विश्वविद्यालय छात्र सलाहकार बोर्ड का कार्यक्रम कैसे निर्धारित करें: एक डीन के लिए मार्गदर्शिका

एक विश्वविद्यालय छात्र सलाहकार बोर्ड निर्वाचित या नियुक्त छात्र प्रतिनिधियों का एक स्थायी निकाय है जो वरिष्ठ शैक्षणिक नेतृत्व के साथ नियमित रूप से मिलते हैं ताकि छात्र संबंधी चिंताओं को सामने लाया जा सके, संस्थागत नीतियों को आकार दिया जा सके, और परिसर की पहलों पर प्रतिक्रिया प्रदान की जा सके। छात्र मामलों के डीन के लिए, इस समूह को बुलाना एक बार की घटना नहीं बल्कि एक आवर्ती दायित्व है। Doodle के ग्रुप पोल 1,000 प्रतिभागियों तक का समर्थन करते हैं और इनमें स्वचालित आवर्ती कार्यक्रम शामिल होते हैं, जिसका अर्थ है कि डीन द्वारा सितंबर में बनाई गई अनुसूचीकरण संरचना बिना किसी नए ईमेल थ्रेड के जनवरी में भी चल सकती है।

🎯 डीन के लिए सेमेस्टर-दर-सेमेस्टर शेड्यूलिंग क्यों विफल हो जाती है

हर अगस्त और जनवरी में, छात्र मामलों के डीन की मेज़ पर वही समस्या आती है: विश्वविद्यालय छात्र सलाहकार बोर्ड का गठन बदल गया है। छात्र प्रतिनिधियों का एक तिहाई नया है। लौट रहे सदस्यों की कक्षाओं का समय पिछले सत्र से पूरी तरह अलग है। डीन का अपना कैलेंडर भी सम्मेलनों की तारीखों, मान्यता निरीक्षणों और संकाय सीनेट की प्रतिबद्धताओं के अनुसार बदल गया है।

परंपरागत समाधान ईमेलों का एक नया दौर है: एक लंबी CC सूची, एक Doodle लिंक जो समाप्त हो जाता है, उन चार छात्रों के लिए एक फॉलो-अप अनुस्मारक जिन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, और एक अंतिम पुष्टि जो अभी भी दो लोगों के लैब सेक्शन से टकराती है। जब तक बैठक का समय तय होता है, एक हफ्ता बीत चुका होता है और बैठक के लिए जो तात्कालिकता थी, वह फीकी पड़ चुकी होती है।

संरचनात्मक समस्या यह है कि कक्षा अनुसूचियाँ एक निश्चित शैक्षणिक कैलेंडर पर रीसेट हो जाती हैं, लेकिन अनुसूचीकरण प्रक्रिया नहीं। प्रत्येक सत्र में, छात्र मामलों के डीन प्रभावी रूप से शून्य से शुरू करते हैं। पिछले सेमेस्टर की सूची की कोई स्मृति नहीं रहती, पहले काम करने वाले समय-खंडों को आगे नहीं बढ़ाया जाता, और जब नया सत्र शुरू होता है तो मतदान स्वचालित रूप से फिर से खोलने का कोई तंत्र नहीं होता। विश्वविद्यालय का छात्र सलाहकार बोर्ड एक अधिक टिकाऊ प्रक्रिया का हकदार है।

🛠 ऑटो-रिकरिंग ग्रुप पोल कैसे टर्म-रीसेट की समस्या को हल करते हैं

Doodle का ग्रुप पोल उत्पाद स्वचालित आवर्ती इवेंट्स शामिल करता है, जो छात्र मामलों के डीन को सेमेस्टर रीसेट की समस्या से सीधे राहत देता है। यहाँ बताया गया है कि यह वर्कफ़्लो व्यवहार में कैसे चलता है।

शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में, डीन विश्वविद्यालय छात्र सलाहकार बोर्ड के लिए एक ग्रुप पोल बनाते हैं, सभी 15 छात्र प्रतिनिधियों को सूची में जोड़ते हैं, और प्रत्येक सत्र की शुरुआत में मतदान को पुनरावृत्ति के लिए निर्धारित करते हैं। जब नया सेमेस्टर शुरू होता है, तो मतदान उसी प्रतिभागी सूची के साथ स्वचालित रूप से फिर से खुल जाता है। छात्रों को नए उम्मीदवारों के समय स्लॉट पर मतदान करने के लिए ईमेल द्वारा अनुस्मारक प्राप्त होता है। डीन कुछ भी शून्य से फिर से नहीं बनाता।

कैलेंडर इंटीग्रेशन लेयर ही समय-स्लॉट सुझावों को सटीक बनाती है। Doodle के ग्रुप पोल Google कैलेंडर, Microsoft Outlook और Apple कैलेंडर के साथ एकीकृत होते हैं। डीन द्वारा उम्मीदवार खिड़कियाँ प्रस्तावित करने से पहले, समय खोजने की सुविधा समूह के जुड़े कैलेंडरों को पढ़ती है और उन खिड़कियों को सामने लाती है जहाँ सबसे अधिक प्रतिभागी मुक्त हैं। एक विश्वविद्यालय छात्र सलाहकार बोर्ड के लिए, जहाँ छात्रों की समय-सारिणी हर 16 सप्ताह में बदलती रहती है, यह अनुमान लगाने और जानने में अंतर है।

एक बार स्लॉट की पुष्टि हो जाने पर, बैठक में Google Meet, Zoom, Webex या Microsoft Teams के माध्यम से शामिल हुआ जा सकता है, जैसा भी संस्थान की आईटी नीति निर्धारित करती है। ईमेल रिमाइंडर स्वचालित रूप से भेजे जाते हैं ताकि छात्र प्रतिनिधि एड/ड्रॉप सप्ताह के दौरान इसे भूलकर बैठक न चूकें।

Doodle के ग्रुप पोल में लाइव RSVP और क्वोरम ट्रैकिंग भी शामिल हैं, जो छात्र मामलों के डीन के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें यह पुष्टि करनी होती है कि बैठक औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले पर्याप्त मतदान सदस्य मौजूद हैं। यदि विश्वविद्यालय के छात्र सलाहकार बोर्ड को आधिकारिक कार्य करने के लिए पंद्रह में से नौ सदस्यों की उपस्थिति (कोरम) की आवश्यकता है, तो डीन अंतिम पुष्टि भेजने से पहले एक नज़र में देख सकते हैं कि वह सीमा पूरी हुई है या नहीं।

⚙️ छात्र सलाहकार बोर्ड चलाने वाले डीनों के लिए परिचालन विवरण

वर्ष की शुरुआत में आवर्ती सर्वेक्षण को सही ढंग से सेट करने से बाद में सबसे अधिक समय की बचत होती है। विश्वविद्यालय के छात्र सलाहकार बोर्ड का प्रबंधन करने वाले छात्र मामलों के डीनों के लिए कुछ परिचालन संबंधी टिप्पणियाँ:

रोस्टर प्रबंधन। स्वचालित आवर्ती मतदान प्रत्येक कार्यकाल में समान प्रतिभागी सूची को आगे ले जाता है। जब शैक्षणिक वर्ष के अंत में छात्र प्रतिनिधि बोर्ड से हट जाते हैं, तो डीन सूची को एक बार अपडेट करते हैं। वर्ष के मध्य में होने वाले प्रतिस्थापन को बिना मतदान को पुनर्निर्मित किए मौजूदा मतदान में जोड़ा जा सकता है।

समय-क्षेत्र प्रबंधन। Doodle की टाइम-ज़ोन स्वचालित पहचान तब प्रासंगिक होती है जब विश्वविद्यालय के छात्र सलाहकार बोर्ड में अंतरराष्ट्रीय छात्र शामिल हों या डीन यात्रा के दौरान किसी अन्य परिसर से भाग ले रहे हों। प्रत्येक प्रतिभागी प्रस्तावित समय को अपने स्थानीय टाइम-ज़ोन में देखता है, जिससे अनुसूचीकरण त्रुटियों का एक सामान्य स्रोत समाप्त हो जाता है।

बफ़र समय। छात्र मामलों के डीन आमतौर पर शैक्षणिक दिन के दौरान लगातार बैठकें आयोजित करते हैं। Doodle की बफ़र टाइम सुविधा विश्वविद्यालय के छात्र सलाहकार बोर्ड की बैठक से पहले और बाद में स्वचालित रूप से अतिरिक्त समय जोड़ती है, ताकि डीन बीच में ही दूसरे कमरे से आते हुए बोलना शुरू न करें।

बैठक विवरण। Premium खाते के साथ, डीन एआई-जनित बैठक विवरणों का उपयोग करके एक स्पष्ट एजेंडा प्रॉम्प्ट तैयार कर सकते हैं, जिसे पोल निमंत्रण के साथ भेजा जाता है, जिससे छात्र प्रतिनिधियों के लिए समय पर मतदान करने से पहले ही अपेक्षाएँ निर्धारित हो जाती हैं।

ब्रांडिंग प्रिमियम खाते संस्था का लोगो और प्राथमिक रंग पोल में जोड़ने का भी समर्थन करते हैं, जिससे विश्वविद्यालय छात्र सलाहकार बोर्ड के निमंत्रण को छात्र मामलों के डीन के कार्यालय की अन्य संचार सामग्री के अनुरूप अधिक आधिकारिक रूप मिलता है।

विश्वविद्यालय छात्र सलाहकार बोर्ड के लिए तैयार-उपयोग ग्रुप पोल टेम्पलेट्स

नीचे दिए गए किसी भी टेम्पलेट का उपयोग करके इस परिदृश्य के लिए एक ग्रुप पोल एक ही क्लिक में लॉन्च करें। शीर्षक, विवरण और अवधि लिंक द्वारा पहले से ही भर दी गई हैं — बस क्लिक करें और आपका पोल तैयार है।

Fall term kickoff meeting Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Fall kickoff: Review charter, confirm committees, prioritize student concerns. Vote for.

Mid-semester policy feedback session Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Vote for a 90-min slot to discuss draft housing & conduct policies this week.

Spring term planning and goal-setting Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Let's align spring priorities and set our meeting schedule; please select your.

Student wellbeing check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Brief the Dean on student wellbeing concerns and vote for a mid-week time.

End-of-year board debrief and transition Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll Vote for a 30-min debrief & transition session for the Student Advisory Board.

✅ यूनिवर्सिटी छात्र सलाहकार बोर्ड के लिए Doodle का समर्थन

क्षमता Doodle टिप्पणियाँ स्वचालित रूप से पुनरावर्ती ग्रुप पोल (अवधि रीसेट) 🟩 प्रत्येक सेमेस्टर में उसी रोस्टर के साथ फिर से खुलता है। कैलेंडर सिंक (गूगल, आउटलुक, एप्पल) 🟩 छात्रों के मतदान से पहले समय-सीमा को संकीर्ण करने के तरीके खोजें ग्रुप पोल, 1,000 प्रतिभागियों तक 🟩 पूर्ण बोर्ड और पर्यवेक्षकों को कवर करता है लाइव RSVP और कोरम ट्रैकिंग 🟩 डीन पुष्टि करने से पहले उपस्थिति सीमा की पुष्टि कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स) 🟩 सभी चार प्लेटफ़ॉर्म समर्थित हैं संस्था ब्रांडिंग (लोगो, प्राथमिक रंग) ⚠️ Premium के साथ उपलब्ध एआई बैठक विवरण ⚠️ Premium के साथ उपलब्ध सह-आयोजित ग्रुप पोल आने वाला मार्ग-नक्शे पर एसएमएस या पुश रिमाइंडर ❌ केवल ईमेल अनुस्मारक

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या वही ग्रुप पोल रोस्टर आगे बढ़ाया जा सकता है जब नए छात्र प्रतिनिधि वर्ष के मध्य में बोर्ड में शामिल हों? A: हाँ। छात्र मामलों के डीन किसी भी समय किसी मौजूदा ग्रुप पोल में प्रतिभागियों को जोड़ या हटा सकते हैं। स्वचालित आवर्ती संरचना रोस्टर को लॉक नहीं करती; यह केवल वर्तमान में सूचीबद्ध लोगों के साथ मतदान को फिर से खोलती है, इसलिए वर्ष के मध्य में बोर्ड में होने वाले बदलावों के लिए विश्वविद्यालय छात्र सलाहकार बोर्ड के मतदान को शून्य से फिर से बनाना आवश्यक नहीं होता।

प्रश्न: यदि किसी छात्र प्रतिनिधि ने Doodle से कैलेंडर नहीं जोड़ा है तो क्या होगा? A: फाइंड टाइम फीचर उन कैलेंडरों से काम करता है जो जुड़े हुए हैं। जिन छात्रों ने Google Calendar, Microsoft Outlook या Apple Calendar लिंक किया है, उनकी उपलब्धता सुझाए गए समय-खण्डों में शामिल की जाएगी। जिन छात्रों ने कोई कैलेंडर नहीं जोड़ा है, वे प्रस्तावित समयों पर मैन्युअल रूप से मतदान कर सकते हैं, इसलिए विश्वविद्यालय के छात्र सलाहकार बोर्ड का पोल पूरे समूह के लिए व्यक्तिगत कैलेंडर सेटअप की परवाह किए बिना कार्यशील रहता है।

प्रश्न: क्या ग्रुप पोल में मतदान करने के लिए छात्र प्रतिनिधियों को सशुल्क Doodle खाते की आवश्यकता है? A: छात्र प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए Doodle खाते की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें किसी सशुल्क योजना की आवश्यकता नहीं है। छात्र मामलों के डीन वह खाता धारक हैं जो विश्वविद्यालय के छात्र सलाहकार बोर्ड का पोल बनाता और प्रबंधित करता है; छात्र प्रतिनिधि अपने निःशुल्क खातों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या विश्वविद्यालय छात्र सलाहकार बोर्ड की बैठक विभिन्न प्लेटफार्मों पर आभासी रूप से आयोजित की जा सकती है? A: हाँ। एक बार जब छात्र मामलों के डीन किसी समय की पुष्टि कर लेते हैं, तो बैठक के निमंत्रण में Google Meet, Zoom, Webex या Microsoft Teams के लिए लिंक शामिल किया जा सकता है। Doodle इन चारों प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत है, इसलिए डीन उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का चयन कर सकते हैं जिसकी संस्था की आईटी नीति विश्वविद्यालय के छात्र सलाहकार बोर्ड सत्र के लिए आवश्यकता करती है।

👉 क्या आप अपने विश्वविद्यालय छात्र सलाहकार बोर्ड को सरल बनाना चाहते हैं?

ऊपर दिए गए टेम्पलेट्स छात्र मामलों के डीन को हर आवर्ती सत्र के लिए एक तैयार-निर्मित शुरुआती बिंदु प्रदान करते हैं, पतझड़ की शुरुआत से लेकर वर्ष के अंत के संक्रमण तक। एक बार ऑटो-रिकरिंग ग्रुप पोल सेट अप करें, अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, और प्रत्येक सेमेस्टर में भारी काम find time पर छोड़ दें। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएं।