Łatwo zarządzaj swoją dostępnością dzięki Doodle

Ćwiczenie w wolnym czasie często bywa wyzwaniem, gdy tak wiele różnych spraw walczy o naszą uwagę. Posiadanie harmonogram dostępności wydaje się to po prostu koniecznością. Dzięki Doodle, najpopularniejszej na świecie narzędzie do sprawdzania dostępności , z łatwością będziesz mógł zarządzać swoim rezerwacja online i zyskać czas na ważniejsze sprawy.

Nasze narzędzie do planowania automatyzuje zarządzanie kalendarzem, dzięki czemu możesz zrezygnować z ciągłej wymiany e-maili i swobodnie umawiać się na spotkania, kiedy tylko chcesz. Średnio możesz zaoszczędzić nawet 45 minut tygodniowo. To czas, który możesz spędzić z przyjaciółmi lub rodziną.

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W jaki sposób Doodle może zarządzać moją dostępnością?

Zacznij od założenia konta w serwisie Doodle i połączenia go z wybranym dostawcą kalendarza. Warto utworzyć Booking Page, aby w pełni wykorzystać możliwości serwisu Doodle jako narzędzie do sprawdzania dostępności .

Przejdź do pulpitu nawigacyjnego i kliknij opcję „Utwórz Doodle” w prawym górnym rogu. Wybierz opcję „Booking Page” i wprowadź najważniejsze informacje, takie jak cel strony, dowolny opis oraz to, czy dostępna jest opcja wideokonferencji.

W następnej sekcji skonfigurujesz narzędzie do śledzenia dostępności część Booking Page. Domyślnie ustawione są godziny od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00, ale można je dowolnie dostosować. W tym miejscu znajdują się również ustawienia zasilania – ważna sekcja przy korzystaniu z naszego aplikacja do planowania spotkań .

Jedną z najlepszych funkcji jest opcja „maksymalna liczba spotkań w ciągu dnia”. Działa ona trochę jak… kalkulator dostępności . Gdy osiągniesz całkowitą liczbę spotkań, jaką chcesz zaplanować na dany dzień, Twoja Booking Page zablokuje możliwość dokonywania kolejnych rezerwacji.

Upewnij się, że podłączyłeś właściwy kalendarz, aby Booking Page mogła wyświetlać Twoje zestaw dostępności . Użytkownicy będą mogli rezerwować terminy tylko wtedy, gdy będziesz dostępny i wyrażasz na to zgodę.

Z Doodle Professional W ramach jednego konta możesz utworzyć dowolną liczbę Booking Pages. To świetne rozwiązanie, jeśli chcesz zarządzać różnymi klientami i przypisywać im odrębne terminy dostępności.

Można również sprawdzić dostępność miejsc dla grupy

Chociaż Booking Page może służyć do obsługi grup, to jeśli chcesz szybko zebrać dużą liczbę osób, najlepszym narzędziem będzie Group Poll. Aby utwórz ankietę Zaloguj się na swoje konto w serwisie Doodle i wybierz opcję „Group Poll”, wprowadź szczegóły, wybierz dogodne dla Ciebie terminy, a w mgnieniu oka znajdziesz rozwiązanie, które zadowoli wszystkich. Doodle to naprawdę narzędzie do planowania dzięki czemu spotkania grupowe przebiegają bez problemów.

Niezależnie od celu wydarzenia, przypomnienia gwarantują, że nikt nie zapomni o tym, co zostało zaplanowane. Możesz skorzystać z naszej bezpłatna aplikacja do planowania bezpłatnie lub przejść na wersję Doodle Professional, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak usunięcie reklam, spersonalizowane oznakowanie marki czy ograniczenie liczby odpowiedzi uczestników.

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Dzięki Doodle łatwo jest znaleźć czas

Brzmi to jak banał, ale dzięki Doodle naprawdę oszczędzasz czas i maksymalizujesz swoją wydajność.

Niezależnie od tego, czy chcesz przekazać potencjalnemu kandydatowi jak najwięcej możliwość udzielenia wywiadu Niezależnie od tego, czy chcesz jak najlepiej wykorzystać czas, czy po prostu znaleźć chwilę dla przyjaciół i rodziny, Doodle uporządkuje Twój kalendarz.