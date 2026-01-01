Hantera din tillgänglighet enkelt med Doodle

Att hinna träna när vi har tid kan ofta vara en utmaning när det finns så många olika saker som kräver vår uppmärksamhet. Att ha en tillgänglighetsschema känns som ett måste. Med Doodle, världens mest populära verktyg för tillgänglighetskontroll , kommer du att upptäcka att det är enkelt att hantera din tidsbokning online och frigöra tid för viktigare saker.

Vår schemaläggningsverktyg automatiserar din kalender så att du slipper mejla fram och tillbaka och istället kan träffa människor när du själv vill. I genomsnitt kan du spara upp till 45 minuter per vecka. Det är tid som du kan ägna åt dina vänner eller din familj.

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Hur kan Doodle hantera min tillgänglighet?

Börja med att skapa ett Doodle-konto och koppla ihop det med den kalenderleverantör du föredrar. Du bör skapa en Booking Page för att kunna utnyttja Doodle till fullo som en tillgänglighetskontroll .

Gå till din instrumentpanel och klicka på ”Skapa en Doodle” uppe till höger. Välj ”Booking Page” och fyll i viktiga uppgifter, till exempel vad sidan är avsedd för, vilken beskrivning du vill ha och om videokonferens är ett alternativ.

I nästa avsnitt ska du konfigurera tillgänglighetsövervakare En del av Booking Page. Standardinställningen är måndag till fredag, kl. 09.00–17.00, men du kan ändra detta efter behag. Här hittar du också ströminställningarna – ett viktigt avsnitt för att använda vår app för att boka möten .

En av de bästa funktionerna är alternativet ”maximalt antal möten per dag”. Det fungerar ungefär som en tillgänglighetsberäknare . När du har nått det totala antalet möten du vill ha för den dagen kommer din Booking Page att stoppa ytterligare bokningar.

Kontrollera noga att du har kopplat in rätt kalender, så att Booking Page kan visa dina tillgänglighetsuppsättning . Användarna kommer endast att kunna boka tider då du är tillgänglig och vill att de ska boka.

Med en Doodle Professional Med ditt konto kan du skapa så många Booking Pages du vill. Det är perfekt om du vill hantera olika kunder och tilldela dem olika tillgänglighet.

Du kan också se om det finns lediga platser för en grupp

Även om Booking Page kan fungera för grupper är Group Poll det verktyg du bör använda när du snabbt vill samla ihop många personer. För att skapa en omröstning Logga in på ditt Doodle-konto och välj ”Group Poll”, fyll i uppgifterna, välj de tider som passar dig, och på nolltid hittar du en tid som passar alla. Doodle är verkligen ett schemaläggningsverktyg som gör det enkelt att hålla gruppmöten.

Oavsett vilket syfte evenemanget har ser påminnelser till att ingen glömmer bort vad som har planerats. Du kan använda vår gratis schemaläggningsapp gratis eller uppgradera till Doodle Professional för att få tillgång till avancerade funktioner som att ta bort annonser, anpassa varumärket eller begränsa deltagarnas svar.

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Med Doodle är det enkelt att hitta en tid som passar alla

Det låter kanske som en klyscha, men med Doodle sparar du verkligen tid och maximerar din produktivitet.

Oavsett om du vill ge en potentiell nyanställd så mycket tillgänglighet för intervju Oavsett om du vill planera så mycket som möjligt eller bara hitta tid för vänner och familj, så rensar Doodle bort allt onödigt från din kalender.