Så här planerar man ett möte med universitetets studentråd: En guide för dekaner

Ett studentråd vid ett universitet är ett permanent organ bestående av valda eller utnämnda studentrepresentanter som regelbundet sammanträder med den högsta akademiska ledningen för att lyfta fram studenternas frågor, påverka institutionens policy och ge synpunkter på initiativ på campus. För dekaner med ansvar för studentfrågor är det en återkommande uppgift att sammankalla denna grupp, inte en engångsföreteelse. Doodles Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare och inkluderar automatiskt återkommande evenemang, vilket innebär att den schemaläggningsinfrastruktur som en dekan skapar i september fortfarande kan vara i drift i januari utan att en enda ny e-posttråd behöver skapas.

🎯 Varför terminsvis schemaläggning inte fungerar för dekaner

Varje augusti och januari hamnar samma problem på studentdekanens skrivbord: universitetets studentråd har förnyats. En tredjedel av studentrepresentanterna är nya. De återkommande medlemmarna har helt andra scheman än förra terminen. Dekanens egen kalender har fyllts med konferenser, ackrediteringsbesök och åtaganden inom fakultetssenaten.

Den traditionella lösningen är en ny omgång e-postmeddelanden: en lång CC-lista, en Doodle-länk som går ut, en påminnelse till de fyra studenterna som aldrig svarade och en slutgiltig bekräftelse som fortfarande krockar med två personers laborationspass. När mötestiden väl är fastställd har en vecka gått och den brådska som låg till grund för mötet har avtagit.

Det strukturella problemet är att scheman läggs om enligt en fast akademisk kalender, men att schemaläggningsprocessen inte gör det. Varje termin börjar studentdekanen i praktiken från noll. Det finns inget minne av förra terminens deltagarlista, inga tidfönster som fungerade tidigare förs vidare, och ingen mekanism för att automatiskt öppna om omröstningen när den nya terminen börjar. Universitetets studentråd förtjänar en mer hållbar process.

🛠 Hur automatiskt återkommande Group Polls löser problemet med återställning vid terminsbyte

Doodles produkt ”Group Poll” innehåller automatiskt återkommande evenemang, vilket är den perfekta lösningen på det besvär med terminsåterställningen som en studierektor står inför. Så här fungerar arbetsflödet i praktiken.

I början av läsåret skapar dekanen en Group Poll för universitetets studentråd, lägger till alla 15 studentrepresentanterna i deltagarlistan och ställer in omröstningen så att den återkommer i början av varje termin. När den nya terminen börjar öppnas omröstningen automatiskt igen med samma deltagarlista. Studenterna får ett e-postmeddelande med en påminnelse om att rösta om de nya tidsluckorna för kandidaterna. Dekanen behöver inte skapa något från grunden.

Det är kalenderintegrationslagret som gör att förslagen på tidsluckor blir så träffsäkra. Doodles Group Poll integreras med Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender. Innan dekanen föreslår möjliga tidsluckor läser funktionen ”Hitta tid” av de anslutna kalendrarna i gruppen och visar de tidsluckor då flest deltagare är lediga. För ett studentråd vid ett universitet där studenternas scheman ändras var 16:e vecka är detta skillnaden mellan att gissa och att veta.

När en tidpunkt har bekräftats kan man delta i mötet via Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, beroende på vad institutionens IT-policy föreskriver. Påminnelser skickas automatiskt via e-post så att studentrepresentanterna inte missar mötet på grund av att det hamnat ur deras medvetande under tilläggs- och avregistreringsveckan.

Doodles Group Poll inkluderar även realtidsuppföljning av anmälningar och beslutsförhet, vilket är viktigt för en dekan för studentfrågor som behöver bekräfta att tillräckligt många röstberättigade medlemmar är närvarande innan mötet formellt inleds. Om universitetets studentråd kräver ett beslutsförhet på nio av femton för att kunna behandla officiella ärenden kan dekanen med ett ögonkast se om detta krav är uppfyllt innan han eller hon skickar en slutgiltig bekräftelse.

⚙️ Praktiska anvisningar för dekaner som driver en studentrådgivningsgrupp

Att ställa in den återkommande enkäten på rätt sätt redan i början av året sparar mest tid längre fram. Här följer några praktiska tips till studierektorer som ansvarar för ett studentråd vid ett universitet:

Spelartruppshantering. Den automatiskt återkommande omröstningen använder samma deltagarlista varje termin. När studentrepresentanterna lämnar styrelsen i slutet av läsåret uppdaterar dekanen deltagarlistan en gång. Ersättare som tillkommer under läsåret kan läggas till i den befintliga omröstningen utan att den behöver skapas om.

Hantering av tidszoner. Doodles automatiska tidszonsdetektering är viktig om universitetets studentråd består av internationella studenter eller om dekanen deltar från en annan campusplats under en resa. Varje deltagare ser de föreslagna tiderna i sin egen lokala tidszon, vilket eliminerar en vanlig orsak till fel i schemaläggningen.

Buffertider. Studieansvariga har oftast möten som följer tätt på varandra under en lärdag. Doodles funktion för buffertid lägger automatiskt till extra tid före och efter mötet med universitetets studentråd, så att den studieansvarige inte behöver gå in från ett annat rum mitt i en mening.

Beskrivningar av möten. Med ett Premium-konto kan dekanen använda AI-genererade mötesbeskrivningar för att utforma en tydlig dagordningsförslag som skickas ut tillsammans med inbjudan till omröstningen, vilket skapar förväntningar hos studentrepresentanterna redan innan de röstar om tidpunkten.

Varumärkesprofilering. Med Premium-konton går det även att lägga till institutionens logotyp och huvudfärg i omröstningen, vilket ger inbjudan till universitetets studentråd ett mer officiellt utseende som stämmer överens med övrig kommunikation från studentdekanens kontor.

Färdiga mallar för Group Poll för universitetets studentråd

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för det här scenariot. Titel, beskrivning och varaktighet fylls automatiskt i via länken – det är bara att klicka så är din omröstning klar.

Fall term kickoff meeting Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Fall kickoff: Review charter, confirm committees, prioritize student concerns. Vote for.

Mid-semester policy feedback session Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Vote for a 90-min slot to discuss draft housing & conduct policies this week.

Spring term planning and goal-setting Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Let's align spring priorities and set our meeting schedule; please select your.

Student wellbeing check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Brief the Dean on student wellbeing concerns and vote for a mid-week time.

End-of-year board debrief and transition Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll Vote for a 30-min debrief & transition session for the Student Advisory Board.

✅ Vad Doodle erbjuder för universitetsstudenternas rådgivande nämnd

Kapacitet Doodle Anmärkningar Automatiskt återkommande Group Poll (återställning av period) 🟩 Öppnar igen varje termin med samma medlemslista Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) 🟩 Tidsramen krymper innan eleverna röstar Group Poll med upp till 1 000 deltagare 🟩 Omfattar helpension samt observatörer Realtidsuppföljning av anmälningar och beslutsförhet 🟩 Dean kan kontrollera om deltagarantalet uppnås innan bekräftelsen Videokonferenser (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alla fyra plattformarna stöds Institutionens varumärke (logotyp, huvudfärg) ⚠️ Finns i Premium-versionen Beskrivningar av AI-möten ⚠️ Finns i Premium-versionen Group Polls that are hosted jointly 🔜 I färdplanen Påminnelser via SMS eller push-meddelanden ❌ Endast påminnelser via e-post

❓ Vanliga frågor

Fråga: Kan samma lista över deltagare i Group Poll användas även när nya elevrepresentanter tillträder styrelsen under löpande år? A: Ja. Studentrektorn kan när som helst lägga till eller ta bort deltagare från en befintlig Group Poll. Den automatiskt återkommande strukturen låser inte deltagarlistan; den öppnar helt enkelt omröstningen på nytt med de personer som för tillfället finns med på listan, vilket innebär att förändringar i styrelsen under läsåret inte kräver att omröstningen för universitetets studentråd måste skapas om från grunden.

Fråga: Vad händer om en elevrepresentant inte har kopplat en kalender till Doodle? S: Funktionen ”Hitta tid” utgår från de kalendrar som är kopplade till systemet. För studenter som har kopplat Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender kommer deras tillgänglighet att beaktas i de föreslagna tidsfönstren. Studenter utan en kopplad kalender kan fortfarande rösta manuellt på de föreslagna tiderna, vilket innebär att omröstningen i universitetets studentråd förblir tillgänglig för hela gruppen, oavsett hur den enskildes kalender är inställd.

Fråga: Behöver studentrepresentanterna ett betalt Doodle-konto för att kunna rösta i en Group Poll? S: Studentrepresentanterna behöver ett Doodle-konto för att kunna delta, men de behöver inte ha ett betalt abonnemang. Det är dekanen för studentfrågor som har det konto som används för att skapa och hantera omröstningen i universitetets studentråd; studentrepresentanterna kan rösta via sina egna gratiskonton.

Fråga: Kan mötet i universitetets studentråd hållas virtuellt via olika plattformar? A: Ja. Så snart studierektorn har bekräftat en tid kan mötesinbjudan innehålla en länk till Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams. Doodle är integrerat med alla fyra plattformarna, så studierektorn kan välja det videokonferensverktyg som institutionens IT-policy kräver för mötet i universitetets studentråd.

👉 Är du redo att förenkla arbetet i ditt studentråd?

Mallarna ovan ger en studierektor en färdig utgångspunkt för alla återkommande tillfällen, från höststarten till övergången vid årets slut. Ställ in den automatiskt återkommande Group Poll en gång, koppla ihop den med din kalender och låt Find Time sköta det tunga arbetet varje termin. Prova det gratis redan idag.