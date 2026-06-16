Et studenterråd ved et universitet er et faststående organ bestående af valgte eller udpegede studenterrepræsentanter, der mødes regelmæssigt med den øverste akademiske ledelse for at bringe de studerendes bekymringer frem, medvirke til udformningen af institutionens politik og give feedback på initiativer på campus. For dekaner for studenteranliggender er det en tilbagevendende forpligtelse at indkalde denne gruppe – ikke en engangsbegivenhed. Doodles gruppeafstemninger understøtter op til 1.000 deltagere og omfatter automatisk tilbagevendende begivenheder, hvilket betyder, at den planlægningsinfrastruktur, en dekan opretter i september, stadig kan køre i januar uden en eneste ny e-mail-tråd.

🎯 Hvorfor semester-til-semester-planlægning ikke fungerer for dekaner

Hver august og januar lander det samme problem på skrivebordet hos dekanen for studenteranliggender: universitetets studenterråd har fået nye medlemmer. En tredjedel af studenterrepræsentanterne er nye. De tilbagevendende medlemmer har helt andre skemaer end sidste semester. Dekanens egen kalender er blevet ændret på grund af konferencedatoer, akkrediteringsbesøg og forpligtelser i fakultetssenatet.

Den traditionelle løsning er endnu en runde e-mails: en lang CC-liste, et Doodle-link, der udløber, en opfølgende påmindelse til de fire studerende, der aldrig svarede, og en endelig bekræftelse, der stadig kolliderer med to personers laboratorietimer. Når mødetidspunktet endelig er fastlagt, er der gået en uge, og den presserende karakter, der gav anledning til mødet, er forsvundet.

Det strukturelle problem er, at undervisningsplanerne nulstilles i henhold til en fast akademisk kalender, men at planlægningsprocessen ikke gør det. Hvert semester starter dekanen for studenteranliggender reelt set fra bunden. Der er ingen oversigt over sidste semesters deltagerliste, ingen videreførelse af de tidsvinduer, der fungerede tidligere, og ingen mekanisme til automatisk at genåbne afstemningen, når det nye semester begynder. Universitetets studenterråd fortjener en mere holdbar proces.

🛠 Hvordan automatisk tilbagevendende gruppeafstemninger løser problemet med nulstilling ved semesterets afslutning

Doodles produkt »Group Poll« indeholder funktioner til automatisk gentagelse af begivenheder, hvilket er den direkte løsning på det besvær med semester-nulstilling, som en dekan for studenteranliggender står over for. Her kan du se, hvordan arbejdsgangen fungerer i praksis.

Ved studiestart opretter dekanen en gruppeafstemning for universitetets studenterråd, tilføjer alle 15 studenterrepræsentanter til deltagerlisten og indstiller afstemningen til at gentage sig ved starten af hvert semester. Når det nye semester begynder, åbnes afstemningen automatisk igen med den samme deltagerliste. De studerende modtager en e-mail-påmindelse om at stemme på de nye kandidattidspunkter. Dekanen behøver ikke at oprette noget fra bunden.

Det er kalenderintegrationslaget, der sikrer, at forslagene til tidsvinduer er præcise. Doodles gruppeafstemninger integreres med Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender. Inden dekanen foreslår mulige tidsvinduer, gennemgår funktionen »Find tid« de tilknyttede kalendere i hele gruppen og fremhæver de tidsvinduer, hvor flest deltagere har tid. For et universitetsstuderendes rådgivningsudvalg, hvor de studerendes skemaer skifter hver 16. uge, er dette forskellen mellem at gætte og at vide.

Når et mødetidspunkt er bekræftet, kan man deltage i mødet via Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, alt efter hvad institutionens IT-politik foreskriver. Der sendes automatisk påmindelser via e-mail, så de studerendes repræsentanter ikke går glip af mødet, fordi det er gledet ud af deres bevidsthed i løbet af tilmeldings- og afmeldingsugen.

Doodles gruppeafstemninger omfatter også live-tilmelding og overvågning af beslutningsdygtighed, hvilket er vigtigt for en dekan for studenteranliggender, der skal sikre sig, at der er tilstrækkeligt mange stemmeberettigede medlemmer til stede, før mødet formelt indkaldes. Hvis universitetets studenterråd kræver et beslutningsdygtigt antal på ni ud af femten for at kunne behandle officielle sager, kan dekanen med et enkelt blik se, om denne tærskel er nået, inden han sender en endelig bekræftelse.

⚙️ Praktiske oplysninger til dekaner, der driver et studenterråd

Hvis man indstiller den tilbagevendende afstemning korrekt ved årets begyndelse, sparer man mest tid senere hen. Her følger et par praktiske bemærkninger til dekaner for studenteranliggender, der står for driften af et universitetsstuderendes råd:

Spillerlisteadministration. Den automatisk tilbagevendende afstemning viderefører den samme deltagerliste fra semester til semester. Når studenterrepræsentanterne træder ud af bestyrelsen ved udgangen af studieåret, opdaterer dekanen deltagerlisten én gang. Erstatninger, der træder til i løbet af året, kan tilføjes til den eksisterende afstemning uden at skulle oprette en ny.

Håndtering af tidszoner. Doodles automatiske tidszone-genkendelse er relevant, hvis universitetets studenterråd omfatter internationale studerende, eller hvis dekanen deltager fra et andet campus under en rejse. Hver deltager ser de foreslåede tidspunkter i sin egen lokale tidszone, hvilket fjerner en almindelig årsag til fejl i planlægningen.

Buffertider. Dekaner for studenteranliggender afholder typisk møder, der følger tæt efter hinanden i løbet af en undervisningsdag. Doodles funktion til buffertid indsætter automatisk lidt ekstra tid før og efter mødet i universitetets studenterråd, så dekanen ikke kommer ind fra et andet lokale midt i en sætning.

Beskrivelser af møder. Med en Premium-konto kan dekanen bruge AI-genererede mødebeskrivelser til at udarbejde et klart forslag til dagsorden, der sendes ud sammen med afstemningsinvitationen, og dermed skabe klare forventninger hos de studerendes repræsentanter, allerede inden de stemmer om et tidspunkt.

Branding. Premium-konti giver desuden mulighed for at tilføje institutionens logo og primærfarve til afstemningen, hvilket giver invitationen til universitetets studenterråd et mere officielt udseende, der er i tråd med anden kommunikation fra dekanen for studenteranliggenders kontor.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til universitetets studenterråd

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titlen og varigheden udfyldes automatisk via linket. Kopier beskrivelsen fra hvert kort, og indsæt den i beskrivelsesfeltet på Doodle-siden, når linket åbnes.

Startmøde for efterårssemestret (60 min): Start denne afstemning

Feedbackmøde om politikken midt i semesteret (90 min): Start denne afstemning

Planlægning og målsætning for forårssemestret (90 min): Start denne afstemning

Tjek af elevernes trivsel (60 min): Start denne afstemning

Årsafslutning med bestyrelsesmøde og overgang (30 min): Start denne afstemning

✅ Hvad Doodle tilbyder til universitetsstuderendes rådgivningsudvalg

Kapacitet Doodle Noter Automatisk tilbagevendende gruppeafstemning (nulstilling af løbetid) 🟩 Genåbner hvert semester med den samme spillertrup Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) 🟩 Tidsrammerne bliver snævrere, inden eleverne stemmer Gruppespørgeundersøgelse med op til 1.000 deltagere 🟩 Omfatter helpension samt observatører Live-tilmelding og overvågning af beslutningsdygtighed 🟩 Dean kan kontrollere, om deltagerantallet er nået, inden han bekræfter Videokonferencer (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle fire platforme understøttes Institutionens branding (logo, primærfarve) ⚠️ Fås med Premium Beskrivelser af AI-møder ⚠️ Fås med Premium Gruppespørgeundersøgelser med flere værter 🔜 I køreplanen SMS- eller push-påmindelser ❌ Kun e-mail-påmindelser

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Kan den samme liste over deltagere i gruppeafstemningen videreføres, når nye studenterrepræsentanter tiltræder bestyrelsen midt på året? A: Ja. Dekanen for studenteranliggender kan til enhver tid tilføje eller fjerne deltagere fra en eksisterende gruppeafstemning. Den automatisk tilbagevendende struktur låser ikke deltagerlisten; den genåbner blot afstemningen med de personer, der aktuelt er opført på listen, så ændringer i bestyrelsen midt på året ikke kræver, at afstemningen til universitetets studenterråd skal oprettes forfra.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis en studenterrepræsentant ikke har tilknyttet en kalender til Doodle? A: Funktionen »Find tid« bygger på de tilknyttede kalendere. For studerende, der har tilknyttet Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender, vil deres ledige tidspunkter blive indregnet i de foreslåede tidsvinduer. Studerende uden en tilknyttet kalender kan stadig stemme manuelt på de foreslåede tidspunkter, så afstemningen i universitetets studerenderåd fungerer for hele gruppen, uanset den enkelte studerendes kalenderopsætning.

Spørgsmål: Skal studenterrepræsentanter have en betalt Doodle-konto for at kunne stemme i en gruppeafstemning? A: Studenterrepræsentanterne skal have en Doodle-konto for at kunne deltage, men de behøver ikke et betalt abonnement. Det er dekanen for studenteranliggender, der har den konto, der opretter og administrerer afstemningen i universitetets studenterråd; studenterrepræsentanterne kan stemme via deres egne gratis konti.

Spørgsmål: Kan mødet i universitetets studenterråd afholdes virtuelt på forskellige platforme? A: Ja. Så snart dekanen for studenteranliggender har bekræftet et tidspunkt, kan mødeindkaldelsen indeholde et link til Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams. Doodle kan integreres med alle fire platforme, så dekanen kan vælge det videokonferenceværktøj, som institutionens IT-politik kræver til mødet i universitetets studenterråd.

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Ovenstående skabeloner giver en studieleder et færdigt udgangspunkt til alle tilbagevendende møder, lige fra efterårets opstart til overgangen ved årets afslutning. Opret den automatisk tilbagevendende gruppeafstemning én gang, tilknyt din kalender, og lad »Find Time« klare det tunge arbejde hvert semester. Prøv det gratis i dag.