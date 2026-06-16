Un conseil consultatif étudiant universitaire est un organe permanent composé de représentants étudiants élus ou nommés qui se réunissent régulièrement avec la direction académique afin de faire émerger les préoccupations des étudiants, de contribuer à l’élaboration des politiques institutionnelles et de donner leur avis sur les initiatives menées sur le campus. Pour les doyens chargés des affaires étudiantes, la convocation de ce groupe est une obligation récurrente, et non un événement ponctuel. Les sondages de groupe de Doodle prennent en charge jusqu’à 1 000 participants et incluent des événements à récurrence automatique, ce qui signifie que l’infrastructure de planification mise en place par un doyen en septembre peut encore fonctionner en janvier sans qu’il soit nécessaire d’envoyer un seul nouveau fil de discussion par e-mail.

🎯 Pourquoi la planification d'un semestre à l'autre ne fonctionne pas pour les doyens

Chaque année, en août et en janvier, le même problème se pose au doyen chargé des affaires étudiantes : la composition du conseil consultatif des étudiants de l’université a changé. Un tiers des représentants étudiants sont nouveaux. Les membres qui reviennent ont des emplois du temps totalement différents de ceux du semestre précédent. L’agenda du doyen lui-même a été remanié en fonction des dates de conférences, des visites d’accréditation et des engagements au sein du conseil de faculté.

La solution habituelle consiste à envoyer une nouvelle série d'e-mails : une longue liste de destinataires en copie, un lien Doodle qui expire, un rappel aux quatre étudiants qui n'ont jamais répondu, et une confirmation finale qui entre tout de même en conflit avec les horaires de travaux pratiques de deux personnes. Le temps que l'horaire de la réunion soit fixé, une semaine s'est écoulée et l'urgence qui avait motivé cette réunion s'est estompée.

Le problème structurel réside dans le fait que les horaires des cours sont redéfinis selon un calendrier universitaire fixe, mais que le processus de planification ne l’est pas. À chaque semestre, le doyen des affaires étudiantes repart en quelque sorte de zéro. Il n’y a aucune trace de la liste des inscrits du semestre précédent, aucune reprise des créneaux horaires qui avaient fait leurs preuves auparavant, ni aucun mécanisme permettant de rouvrir automatiquement le sondage au début du nouveau semestre. Le conseil consultatif des étudiants de l'université mérite un processus plus pérenne.

🛠 Comment les sondages de groupe à renouvellement automatique résolvent le problème de la réinitialisation de la durée

Le produit « Group Poll » de Doodle intègre la fonctionnalité d’événements récurrents automatiques, ce qui apporte une solution directe au casse-tête que représente la réinitialisation semestrielle pour un directeur des affaires étudiantes. Voici comment ce processus se déroule concrètement.

Au début de l'année universitaire, le doyen crée un sondage de groupe pour le conseil consultatif des étudiants de l'université, ajoute les 15 représentants étudiants à la liste des participants et configure le sondage pour qu'il se répète au début de chaque semestre. Lorsque le nouveau semestre commence, le sondage s'ouvre automatiquement avec la même liste de participants. Les étudiants reçoivent un e-mail leur rappelant de voter pour les nouveaux créneaux horaires proposés aux candidats. Le doyen n'a pas besoin de tout recréer à partir de zéro.

C'est la couche d'intégration avec les agendas qui garantit la précision des propositions de créneaux horaires. Les sondages de groupe de Doodle s'intègrent à Google Agenda, Microsoft Outlook et Apple Agenda. Avant que le doyen ne propose des créneaux possibles, la fonctionnalité « Trouver un créneau » analyse les agendas connectés de l'ensemble du groupe et met en avant les créneaux où le plus grand nombre de participants est disponible. Pour un comité consultatif étudiant universitaire où les emplois du temps des étudiants changent toutes les 16 semaines, cela fait toute la différence entre deviner et savoir.

Une fois le créneau confirmé, il est possible de participer à la réunion via Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams, selon les exigences de la politique informatique de l'établissement. Des rappels sont envoyés automatiquement par e-mail afin que les représentants étudiants ne manquent pas la réunion parce qu'elle leur a échappé pendant la semaine d'ajout/retrait de cours.

Les sondages de groupe de Doodle intègrent également un suivi en temps réel des confirmations de présence et du quorum, ce qui est essentiel pour un doyen des affaires étudiantes qui doit s’assurer qu’un nombre suffisant de membres votants est présent avant que la réunion ne soit officiellement ouverte. Si le conseil consultatif des étudiants de l’université exige un quorum de neuf membres sur quinze pour délibérer, le doyen peut voir d’un seul coup d’œil si ce seuil est atteint avant d’envoyer une confirmation définitive.

⚙️ Modalités pratiques à l'intention des doyens chargés de gérer un comité consultatif étudiant

Configurer correctement le sondage récurrent dès le début de l'année permet de gagner un maximum de temps par la suite. Voici quelques conseils pratiques à l'intention des doyens chargés des affaires étudiantes qui gèrent un conseil consultatif étudiant universitaire :

Gestion de l'effectif. Le sondage à renouvellement automatique reprend la même liste de participants à chaque mandat. Lorsque les représentants des étudiants quittent le conseil à la fin de l'année universitaire, le doyen met à jour la liste une seule fois. Les remplaçants en cours d'année peuvent être ajoutés au sondage existant sans qu'il soit nécessaire de le recréer.

Gestion des fuseaux horaires. La détection automatique du fuseau horaire proposée par Doodle s'avère utile lorsque le comité consultatif des étudiants de l'université compte des étudiants internationaux ou lorsque le doyen participe depuis un autre campus lors d'un déplacement. Chaque participant voit les horaires proposés dans son propre fuseau horaire local, ce qui élimine une source courante d'erreurs de planification.

Délais de sécurité. Les responsables des affaires étudiantes enchaînent généralement les réunions tout au long de la journée universitaire. La fonctionnalité « temps tampon » de Doodle ajoute automatiquement un délai avant et après la réunion du conseil consultatif des étudiants, afin que le responsable n'ait pas à faire son entrée depuis une autre salle en plein milieu d'une phrase.

Descriptions des réunions. Avec un compte Premium, le doyen peut utiliser des descriptions de réunion générées par l'IA pour rédiger un modèle d'ordre du jour clair qui sera envoyé avec l'invitation au sondage, ce qui permet de définir les attentes des représentants étudiants avant même qu'ils ne votent sur l'horaire.

Image de marque. Les comptes Premium permettent également d'ajouter le logo et la couleur principale de l'établissement au sondage, ce qui confère à l'invitation du conseil consultatif des étudiants de l'université un aspect plus officiel, en cohérence avec les autres communications émanant du bureau du doyen des affaires étudiantes.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour le conseil consultatif des étudiants de l'université

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe correspondant à ce scénario en un seul clic. Le titre et la durée sont déjà renseignés dans le lien. Copiez la description de chaque fiche et collez-la dans le champ de description de la page Doodle une fois le lien ouvert.

Réunion de lancement du semestre d'automne (60 min) : Lancer ce sondage

Séance de retour d'expérience sur les politiques à mi-semestre (90 min) : Lancer ce sondage

Planification et définition des objectifs pour le trimestre de printemps (90 min) : Lancer ce sondage

Bilan sur le bien-être des élèves (60 min) : Lancer ce sondage

Bilan de fin d'année du conseil d'administration et transition (30 min) : Lancer ce sondage

✅ Ce que Doodle propose aux comités consultatifs d'étudiants universitaires

Capacité Gribouillage Remarques Sondage de groupe à renouvellement automatique (réinitialisation de la durée) 🟩 Rouvre ses portes chaque semestre avec la même équipe Synchronisation des calendriers (Google, Outlook, Apple) 🟩 Le délai pour se prononcer se réduit avant le vote des étudiants Sondage de groupe pouvant accueillir jusqu’à 1 000 participants 🟩 Comprend la pension complète ainsi que les observateurs Suivi en temps réel des confirmations de présence et du quorum 🟩 Dean peut vérifier que le seuil de participation est atteint avant de confirmer Vidéoconférence (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Les quatre plateformes sont prises en charge Identité visuelle de l'établissement (logo, couleur principale) ⚠️ Disponible avec la formule Premium Descriptions des réunions sur l'IA ⚠️ Disponible avec la formule Premium Sondages de groupe organisés conjointement 🔜 Dans la feuille de route Rappels par SMS ou notifications push ❌ Rappels par e-mail uniquement

❓ Foire aux questions

Q : La liste des participants au sondage de groupe peut-elle être conservée lorsque de nouveaux représentants des étudiants rejoignent le conseil en cours d'année ? R : Oui. Le doyen chargé des affaires étudiantes peut à tout moment ajouter ou retirer des participants d'un sondage de groupe existant. Le système de renouvellement automatique ne verrouille pas la liste des participants ; il se contente de relancer le sondage avec les personnes qui y figurent actuellement. Ainsi, les changements intervenant au sein du conseil en cours d'année ne nécessitent pas de recréer de toutes pièces le sondage du conseil consultatif des étudiants de l'université.

Q : Que se passe-t-il si un représentant des étudiants n'a pas associé de calendrier à Doodle ? R : La fonctionnalité « Rechercher un créneau » s'appuie sur les calendriers connectés. La disponibilité des étudiants ayant associé leur Google Agenda, Microsoft Outlook ou Apple Calendar sera prise en compte dans les créneaux proposés. Les étudiants dont le calendrier n'est pas connecté peuvent tout de même voter manuellement sur les horaires proposés ; ainsi, le sondage du comité consultatif étudiant de l'université reste opérationnel pour l'ensemble du groupe, quelle que soit la configuration individuelle des calendriers.

Q : Les représentants des étudiants doivent-ils disposer d'un compte Doodle payant pour voter dans un sondage de groupe ? R : Les représentants étudiants doivent disposer d'un compte Doodle pour participer, mais ils n'ont pas besoin d'un abonnement payant. C'est le doyen des affaires étudiantes qui gère le compte permettant de créer et de gérer le sondage du conseil consultatif étudiant de l'université ; les représentants étudiants peuvent voter via leurs propres comptes gratuits.

Q : La réunion du conseil consultatif des étudiants de l'université peut-elle se tenir en ligne sur différentes plateformes ? R : Oui. Une fois que le doyen chargé des affaires étudiantes a confirmé l'horaire, l'invitation à la réunion peut inclure un lien vers Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams. Doodle s'intègre à ces quatre plateformes ; le doyen peut donc choisir l'outil de visioconférence imposé par la politique informatique de l'établissement pour la séance du conseil consultatif des étudiants de l'université.

👉 Prêt à simplifier le fonctionnement de votre comité consultatif étudiant ?

Les modèles ci-dessus offrent au responsable des affaires étudiantes un point de départ tout prêt pour chaque session récurrente, du lancement de la rentrée à la transition de fin d'année. Configurez une seule fois le sondage de groupe à récurrence automatique, connectez votre agenda, et laissez « Find Time » s'occuper du plus gros du travail chaque semestre. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.