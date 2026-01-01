Limara Schellenberg, डिजिटल अनुकूलन विशेषज्ञ
लिमारा Doodle में डिजिटल ऑप्टिमाइज़ेशन स्पेशलिस्ट हैं, जहाँ वह डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवसाय में अपने 18 वर्षों के अनुभव का उपयोग करती हैं। एआई और ऑटोमेशन के प्रति उत्साही, उनका मानना है कि शेड्यूलिंग जीवन का सर्वोत्तम हैक है क्योंकि मज़ेदार कामों के लिए समय वापस पाना किसे पसंद नहीं है?
वह नवीनतम रुझानों से हमेशा अपडेट रहती हैं—विशेषकर उन रुझानों से जो दैनिक कार्यों को और अधिक कुशल बनाते हैं। Doodle के बाहर, उन्हें खाना पकाना और घर पर बने सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की रेसिपी ढूँढना पसंद है।
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