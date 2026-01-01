Un comitato consultivo studentesco universitario è un organo permanente composto da rappresentanti degli studenti, eletti o nominati, che si riuniscono regolarmente con i vertici accademici per portare alla luce le preoccupazioni degli studenti, definire le politiche istituzionali e fornire un riscontro sulle iniziative del campus. Per i decani degli affari studenteschi, convocare questo gruppo è un obbligo ricorrente, non un evento isolato. I sondaggi di gruppo di Doodle supportano fino a 1.000 partecipanti e includono eventi a ricorrenza automatica, il che significa che l’infrastruttura di pianificazione che un decano crea a settembre può continuare a funzionare a gennaio senza bisogno di inviare nemmeno una nuova email.

🎯 Perché la programmazione semestre per semestre non funziona per i presidi

Ogni agosto e gennaio, lo stesso problema si presenta sulla scrivania del decano agli affari studenteschi: la composizione del consiglio consultivo studentesco dell’università è cambiata. Un terzo dei rappresentanti degli studenti è nuovo. I membri che tornano hanno orari delle lezioni completamente diversi rispetto allo scorso semestre. Il calendario del decano stesso ha subito modifiche a causa delle date delle conferenze, delle visite di accreditamento e degli impegni del senato accademico.

La soluzione tradizionale consiste in una nuova serie di e-mail: una lunga lista di destinatari in CC, un link a Doodle che scade, un promemoria di sollecito per i quattro studenti che non hanno mai risposto e una conferma finale che comunque entra in conflitto con gli orari di laboratorio di due persone. Quando finalmente si riesce a fissare l’orario dell’incontro, è già passata una settimana e l’urgenza che aveva reso necessario l’incontro si è ormai affievolita.

Il problema strutturale è che gli orari delle lezioni vengono ridefiniti in base a un calendario accademico fisso, ma il processo di programmazione no. Ogni semestre, il decano degli affari studenteschi riparte di fatto da zero. Non c’è alcuna traccia dell’elenco degli iscritti del semestre precedente, nessun riporto delle fasce orarie che hanno funzionato in precedenza e nessun meccanismo per riaprire automaticamente il sondaggio all’inizio del nuovo semestre. Il comitato consultivo studentesco dell’università merita un processo più duraturo.

🛠 In che modo i sondaggi di gruppo a ricorrenza automatica risolvono il problema del ripristino dei termini

Il prodotto "Group Poll" di Doodle include eventi a ricorrenza automatica, che rappresentano la soluzione diretta al problema del "reset" semestrale che deve affrontare un decano degli affari studenteschi. Ecco come funziona il flusso di lavoro nella pratica.

All'inizio dell'anno accademico, il preside crea un sondaggio di gruppo per il consiglio consultivo studentesco dell'università, aggiunge tutti i 15 rappresentanti degli studenti all'elenco dei partecipanti e imposta il sondaggio in modo che si ripeta all'inizio di ogni semestre. All'inizio del nuovo semestre, il sondaggio si riapre automaticamente con lo stesso elenco di partecipanti. Gli studenti ricevono un’e-mail di promemoria per votare le nuove fasce orarie dei candidati. Il preside non deve ricreare nulla da zero.

È proprio il livello di integrazione con i calendari a garantire l’accuratezza dei suggerimenti sulle fasce orarie. I sondaggi di gruppo di Doodle si integrano con Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar. Prima che il preside proponga le fasce orarie candidate, la funzione “Trova un orario” analizza i calendari collegati di tutto il gruppo e individua le fasce in cui il maggior numero di partecipanti è libero. Per un comitato consultivo studentesco universitario in cui gli orari degli studenti cambiano ogni 16 settimane, questa è la differenza tra tirare a indovinare e sapere con certezza.

Una volta confermata la fascia oraria, è possibile partecipare alla riunione tramite Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, a seconda di quanto previsto dalla politica informatica dell’istituto. Vengono inviati automaticamente dei promemoria via e-mail affinché i rappresentanti degli studenti non perdano la riunione perché è sfuggita alla loro attenzione durante la settimana dedicata alle modifiche al piano di studi.

I sondaggi di gruppo di Doodle includono anche il monitoraggio in tempo reale delle conferme di partecipazione e del quorum, aspetto importante per un decano degli affari studenteschi che deve verificare la presenza di un numero sufficiente di membri votanti prima che la riunione sia formalmente convocata. Se il consiglio consultivo studentesco dell’università richiede un quorum di nove su quindici per svolgere le attività ufficiali, il decano può verificare a colpo d’occhio se tale soglia è stata raggiunta prima di inviare la conferma definitiva.

⚙️ Dettagli operativi per i presidi che gestiscono un comitato consultivo studentesco

Impostare correttamente il sondaggio periodico all’inizio dell’anno permette di risparmiare molto tempo in seguito. Alcune indicazioni operative per i decani degli affari studenteschi che gestiscono un comitato consultivo studentesco universitario:

Gestione dell'organico. Il sondaggio a ricorrenza automatica riprende lo stesso elenco di partecipanti a ogni semestre. Quando i rappresentanti degli studenti lasciano il consiglio alla fine dell'anno accademico, il preside aggiorna l'elenco una sola volta. Le sostituzioni a metà anno possono essere aggiunte al sondaggio esistente senza doverlo ricreare.

Gestione dei fusi orari. La funzione di rilevamento automatico del fuso orario di Doodle è utile se il comitato consultivo degli studenti universitari comprende studenti internazionali o se il preside partecipa da un’altra sede del campus mentre è in viaggio. Ogni partecipante visualizza gli orari proposti nel proprio fuso orario locale, il che elimina una causa comune di errori nella pianificazione degli appuntamenti.

Tempi di buffer. I presidi degli affari studenteschi di solito tengono riunioni una dopo l’altra durante la giornata accademica. La funzione “tempo di margine” di Doodle aggiunge automaticamente un intervallo prima e dopo la riunione del comitato consultivo studentesco dell’università, in modo che il preside non debba entrare dalla sala precedente nel bel mezzo di una frase.

Descrizioni delle riunioni. Con un account Premium, il preside può utilizzare le descrizioni delle riunioni generate dall’intelligenza artificiale per redigere una bozza chiara dell’ordine del giorno da inviare insieme all’invito al sondaggio, definendo così le aspettative dei rappresentanti degli studenti prima ancora che questi votino per stabilire l’orario.

Branding. Gli account Premium consentono inoltre di aggiungere il logo e il colore principale dell'istituto al sondaggio, conferendo all'invito del comitato consultivo studentesco dell'università un aspetto più ufficiale, in linea con le altre comunicazioni provenienti dall'ufficio del decano per gli affari studenteschi.

Modelli di sondaggi di gruppo pronti all’uso per il comitato consultivo degli studenti universitari

Utilizza uno dei modelli riportati di seguito per avviare un sondaggio di gruppo relativo a questo scenario con un solo clic. Il titolo e la durata vengono inseriti automaticamente dal link. Copia la descrizione da ciascuna scheda e incollala nel campo della descrizione sulla pagina di Doodle una volta aperto il link.

Riunione di avvio del semestre autunnale (60 min): Avvia questo sondaggio

Sessione di feedback sulle politiche a metà semestre (90 min): Avvia questo sondaggio

Pianificazione e definizione degli obiettivi per il semestre primaverile (90 min): Avvia questo sondaggio

Valutazione del benessere degli studenti (60 min): Avvia questo sondaggio

Resoconto di fine anno del consiglio di amministrazione e passaggio di consegne (30 min): Avvia questo sondaggio

✅ Cosa offre Doodle al comitato consultivo degli studenti universitari

Capacità Doodle Note Sondaggio di gruppo a ricorrenza automatica (ripristino del termine) 🟩 Riapre ogni semestre con lo stesso organico Sincronizzazione del calendario (Google, Outlook, Apple) 🟩 Il tempo a disposizione si riduce sempre di più prima che gli studenti votino Sondaggio di gruppo fino a 1.000 partecipanti 🟩 Comprende la pensione completa più gli osservatori Monitoraggio in tempo reale delle conferme di partecipazione e del quorum 🟩 Dean può verificare il raggiungimento della soglia minima di partecipanti prima di confermare Videoconferenze (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Sono supportate tutte e quattro le piattaforme Identità visiva dell'istituzione (logo, colore principale) ⚠️ Disponibile con Premium Descrizioni delle riunioni sull'intelligenza artificiale ⚠️ Disponibile con Premium Sondaggi di gruppo organizzati congiuntamente 🔜 Nella roadmap Promemoria via SMS o notifiche push ❌ Solo promemoria via e-mail

❓ Domande frequenti

D: L'elenco dei partecipanti al sondaggio di gruppo può essere mantenuto quando, nel corso dell'anno, entrano a far parte del consiglio nuovi rappresentanti degli studenti? A: Sì. Il decano degli affari studenteschi può aggiungere o rimuovere partecipanti da un sondaggio di gruppo già esistente in qualsiasi momento. La struttura a ricorrenza automatica non blocca l’elenco dei partecipanti; si limita semplicemente a riaprire il sondaggio con le persone attualmente presenti nell’elenco, quindi eventuali cambiamenti nella composizione del consiglio a metà anno non richiedono di ricreare da zero il sondaggio relativo al consiglio consultivo studentesco dell’università.

D: Cosa succede se un rappresentante degli studenti non ha collegato un calendario a Doodle? R: La funzione "Trova ora" si basa sui calendari collegati. Per gli studenti che hanno collegato Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar, la disponibilità verrà presa in considerazione nella scelta delle fasce orarie suggerite. Gli studenti che non dispongono di un calendario collegato possono comunque votare manualmente sugli orari proposti; in questo modo, il sondaggio del comitato consultivo studentesco dell'università rimane funzionante per l'intero gruppo, indipendentemente dalla configurazione individuale del calendario.

D: I rappresentanti degli studenti devono avere un account Doodle a pagamento per poter votare in un sondaggio di gruppo? A: I rappresentanti degli studenti devono disporre di un account Doodle per partecipare, ma non è necessario che abbiano un abbonamento a pagamento. Il decano degli affari studenteschi è il titolare dell’account che crea e gestisce il sondaggio del comitato consultivo studentesco dell’università; i rappresentanti degli studenti possono votare tramite i propri account gratuiti.

D: La riunione del comitato consultivo degli studenti universitari può svolgersi in modalità virtuale su diverse piattaforme? A: Sì. Una volta che il decano degli affari studenteschi avrà confermato l’orario, l’invito alla riunione potrà includere un link per Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams. Doodle si integra con tutte e quattro le piattaforme, quindi il decano potrà scegliere lo strumento di videoconferenza previsto dalla politica IT dell’istituto per la sessione del comitato consultivo studentesco dell’università.

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