dine kontakter. De kan derefter booke en tid hos dig på få sekunder ved hjælp af linket.

Sådan styrer du opfølgningsprocessen gnidningsløst med Doodle

Når det gøres manuelt, kan dette være den del, der er tidskrævende og udfordrende. Det er her, Doodle kommer ind i billedet.

Som et af verdens foretrukne planlægningsværktøjer gør det det nemt at oprette møder og aftaler. Du kan skabe en afstemning for at finde det bedste tidspunkt for en gruppe at mødes på eller mødes med en person enkeltvis ved at sende dem de tidspunkter, du er ledig.

Doodle er en fantastisk måde at strømline opfølgningsprocessen på og frigøre tid til at fokusere på vigtigere ting. Her er et par tips til at bruge Doodle til at administrere din opfølgende e-mailproces:

Opret en Booking Page for hver opfølgningsmail, du sender til vigtige kunder. På den måde kan du tilpasse din tilgængelighed til, hvornår de sandsynligvis er ledige, og du kan holde styr på, hvornår de svarer. Det forhindrer også andre personer i at tage tid, som du ønsker at holde fri.

Sæt en deadline, når du opretter en gruppeafstemning. Dette vil hjælpe dig med at sikre, at du ikke venter for længe med at følge op på dine kontakter.

Følg op på kontakter, der ikke har reageret på din invitation. Doodle kan automatisere denne proces, og det vil forhindre dig i at gå glip af potentielle muligheder.

Hvis du følger disse tips, kan du bruge Doodle til at administrere din opfølgningsproces problemfrit og effektivt. Det vil frigøre tid til at fokusere på vigtigere ting, som f.eks. at udvikle din virksomhed.

Her er nogle yderligere tips til at skrive effektive opfølgningsmails:

Hold dine e-mails korte. Folk har travlt, så de har ikke tid til at læse lange, uoverskuelige e-mails. Kom hurtigt og klart til sagen.

Gør dem personlige. Send ikke bare en generisk e-mail til alle. Tag dig tid til at personliggøre hver enkelt e-mail ved at henvende dig til modtageren ved navn og nævne noget specifikt om deres tidligere interaktion med dig. Nogle e-mail-værktøjer kan automatisere dette for dig.

Brug en opfordring til handling. Fortæl modtageren, hvad du ønsker, at de skal gøre, uanset om det er at planlægge et møde, give feedback eller foretage et køb.

Få din virksomhed til at vokse ved at udnytte effekten af opfølgende e-mails, og brug Doodle til at hjælpe dig med at nå dertil. Tilmeld dig gratis i dag.