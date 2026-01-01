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नए प्रतिनिधियों के लिए सेल्स कोचिंग कैसे शेड्यूल करें: एनेबिलमेंट मैनेजरों के लिए एक मार्गदर्शिका

पढ़ने का समय: 8 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

A diverse group of adults, including sales enablement managers and new sales reps, engaged in a vibrant sales coaching session in a well-lit community center.

नए प्रतिनिधियों के लिए सेल्स कोचिंग एक संरचित, आवर्ती अभ्यास है जिसमें प्रत्येक नए सेल्स कर्मचारी को एक मैनेजर या कोच के साथ जोड़ा जाता है ताकि पाइपलाइन की समीक्षा की जा सके, टॉक ट्रैक्स को निखारा जा सके, और कौशल की कमियों को तेजी से पूरा किया जा सके। एक SaaS फर्म में सेल्स एनेबिलमेंट मैनेजर के लिए, "how do you run this at scale?" का जवाब एक सेल्फ-बुकिंग सिस्टम है: प्रतिनिधि अपनी स्लॉट खुद चुनते हैं, पहले से संदर्भ जमा करते हैं, और तैयार होकर आते हैं। Doodle का बुकिंग पेज कस्टम इनटेक प्रश्नों का समर्थन करता है, इसलिए मैनेजर के कैलेंडर खोलने से पहले ही हर कोचिंग सत्र प्रतिनिधि का नाम, वर्तमान डील चरण और किसी भी बाधा के साथ पहले से लोड हो जाता है।

🎯 कोचों के साथ 20 रेप्स का पेयरिंग आपके कैलेंडर को क्यों बिगाड़ देता है

किसी SaaS फर्म में सेल्स एनेबिलमेंट मैनेजर, जो नए प्रतिनिधियों के लिए वास्तविक पैमाने पर सेल्स कोचिंग चला रहा है, जल्दी ही एक ही दीवार से टकराता है। बीस नए प्रतिनिधि, जिनमें से प्रत्येक को साप्ताहिक 30–60 मिनट का कोचिंग सत्र चाहिए, का मतलब है प्रति सप्ताह 20 अलग-अलग शेड्यूलिंग थ्रेड्स। इसे ऑनबोर्डिंग समूहों, प्रबंधक की उपलब्धता की खिड़कियों और एक वितरित SaaS टीम में फैले समय-क्षेत्रों से गुणा करें, और समन्वय का बोझ एक दूसरी नौकरी बन जाता है।

आम तौर पर काम चलाने का तरीका एक साझा स्प्रेडशीट या एक राउंड-रॉबिन ईमेल श्रृंखला होता है, जिसमें प्रतिनिधियों से "grab a slot." कहा जाता है। दोनों ही काम नहीं करते। स्प्रेडशीट उस क्षण ही बेकार हो जाती है जब कोई प्रबंधक सौदे की समीक्षा के लिए समय आरक्षित कर लेता है। ईमेल श्रृंखलाएँ डबल-बुकिंग पैदा करती हैं या प्रतिनिधि बस कभी जवाब ही नहीं देते। परिणाम: कोचिंग सत्र छूट जाते हैं, नए प्रतिनिधि अपनी रैंप अवधि के दौरान आवश्यक संरचित प्रतिक्रिया से वंचित रह जाते हैं, और पहले 90 दिनों में कोटा पूरा करने में बाधा आती है।

मूल समस्या कोचिंग के इरादे की कमी नहीं है। यह एक ऐसी प्रणाली की अनुपस्थिति है जो प्रतिनिधि को शेड्यूलिंग का स्वामित्व देती है, फिर भी प्रबंधक को प्रत्येक सत्र को उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करती है।

🛠 एक बुकिंग पेज नए प्रतिनिधियों के लिए सेल्स कोचिंग कैसे ठीक करता है

एक SaaS फर्म में सेल्स एनेबिलमेंट मैनेजर के लिए Doodle का समाधान सरल है: एक बुकिंग पेज प्रकाशित करें, कस्टम इनटेक प्रश्न जोड़ें, और प्रतिनिधियों को स्वयं बुक करने दें। यहाँ प्रत्येक हिस्सा व्यवहार में कैसे काम करता है।

स्व-बुकिंग आने-जाने की झंझट को खत्म कर देती है। प्रबंधक एक बार अपनी उपलब्ध समय-खिड़कियाँ निर्धारित करते हैं। प्रत्येक नया प्रतिनिधि बुकिंग पेज लिंक पर जाता है, अपने समय क्षेत्र में खुले स्लॉट देखता है (Doodle का समय-क्षेत्र स्वचालित पहचान रूपांतरण संभालता है), और सीधे बुक कर लेता है। कोई ईमेल थ्रेड नहीं, कोई स्प्रेडशीट नहीं, बीच में कोई समन्वयक नहीं।

कस्टम इनटेक प्रश्न पूर्व-सत्र संदर्भ प्रदान करते हैं। Doodle का बुकिंग पेज बुकिंग फॉर्म पर कस्टम इनटेक प्रश्नों का समर्थन करता है। एक SaaS फर्म में सेल्स एनेबिलमेंट मैनेजर "प्रतिनिधि का नाम और क्षेत्र," "वर्तमान सौदे का चरण (संभावना / खोज / प्रस्ताव / बातचीत)," और "इस सप्ताह की शीर्ष बाधा" जैसे फ़ील्ड जोड़ सकता है। प्रबंधक सत्र से पहले इन उत्तरों को देखता है, इसलिए पहले पाँच मिनट स्थिति अपडेट पर खर्च नहीं होते।

बफ़र समय फोकस ब्लॉकों की रक्षा करते हैं। Doodle का बुकिंग पेज मीटिंग्स के बीच बफर समय का समर्थन करता है, ताकि एक के बाद एक होने वाले कोचिंग सत्र एक-दूसरे में न मिलें। प्रत्येक 45 मिनट के सत्र के बाद 10 मिनट का बफर मैनेजर को अगले प्रतिनिधि के जुड़ने से पहले CRM में नोट्स लॉग करने का समय देता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंतर्निर्मित है। कोचिंग सेशन Google Meet, Zoom, Webex, या Microsoft Teams पर होते हैं, ये चारों मूल रूप से समर्थित हैं, इसलिए प्रतिनिधि को बुक करते ही एक कार्यशील लिंक के साथ कैलेंडर निमंत्रण मिल जाता है।

Doodle का बुकिंग पेज प्रबंधकों को बुकिंग प्रक्रिया में सीधे कस्टम इनटेक प्रश्न एम्बेड करने की सुविधा देता है, जिससे प्रतिनिधि हर बिक्री कोचिंग सत्र में पहले से ही डील के संदर्भ के साथ पहुँचते हैं।

⚙️ एक SaaS सक्षम प्रबंधक के लिए परिचालन सेटअप

एक बार बुकिंग पेज लाइव हो जाने पर, एक SaaS फर्म में सेल्स एनेबिलमेंट मैनेजर कुछ ही चरणों में पूरे ऑनबोर्डिंग समूह के नए प्रतिनिधियों के लिए सेल्स कोचिंग को परिचालित कर सकता है।

अपना कैलेंडर कनेक्ट करें। Doodle Google Calendar, Microsoft Outlook और Apple Calendar के साथ एकीकृत होता है। रीयल-टाइम सिंक का मतलब है कि बुकिंग पेज स्वचालित रूप से पहले से बुक किए गए स्लॉट्स को ब्लॉक कर देता है, ताकि प्रतिनिधि मौजूदा प्रतिबद्धता से अधिक बुकिंग न करें।

अपनी लय खिड़कियाँ निर्धारित करें। निर्धारित करें कि कोचिंग के लिए कौन से दिन और घंटे उपलब्ध हैं। कई SaaS एनेबिलमेंट मैनेजर मंगलवार से गुरुवार की सुबह को प्रतिनिधि कोचिंग के लिए आरक्षित रखते हैं और सोमवार तथा शुक्रवार को पाइपलाइन समीक्षाओं और टीम सिंक्स के लिए खाली रखते हैं।

लिंक वितरित करें। अपनी ऑनबोर्डिंग स्लैक चैनल या LMS स्वागत ईमेल में बुकिंग पेज का URL डालें। कोहोर्ट के प्रत्येक नए प्रतिनिधि एक ही लिंक का उपयोग करते हैं। Doodle का बुकिंग पेज बिना किसी टकराव के एक साथ कई बुकिंग संभालता है, क्योंकि प्रत्येक स्लॉट बुक होते ही लॉक हो जाता है।

निरंतर कोचिंग के लिए स्वचालित आवर्ती कार्यक्रमों का उपयोग करें। प्रारंभिक रैंप अवधि के बाद, नए प्रतिनिधियों के लिए बिक्री कोचिंग अक्सर साप्ताहिक या द्विसाप्ताहिक आवृत्ति में बदल जाती है। Doodle स्वचालित आवर्ती कार्यक्रमों का समर्थन करता है, इसलिए जो प्रतिनिधि एक स्थायी स्लॉट बुक करता है, उसे हर हफ्ते फिर से बुक करने की आवश्यकता नहीं होती।

ईमेल रिमाइंडर अनुपस्थितियों को कम रखते हैं। Doodle स्वचालित रूप से ईमेल रिमाइंडर भेजता है (केवल ईमेल; कोई SMS या पुश सूचना नहीं)। 15 से 20 सत्र प्रति सप्ताह चलाने वाले एक SaaS फर्म के सेल्स एनेबिलमेंट मैनेजर के लिए, नो-शो में थोड़ी सी कमी भी महत्वपूर्ण कोचिंग घंटे पुनः प्राप्त करने के बराबर होती है।

Doodle का बुकिंग पेज स्वचालित आवर्ती इवेंट्स और ईमेल रिमाइंडर्स का समर्थन करता है, जिससे सेल्स एनेबिलमेंट मैनेजर्स को बिना मैन्युअल फॉलो-अप के साप्ताहिक सेल्स कोचिंग के लिए एक दोहराया जा सकने वाला सिस्टम मिलता है।

नए प्रतिनिधियों के लिए बिक्री कोचिंग हेतु तैयार-उपयोग ग्रुप पोल टेम्पलेट्स

नीचे दिए गए किसी भी टेम्पलेट का उपयोग करके इस परिदृश्य के लिए एक ग्रुप पोल एक ही क्लिक में लॉन्च करें। शीर्षक, विवरण और अवधि लिंक द्वारा पहले से ही भर दी गई हैं — बस क्लिक करें और आपका पोल तैयार है।

साप्ताहिक पाइपलाइन समीक्षा कोचिंग

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 30 मिनट

नई प्रतिनिधि पाइपलाइन समीक्षा: अपने शीर्ष सौदों पर चर्चा करने के लिए 30 मिनट का स्लॉट चुनें।

खोज कॉल डीब्रीफ सत्र

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 60 मिनट

अपनी नवीनतम डिस्कवरी कॉल का डीब्रीफ करें और अपने योग्यता संबंधी प्रश्न तेज करें।

आपत्ति प्रबंधन कोचिंग

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 60 मिनट

सामान्य आपत्तियों का रोल-प्ले करें और मिलकर अपनी प्रतिक्रिया प्लेबुक तैयार करें।

30-60-90 दिन रैम्प चेक-इन

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 90 मिनट

60वें दिन के निशान पर रैंप मीलस्टोन्स, कोटा प्रगति और कौशल अंतरालों की समीक्षा करें।

डील रणनीति और क्लोज़ योजना समीक्षा

पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 90 मिनट

अपने अंतिम चरण के सौदे की समीक्षा करें और अपने कोच के साथ समापन योजना पर सहमत हों।

✅ नए प्रतिनिधियों के लिए बिक्री कोचिंग हेतु Doodle का समर्थन

क्षमता

Doodle

टिप्पणियाँ

प्रतिनिधि-पहल किए गए शेड्यूलिंग के लिए स्वयं-बुकिंग बुकिंग पेज

🟩

नए प्रतिनिधियों के लिए बिक्री कोचिंग हेतु मुख्य सुधार

कस्टम इनटेक प्रश्न (प्रतिनिधि का नाम, सौदे का चरण)

🟩

बुकिंग पेज पर उपलब्ध

कोचिंग सत्रों के बीच बफ़र समय

🟩

लगातार ओवररन को रोकता है

गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एकीकरण

🟩

चारों को मूल रूप से समर्थित

स्थायी कोचिंग लय के लिए स्वचालित आवर्ती घटनाएँ

🟩

पुनः बुकिंग की बाधा को कम करता है

कस्टम ब्रांडिंग (बुकिंग पेज पर लोगो और प्राथमिक रंग)

⚠️

Premium के साथ उपलब्ध

सह-आयोजित ग्रुप पोल (दो कोच, एक मतदान)

आने वाला

मार्ग-नक्शे पर

रिप नो-शो के लिए एसएमएस या पुश रिमाइंडर

केवल ईमेल अनुस्मारक

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या एक SaaS फर्म में सेल्स एनेबिलमेंट मैनेजर नए प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न समय क्षेत्रों में सेल्स कोचिंग चला सकता है? A: हाँ। Doodle का टाइम-ज़ोन ऑटो-डिटेक्शन प्रत्येक प्रतिनिधि के स्थानीय समय क्षेत्र में उपलब्ध स्लॉट्स को स्वचालित रूप से दिखाता है। न्यूयॉर्क में स्थित एक प्रबंधक जो बुकिंग पेज प्रकाशित करता है, वह लंदन या सिंगापुर के प्रतिनिधियों को बिना किसी मैनुअल रूपांतरण के सही स्थानीय समय दिखाएगा।

प्रश्न: क्या नए प्रतिनिधियों को कोचिंग सत्र बुक करने के लिए Doodle खाते की आवश्यकता है? A: बुकिंग पेज के माध्यम से बुकिंग करने वाले प्रतिनिधियों को स्लॉट का दावा करने के लिए अपना खुद का Doodle खाता रखने की आवश्यकता नहीं है। सेल्स कोचिंग प्रोग्राम चलाने वाले मैनेजर को बुकिंग पेज बनाने और प्रबंधित करने के लिए Doodle खाता रखना आवश्यक है।

प्रश्न: नए प्रतिनिधियों के लिए बिक्री कोचिंग में कस्टम इनटेक प्रश्न कैसे काम करते हैं? A: बुकिंग पेज सेटअप करते समय, सेल्स एनेबिलमेंट मैनेजर बुकिंग फॉर्म में कस्टम फ़ील्ड जोड़ता है। प्रतिनिधि बुकिंग करते समय इन्हें भरते हैं, और मैनेजर प्रत्येक पुष्टि किए गए सत्र से संलग्न प्रतिक्रियाएँ देखता है। सेल्स कोचिंग के लिए सामान्य फ़ील्ड में वर्तमान डील चरण, इस सप्ताह सामना की गई मुख्य आपत्ति, और प्रतिनिधि का क्षेत्र या खंड शामिल हैं।

प्रश्न: यदि किसी प्रबंधक को कोचिंग सत्र पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता हो तो क्या होता है? A: Doodle पुष्टि की गई बुकिंग से जुड़े ईमेल रिमाइंडर भेजता है। यदि प्रबंधक को रद्द करना या समायोजन करना हो, तो वे इसे अपने Doodle खाते से कर सकते हैं, और प्रतिनिधि को ईमेल सूचना प्राप्त होती है। ऑटो-रिकरिंग इवेंट्स के साथ सेट अप किए गए आवर्ती सत्रों के लिए, एकल उदाहरण में किए गए बदलाव स्वचालित रूप से पूरी श्रृंखला को प्रभावित नहीं करते।

👉 क्या आप नए प्रतिनिधियों के लिए अपनी बिक्री कोचिंग को सरल बनाने के लिए तैयार हैं?

एक SaaS फर्म में सेल्स एनेबिलमेंट मैनेजर को हर हफ्ते 20 नए प्रतिनिधियों के लिए कैलेंडर समन्वयक की भूमिका निभाने में घंटों नहीं बिताना चाहिए। ऊपर दिए गए टेम्पलेट्स का उपयोग करके मिनटों में अपना पहला पूर्व-भरा ग्रुप पोल लॉन्च करें, या कस्टम इनटेक प्रश्नों के साथ एक बुकिंग पेज सेट अप करें ताकि प्रतिनिधि पहले से संलग्न डील संदर्भ के साथ स्वयं बुक कर सकें। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएं।

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