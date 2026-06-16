Ein studentischer Beirat an einer Universität ist ein ständiges Gremium aus gewählten oder ernannten Studierendenvertretern, die sich regelmäßig mit der akademischen Leitung treffen, um Anliegen der Studierenden zur Sprache zu bringen, die Hochschulpolitik mitzugestalten und Feedback zu Initiativen auf dem Campus zu geben. Für Dekane für studentische Angelegenheiten ist die Einberufung dieser Gruppe eine wiederkehrende Verpflichtung und kein einmaliges Ereignis. Die Gruppenumfragen von Doodle unterstützen bis zu 1.000 Teilnehmer und umfassen automatisch wiederkehrende Termine. Das bedeutet, dass die Terminplanungsinfrastruktur, die ein Dekan im September aufbaut, auch im Januar noch laufen kann, ohne dass ein einziger neuer E-Mail-Thread erforderlich ist.

🎯 Warum die semesterweise Planung für Dekane nicht funktioniert

Jeden August und Januar landet dasselbe Problem auf dem Schreibtisch des Dekans für studentische Angelegenheiten: Die Zusammensetzung des studentischen Beirats der Universität hat sich geändert. Ein Drittel der studentischen Vertreter ist neu. Die wiedergewählten Mitglieder haben völlig andere Stundenpläne als im letzten Semester. Im Kalender des Dekans haben sich die Termine für Konferenzen, Akkreditierungsbesuche und Verpflichtungen im Fakultätssenat verschoben.

Die übliche Lösung ist eine neue Runde E-Mails: eine lange CC-Liste, ein Doodle-Link, der bald abläuft, eine Erinnerungsnachricht an die vier Studierenden, die nie geantwortet haben, und eine endgültige Bestätigung, die immer noch mit den Laborterminen von zwei Personen kollidiert. Bis ein Termin feststeht, ist eine Woche vergangen, und die Dringlichkeit, die Anlass für das Treffen war, ist bereits verflogen.

Das strukturelle Problem besteht darin, dass sich die Stundenpläne nach einem festen akademischen Kalender neu festlegen, der Planungsprozess jedoch nicht. Zu jedem Semester fängt der Dekan für studentische Angelegenheiten praktisch bei Null an. Es gibt keine Aufzeichnungen über die Stundenpläne des letzten Semesters, keine Übernahme der Zeitfenster, die sich zuvor bewährt haben, und keinen Mechanismus, um die Umfrage zu Beginn des neuen Semesters automatisch wieder zu öffnen. Der studentische Beirat der Universität verdient ein nachhaltigeres Verfahren.

🛠 Wie automatisch wiederkehrende Gruppenumfragen das Problem der Fristzurücksetzung lösen

Das Produkt „Gruppenumfrage“ von Doodle umfasst automatisch wiederkehrende Termine – die ideale Lösung für das Problem des semesterlichen Neustarts, mit dem ein Dekan für studentische Angelegenheiten zu kämpfen hat. So sieht der Arbeitsablauf in der Praxis aus.

Zu Beginn des akademischen Jahres erstellt der Dekan eine Gruppenumfrage für den studentischen Beirat der Universität, fügt alle 15 studentischen Vertreter zur Teilnehmerliste hinzu und legt fest, dass die Umfrage zu Beginn jedes Semesters wiederholt werden soll. Wenn das neue Semester beginnt, wird die Umfrage automatisch mit derselben Teilnehmerliste erneut geöffnet. Die Studierenden erhalten eine E-Mail-Erinnerung, um über die neuen Zeitfenster für die Kandidaten abzustimmen. Der Dekan muss nichts von Grund auf neu erstellen.

Die Kalender-Integrationsschicht sorgt dafür, dass die Zeitfenster-Vorschläge präzise sind. Die Gruppenumfragen von Doodle lassen sich mit Google Kalender, Microsoft Outlook und Apple Kalender integrieren. Bevor der Dekan mögliche Zeitfenster vorschlägt, liest die Funktion „Zeit finden“ die verbundenen Kalender der gesamten Gruppe aus und zeigt die Zeitfenster an, in denen die meisten Teilnehmer Zeit haben. Für einen studentischen Beirat an einer Universität, bei dem sich die Stundenpläne der Studierenden alle 16 Wochen ändern, ist dies der Unterschied zwischen Raten und Gewissheit.

Sobald ein Termin bestätigt ist, kann man über Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams an der Besprechung teilnehmen – je nachdem, was die IT-Richtlinien der Einrichtung vorschreiben. Es werden automatisch E-Mail-Erinnerungen versendet, damit die Studierendenvertreter die Besprechung nicht verpassen, weil sie ihnen während der Anmelde- und Abmeldewoche entgangen ist.

Die Gruppenumfragen von Doodle umfassen auch eine Live-Anwesenheitsanzeige und eine Quorum-Überwachung – was für einen Dekan für studentische Angelegenheiten wichtig ist, der sich vergewissern muss, dass genügend stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind, bevor die Sitzung offiziell eröffnet wird. Wenn der studentische Beirat der Universität für die Behandlung offizieller Angelegenheiten eine Beschlussfähigkeit von neun von fünfzehn Mitgliedern benötigt, kann der Dekan auf einen Blick erkennen, ob diese Schwelle erreicht ist, bevor er eine endgültige Bestätigung versendet.

⚙️ Praktische Hinweise für Dekane, die einen studentischen Beirat leiten

Wenn man die wiederkehrende Umfrage zu Beginn des Jahres richtig einrichtet, spart man im weiteren Verlauf am meisten Zeit. Hier einige praktische Hinweise für Dekane für studentische Angelegenheiten, die einen studentischen Beirat an einer Universität leiten:

Kaderverwaltung. Die automatisch wiederkehrende Umfrage übernimmt in jedem Semester dieselbe Teilnehmerliste. Wenn die studentischen Vertreter am Ende des akademischen Jahres aus dem Gremium ausscheiden, aktualisiert der Dekan die Teilnehmerliste einmalig. Nachrücker, die im Laufe des Jahres hinzukommen, können der bestehenden Umfrage hinzugefügt werden, ohne dass diese neu erstellt werden muss.

Umgang mit Zeitzonen. Die automatische Zeitzonenerkennung von Doodle ist dann von Bedeutung, wenn dem studentischen Beirat der Universität internationale Studierende angehören oder wenn der Dekan während einer Dienstreise von einem anderen Campusstandort aus teilnimmt. Jeder Teilnehmer sieht die vorgeschlagenen Termine in seiner eigenen lokalen Zeitzone, wodurch eine häufige Ursache für Fehler bei der Terminplanung beseitigt wird.

Pufferzeiten. Die Dekane für studentische Angelegenheiten halten in der Regel während des akademischen Tages Termine direkt nacheinander ab. Die Pufferzeit-Funktion von Doodle fügt automatisch eine zeitliche Reserve vor und nach der Sitzung des studentischen Beirats der Universität ein, damit der Dekan nicht mitten im Satz aus einem anderen Raum hereinkommt.

Beschreibungen der Sitzungen. Mit einem Premium-Konto kann der Dekan mithilfe von KI-generierten Sitzungsbeschreibungen einen klaren Entwurf für die Tagesordnung erstellen, der zusammen mit der Einladung zur Abstimmung versendet wird und so die Erwartungen der Studierendenvertreter festlegt, noch bevor diese über einen Termin abstimmen.

Markenbildung. Premium-Konten bieten zudem die Möglichkeit, das Logo und die Hauptfarbe der Einrichtung in die Umfrage einzufügen, wodurch die Einladung des studentischen Beirats der Universität ein offizielleres Erscheinungsbild erhält, das mit anderen Mitteilungen des Dekanats für studentische Angelegenheiten im Einklang steht.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen für den studentischen Beirat der Universität

Verwenden Sie eine der unten aufgeführten Vorlagen, um mit einem einzigen Klick eine Gruppenumfrage für dieses Szenario zu starten. Der Titel und die Dauer werden über den Link automatisch ausgefüllt. Kopieren Sie die Beschreibung aus der jeweiligen Karte und fügen Sie sie in das Beschreibungsfeld auf der Doodle-Seite ein, sobald sich der Link geöffnet hat.

Auftaktsitzung zum Herbstsemester (60 Min.): Diese Umfrage starten

Feedbackrunde zur Studienpolitik zur Semestermitte (90 Min.): Diese Umfrage starten

Planung und Zielsetzung für das Frühjahrssemester (90 Min.): Diese Umfrage starten

Gespräch zum Wohlbefinden der Schüler (60 Min.): Diese Umfrage starten

Jahresabschlussbesprechung des Vorstands und Übergabe (30 Min.): Diese Umfrage starten

✅ Was Doodle für studentische Beiräte an Hochschulen bietet

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Automatisch wiederkehrende Gruppenumfrage (Zurücksetzen auf den Ausgangswert) 🟩 Wird jedes Semester mit demselben Teilnehmerkreis wiedereröffnet Kalendersynchronisierung (Google, Outlook, Apple) 🟩 Die Zeit bis zur Abstimmung der Studierenden wird immer knapper Gruppenumfrage mit bis zu 1.000 Teilnehmern 🟩 Beinhaltet Vollpension sowie Beobachter Echtzeit-Anmeldungsverfolgung und Überwachung der Beschlussfähigkeit 🟩 Der Dekan kann die Mindestteilnehmerzahl überprüfen, bevor er die Veranstaltung bestätigt. Videokonferenzen (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier Plattformen werden unterstützt Markenauftritt der Einrichtung (Logo, Hauptfarbe) ⚠️ Erhältlich mit Premium Beschreibungen von KI-Sitzungen ⚠️ Erhältlich mit Premium Gemeinsam veranstaltete Gruppenumfragen 🔜 Auf der Roadmap SMS- oder Push-Benachrichtigungen ❌ Nur E-Mail-Erinnerungen

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Kann die gleiche Liste für die Gruppenumfrage beibehalten werden, wenn im Laufe des Schuljahres neue Schülervertreter in den Ausschuss aufgenommen werden? A: Ja. Der Dekan für studentische Angelegenheiten kann jederzeit Teilnehmer zu einer bestehenden Gruppenumfrage hinzufügen oder daraus entfernen. Durch die automatische Wiederholung wird die Teilnehmerliste nicht gesperrt; die Umfrage wird lediglich mit den aktuell aufgeführten Teilnehmern erneut eröffnet, sodass bei Änderungen im Gremium während des Jahres die Umfrage zum studentischen Beirat der Universität nicht von Grund auf neu erstellt werden muss.

F: Was passiert, wenn ein Studentenvertreter keinen Kalender mit Doodle verknüpft hat? A: Die Funktion „Zeitfenster finden“ stützt sich auf die verknüpften Kalender. Bei Studierenden, die Google Kalender, Microsoft Outlook oder Apple Kalender verknüpft haben, wird ihre Verfügbarkeit bei der Auswahl der vorgeschlagenen Zeitfenster berücksichtigt. Studierende ohne verknüpften Kalender können dennoch manuell über die vorgeschlagenen Termine abstimmen, sodass die Umfrage des studentischen Beirats der Universität für die gesamte Gruppe unabhängig von den individuellen Kalendereinstellungen weiterhin funktionsfähig bleibt.

F: Benötigen Studentenvertreter ein kostenpflichtiges Doodle-Konto, um an einer Gruppenumfrage teilzunehmen? A: Die Studierendenvertreter benötigen für die Teilnahme ein Doodle-Konto, jedoch keinen kostenpflichtigen Tarif. Der Dekan für studentische Angelegenheiten ist Inhaber des Kontos, über das die Umfrage des studentischen Beirats der Universität erstellt und verwaltet wird; die Studierendenvertreter können über ihre eigenen kostenlosen Konten abstimmen.

F: Kann die Sitzung des studentischen Beirats der Universität virtuell über verschiedene Plattformen hinweg stattfinden? A: Ja. Sobald der Dekan für studentische Angelegenheiten einen Termin bestätigt hat, kann die Einladung zu der Sitzung einen Link für Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams enthalten. Doodle lässt sich in alle vier Plattformen integrieren, sodass der Dekan das Videokonferenz-Tool auswählen kann, das gemäß den IT-Richtlinien der Einrichtung für die Sitzung des studentischen Beirats der Universität vorgeschrieben ist.

👉 Sind Sie bereit, die Arbeit Ihres studentischen Beirats zu vereinfachen?

Die oben aufgeführten Vorlagen bieten einem Dekan für studentische Angelegenheiten einen vorgefertigten Ausgangspunkt für jede wiederkehrende Sitzung – vom Start im Herbst bis zum Jahreswechsel. Richten Sie die automatisch wiederkehrende Gruppenumfrage einmalig ein, verknüpfen Sie Ihren Kalender damit und überlassen Sie „Find Time“ jedes Semester die Arbeit. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.